Bỉ thử nghiệm giao hàng bằng drone

Lợi thế của drone trong logistics là rõ ràng. Tại Hong Kong, một kiện hàng vượt biển chỉ mất 5 phút bằng drone thay vì gần một tiếng đi đường bộ. Ông Kris Rottiers, đồng sáng lập hãng khởi nghiệp Drone Future của Bỉ, cho biết chi phí giao hàng hiện nay khoảng 2 euro mỗi kiện và mục tiêu dài hạn là đưa con số này xuống còn 0,5 euro.

Ảnh minh họa.

Drone Future vừa khởi động dự án thử nghiệm giao hàng trên hành lang dài hơn một km giữa Malines và Technopolis. Tầm nhìn của họ là xây dựng các "xa lộ giao hàng" trên không tại các khu đô thị. Theo ông Rottiers, "có thể thực hiện hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn chuyến bay mỗi ngày".

Thay vì thả hàng thẳng vào sân nhà người dùng theo kiểu Mỹ, mô hình đã dẫn đến không ít sự cố, từ việc kiện hàng bị trộm đến cảnh hàng rơi xuống bể bơi, Drone Future đề xuất drone hạ cánh tại các hộp thông minh đặt gần ga tàu hoặc trung tâm thương mại, nơi khách có thể đến nhận hoặc trả hàng một cách an toàn. Các drone do Bỉ thiết kế, có tầm bay khoảng 15 km.

Trong lĩnh vực y tế, công ty Helicus tại thành phố Antwerp đã triển khai vận chuyển mẫu máu tự động giữa Trung tâm y tế Diksmuide và bệnh viện Jan Yperman ở Ypres từ năm 2024. Mới đây, CHU Liège ký thỏa thuận với Helicus để vận chuyển máu, thuốc khẩn cấp và có thể cả nội tạng giữa hai cơ sở, khiến hành trình 20 phút bằng đường bộ được rút ngắn xuống còn 3 phút.

Tuy nhiên, châu Âu vẫn đang đi sau Mỹ, Trung Quốc và thậm chí cả châu Phi trong cuộc đua này. Quy định nghiêm ngặt và phản ứng của cư dân là những trở ngại thực sự. Câu chuyện của doanh nghiệp Ireland Manna, công ty dẫn đầu châu Âu về giao hàng drone, vừa phải đóng cửa tại Dublin do khiếu nại về tiếng ồn trước khi mở rộng thành công sang Mỹ, là một ví dụ. Ông Rottiers cho biết "nếu người ta gây khó dễ quá, chúng tôi sẽ phát triển ở một trong bảy quốc gia khác, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, nơi chúng tôi đã có bằng sáng chế".

EU đang cố gắng tạo khuôn khổ pháp lý với khái niệm U-space, là không phận số hóa cho phép nhiều drone bay đồng thời một cách tự động và an toàn. Tuy nhiên, từ quy định cho đến triển khai thương mại thực tế vẫn còn một khoảng cách khá xa.