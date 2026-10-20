Ngày đầu tạm dừng thu phí ở 2 trạm BOT Bến Thủy

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/10, Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 chính thức tạm dừng thu phí trong thời gian 30 ngày theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam.
9h ngày 20/10, có mặt tại Trạm thu phí Bến Thủy ở cầu Bến Thủy 1, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh ghi nhận lượng phương tiện qua lại khá tấp nập. Các phương tiện không phải thanh toán khoản phí đường bộ khi di chuyển qua trạm.
Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh - doanh nghiệp dự án, đã dán thông báo về việc tạm dừng thu phí ở Trạm thu phí Bến Thủy để người tham gia giao thông nắm bắt.
Nội dung ở bảng điện tử trước đây thông báo về biển số xe, số tiền thu khi phương tiện lưu thông qua trạm đã được điều chỉnh với dòng chữ chạy tự động có nội dung “Trạm thu phí kính chào quý khách”.
Thông báo về việc tạm dừng thu phí cũng đã được đơn vị quản lý dán ở các bốt thu phí. Phương tiện lưu thông thuận lợi qua Trạm thu phí Bến Thủy 2.
Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án. Tuy nhiên, do vi phạm về công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, gây mất an toàn giao thông nên Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định tạm dừng thu phí 2 dự án trên.
Cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình tạm dừng thu phí, Khu Quản lý đường bộ II đang đốc thúc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương khắc phục hư hỏng, xuống cấp trên tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và quốc lộ 1 đoạn từ nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.
Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.
Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định trong hợp đồng.
Sau thời gian tạm dừng thu phí nêu trên, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh khẩn trương huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng (hằn lún, trồi lún, nứt vỡ mặt đường, mất sơn kẻ vạch,…), bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn công trình. Trong suốt thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, xem xét việc thu phí trở lại khi hoàn thành công tác sửa chữa.
Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng không bảo đảm chất lượng, không triệt để dẫn đến xảy ra TNGT hoặc sự cố công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường thiệt hại dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự (nếu có).
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