Thời gian qua, biến động chính trị, kinh tế thế giới kéo theo giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận hành tăng cao, đã tác động đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thị trường tiêu thụ dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đạt kỳ vọng, trong khi mặt bằng lãi suất cho vay vẫn tạo áp lực lên chi phí sản xuất. Trước những thách thức đó, nhiều doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu hoạt động, tối ưu nguồn lực, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới nhằm duy trì nhịp độ sản xuất.

﻿ ﻿ Cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thành các đơn hàng quý IV/2026. Nhu cầu sử dụng phương tiện xanh ngày càng tăng, cùng xu hướng ưu tiên hàng Việt của người tiêu dùng trong nước đang tạo dư địa phát triển cho thương hiệu ô tô điện VinFast. Đây là cơ sở để nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đẩy mạnh công suất, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh.

Anh Lê Xuân Chiến - công nhân Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh chia sẻ: “Đơn hàng tăng hơn 20% so với thời điểm giữa năm. Nhà máy đang sản xuất gần 500 xe/ngày với các mẫu xe VF2, VF3... Đặc biệt, dây chuyền sản xuất VF5 đang trong quá trình thử nghiệm, dự kiến sớm đưa vào sản xuất đại trà. Lượng đơn hàng tăng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về tiến độ, chất lượng và độ chính xác trên từng công đoạn. Vì vậy, đội ngũ công nhân không chỉ tăng ca mà còn chú trọng nâng cao tay nghề, tác phong làm việc chuyên nghiệp để bảo đảm mỗi sản phẩm khi xuất xưởng đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ”.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Nếu các nhà máy sản xuất đang “chạy đua” với đơn hàng thì khối doanh nghiệp xây lắp lại đang phải chịu áp lực về tiến độ thi công, nguồn cung và biến động giá cả vật liệu xây dựng. 2026 là một năm thử thách với lĩnh vực xây dựng khi giá xăng dầu biến động, vật liệu xây dựng tăng giá, nhiều thời điểm khan hiếm. Do vậy, việc chủ động nguồn vật tư, kiểm soát chi phí và tổ chức thi công khoa học được các doanh nghiệp quan tâm.

Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (HAINDECO) (phường Thành Sen) đang triển khai hơn 15 công trình, trong đó nhiều dự án trọng điểm như: đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh... Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian hoàn thành ngày càng rút ngắn đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động các phương án tổ chức sản xuất. Từ huy động vật tư, máy móc đến bố trí nhân lực, các khâu đều được tính toán nhằm hạn chế tối đa thời gian gián đoạn thi công; hướng tới mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng trong năm nay.

HAINDECO triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HAINDECO cho biết: “Huy động nguồn lực để bảo đảm vật tư thi công là điều công ty đặc biệt chú trọng. Giai đoạn cuối năm, đơn vị tận dụng từng ngày thời tiết thuận lợi để tăng ca, làm đêm, bảo đảm tiến độ trên cơ sở lấy chất lượng làm đầu và chú trọng an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch mà còn góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư vào địa bàn”.

Hiện, khối doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang bước vào “mùa cao điểm” với áp lực hoàn thành hợp đồng. Nhiều đơn vị tuyển dụng thêm lao động, tăng ca sản xuất, tìm kiếm đối tác và đàm phán đơn hàng mới.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Chủ nhiệm sản xuất Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng) cho biết: “Các thương hiệu lớn trên thế giới liên tục thay đổi mẫu mã để bắt kịp thị hiếu khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng đầu tư máy móc, công nghệ, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Đơn vị đang nỗ lực hoàn thành đơn hàng 25.000 sản phẩm/tháng (tăng 7.000 sản phẩm/tháng so với thời điểm giữa năm). Quý IV, công ty đã ký kết hợp đồng với 13 đối tác mới và bước sang năm 2027 dự kiến mở rộng thêm nhiều dòng sản phẩm cho các thương hiệu như: Adidas, Nike, Decathlon... nhằm gia tăng thị phần xuất khẩu”.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đang nỗ lực hoàn thành đơn hàng 25.000 sản phẩm/tháng.

Dù bức tranh sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm ghi nhận điểm sáng, song cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh vẫn phải đối mặt không ít thách thức. Đáng chú ý, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên năng lực tài chính, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh còn hạn chế.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho hay: “Doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó tình thế sang chủ động quản trị rủi ro, nâng cao năng lực nội tại và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Trong đó, chú trọng quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền, ưu tiên nguồn vốn lưu động cho những đơn hàng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; đồng thời rà soát chi phí, huy động mọi nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, tận dụng các cơ chế giãn nợ, cơ cấu nợ để giảm áp lực tài chính. Những đơn vị thiếu hụt lao động thì việc đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh là hướng đi cần thiết. Việc chuẩn hóa dữ liệu, tự động hóa quy trình và đào tạo nhân lực chuyên sâu sẽ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu cần đa dạng hóa nguồn cung, củng cố chuỗi cung ứng nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động”.

Lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mức cao, tác động tới hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Thắng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong tiếp cận chính sách, tín dụng và thủ tục hành chính; tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp về đích mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng bước vào năm 2027 với tâm thế chủ động và quyết tâm cao hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.