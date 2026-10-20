Ngày đầu tạm dừng thu phí ở 2 trạm BOT Bến Thủy

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định trong hợp đồng.

Sau thời gian tạm dừng thu phí nêu trên, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh khẩn trương huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng (hằn lún, trồi lún, nứt vỡ mặt đường, mất sơn kẻ vạch,…), bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn công trình. Trong suốt thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, xem xét việc thu phí trở lại khi hoàn thành công tác sửa chữa.

Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng không bảo đảm chất lượng, không triệt để dẫn đến xảy ra TNGT hoặc sự cố công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường thiệt hại dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự (nếu có).