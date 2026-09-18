EU yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô

Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng trước khi các cuộc họp quyết định diễn ra vào tháng tới tại Bắc Kinh.
Ba nguồn thạo tin cho biết, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang tiến hành sa thải nhân công hàng loạt, khi các dòng xe giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc tràn ngập thị trường, và EU muốn Trung Quốc kiềm chế ngành này nếu không muốn bị đánh thuế cao hơn. Cũng theo các nguồn tin, EU muốn Trung Quốc cam kết thu hẹp thị phần ô tô hybrid sản xuất tại Trung Quốc xuống khoảng 15% tại khối, so với mức hơn 1/3 hiện nay.
Một nguồn tin nắm rõ lập trường của EU cho biết bằng việc gợi ý Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu, khối này hy vọng tái lập mô hình thỏa thuận từng ký kết với Nhật Bản vào năm 1986. Thời điểm đó, Nhật Bản đã đồng ý tự kiềm chế xuất khẩu ô tô sang châu Âu, và chính sách này kéo dài đến năm 1999. Thỏa thuận đó đã thúc đẩy các tập đoàn Nhật Bản như Toyota và Nissan tăng cường đầu tư vào EU hoặc hợp tác với các nhà sản xuất nội địa.
Nguồn tin này cho biết thêm EU đã đề xuất một số mặt hàng khác, trong đó có hóa chất, mà phía EU muốn Trung Quốc tiết chế xuất khẩu. Bên cạnh đó, khối này cũng mong muốn Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng từ châu Âu.
Hồi tháng 6, EU đã ấn định thời hạn chót vào tháng 10 để đạt được "kết quả thực chất" trong việc giảm thâm hụt thương mại đang tăng mạnh với Trung Quốc. Hai bên đã thành lập diễn đàn Tư vấn Thương mại và Đầu tư EU - Trung Quốc (TIC) nhằm giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận thị trường.
EU đã áp thuế chống trợ cấp lên tới 45% đối với ô tô điện Trung Quốc vào tháng 10/2024, kéo theo các biện pháp đáp trả từ Trung Quốc bằng việc đánh thuế lên rượu cognac, thịt và các sản phẩm từ sữa của EU.
Tuy nhiên, trong khi lượng nhập khẩu xe điện chạy pin sau đó chỉ tăng nhẹ, dòng xe hybrid của Trung Quốc - vốn chỉ chịu mức thuế 10% tại EU - lại bùng nổ. Lượng xe hybrid nhập khẩu đã tăng hơn 10 lần, từ 3.800 chiếc vào tháng 10/2024 lên 50.000 chiếc vào tháng 7/2026, trong khi mức giá trung bình giảm xuống. Các tập đoàn như VW đã liên tục kêu gọi áp mức thuế trừng phạt tương tự đối với xe hybrid nhập khẩu.
Ủy ban châu Âu hy vọng Trung Quốc sẽ chấp thuận các hạn chế tự nguyện để bảo vệ quyết định tìm kiếm giải pháp thông qua thương lượng.
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