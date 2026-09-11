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Xe

Mercedes đăng ký sáng chế SUV địa hình có thể nổi trên nước

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Mercedes đăng ký bằng sáng chế tại Đức cho hệ thống giúp SUV địa hình hai cầu có thể nổi trên mặt nước và tự tìm đường trở lại bờ.

Hệ thống sử dụng các túi phao bằng vật liệu xốp hoặc có thể bơm hơi, đặt trong từng hốc bánh. Xe vẫn dùng chính các bánh xe để tạo lực đẩy và điều hướng khi nổi, trong khi phần mềm kiểm soát mô-men xoắn ở từng bánh và góc đánh lái để giữ ổn định.

Hồ sơ sáng chế ghi tên nhà phát minh Joerg Kneip và Mercedes-Benz Group AG là đơn vị đăng ký tại Văn phòng sáng chế Đức. Theo CarBuzz, đây mới chỉ là ý tưởng trên giấy, chưa gắn với bất kỳ chương trình sản xuất nào của Mercedes.

SUV Mercedes có thể nổi như thế nào?

Hệ thống tạo lực nổi nhờ các bộ phận có thể tháo rời, làm từ vật liệu xốp hoặc dạng túi khí, đặt bên trong từng hốc bánh. Bộ điều khiển có thể bơm hoặc xả khí độc lập ở từng vị trí, giúp xe cân bằng khi tải trọng thay đổi hoặc gặp dòng nước.

Khi không sử dụng, các túi phao được cất ở vị trí vốn dành cho bánh dự phòng. Máy nén khí trên xe sẽ bơm chúng trước khi xe vượt qua sông hoặc vùng nước. Ý tưởng này mở rộng khả năng vượt địa hình vốn là thế mạnh của những mẫu xe như G-Class. Mẫu SUV này có khả năng lội nước sâu, nhưng không được thiết kế để nổi và di chuyển trên mặt nước.

Mẫu Mercedes G-Class lội nước. Ảnh: Mercedes
Mẫu Mercedes G-Class lội nước. Ảnh: Mercedes

Bốn bánh xe vẫn hoạt động khi xe nổi

Khi đạt đủ lực nổi, xe vẫn sử dụng các bánh để di chuyển. Theo hồ sơ sáng chế, bánh xe tiếp tục quay và đánh lái dù đã rời khỏi mặt đất. Hệ thống treo thích ứng sẽ điều chỉnh góc bánh, giúp chúng hoạt động tương tự bánh lái của một chiếc thuyền.

Các môtơ dùng để vận hành xe trên đường cũng tạo lực đẩy khi xe xuống nước. Bộ điều khiển có thể phân bổ mô-men xoắn tiến hoặc lùi khác nhau cho từng bánh để xe chống lại dòng chảy, lực cản không đồng đều hoặc điều chỉnh hướng khi tiếp cận bờ.

Cách phân bổ lực riêng cho từng bánh cũng giúp xe chuyển tiếp từ trạng thái nổi sang chạy trên mặt đất. Hệ thống có thể tăng lực ở từng góc xe để giữ hướng di chuyển theo ý người lái, đồng thời hạn chế hiện tượng trôi ngang khi xe leo lên bờ.

Nếu thành hiện thực, công nghệ này có thể mở rộng khả năng hoạt động của SUV địa hình mà không cần thay đổi quá nhiều bố cục cơ bản. Tuy nhiên, Mercedes sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề như chống ăn mòn, khả năng kín nước, an toàn khi va chạm và bảo vệ hệ thống điện. Ngoài ra, các quy định quản lý và yêu cầu bảo hiểm cũng sẽ quyết định liệu một mẫu xe như vậy có thể đến tay khách hàng hay không.

vnexpress.net
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Tags:

#Mercedes #CarBuzz #mô-men xoắn #ô tô lội nước

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