Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Theo số liệu từ Sở Công Thương, tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 180,5 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so cùng kỳ năm trước như: dăm gỗ tăng 100%, chè tăng 60%, xơ sợi dệt các loại tăng 50%, thép và phôi thép tăng 28,38%...

Tuy nhiên, sự khởi sắc trong tháng chưa đủ tạo chuyển biến rõ nét cho kết quả chung. Lũy kế 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 1,59 tỷ USD, giảm 1,58% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 72,3% kế hoạch năm.

Thép, phôi thép là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hà Tĩnh.

Trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Hà Tĩnh, thép và phôi thép là mặt hàng chủ lực. Thời gian qua, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tiếp tục tận dụng thời cơ từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước EU, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ… 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt hơn 1,162 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn (73,1%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, nhưng lại giảm 2,19% so với cùng kỳ năm 2025. Để tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chặng "nước rút" cuối năm, FHS đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Thời gian tới, công ty tiếp tục phát triển sản phẩm thép tấm cường độ cao như phôi thép dẹt, thép cuộn cán nóng theo 4 hướng ứng dụng chính: kết cấu xây dựng, ô tô - xe máy, đồ gia dụng và kết cấu cơ khí.

Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh, một số sản phẩm có mức tăng trưởng tốt nhưng quy mô còn nhỏ, chưa đủ bù đắp mức giảm của nhóm hàng chủ lực. Trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu xơ sợi dệt các loại đạt 21,04 triệu USD, tăng 66,19% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh nhu cầu tích cực tại các thị trường nhập khẩu, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc đầu tư công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Bà Đào Thị Phương - Trưởng phòng Nhân sự, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh (CCN Nam Hồng) cho biết: “Việc chủ động tiếp cận khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết đang mở thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, ngay cả khi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện, đơn vị sản xuất 6 loại sợi chất lượng cao, nổi bật như: Ne20/1, Ne21/1, Ne32/1... Cùng với việc duy trì thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, công ty đã mở rộng xuất khẩu sang Pakistan, Colombia và một số thị trường tiềm năng khác. 9 tháng năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 700 tỷ đồng và đang đẩy mạnh xuất khẩu, nỗ lực hoàn thành mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng trong cả năm”.

Ở nhóm hàng nguyên liệu, dăm gỗ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đạt 81,35 triệu USD, tăng 52,77% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ của Hà Tĩnh tăng trưởng mạnh.

Ông Phạm Xuân Lộc - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Trường Phát (KKT Vũng Áng) cho hay: "Nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ của các doanh nghiệp Trung Quốc để phục vụ dây chuyền sản xuất bột giấy, giấy, ván gỗ công nghiệp, viên nén gỗ… gia tăng đã tạo cơ hội mở rộng đơn hàng cho công ty. Bên cạnh việc duy trì thị trường Trung Quốc, công ty đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán và ký kết hợp đồng để từng bước đưa sản phẩm sang một số quốc gia châu Á khác".

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2,2 tỷ USD. Thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đối mặt không ít thách thức như: tình hình kinh tế, thương mại thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, biến động giá hàng hóa, nhiên liệu ảnh hưởng đến thị trường và hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

﻿ Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD.

Để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu giai đoạn cuối năm, các sở, ngành và địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công tác cung cấp thông tin, dự báo thị trường, cập nhật xu hướng tiêu dùng quốc tế và cảnh báo sớm các biện pháp phòng vệ thương mại được tăng cường, giúp doanh nghiệp chủ động trong xây dựng kế hoạch sản xuất và tìm kiếm đối tác.

Về chiến lược dài hơi, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 5/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Công Thương tích cực tham mưu các giải pháp phát triển xuất khẩu, chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, mở rộng thị trường xuất khẩu; từng bước phát triển dịch vụ logistics theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.