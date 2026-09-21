Còn ai mua Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo?

Có thể thấy thị trường xe Việt trong 2-3 năm gần đây đã có những thay đổi rõ rệt. Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo đều là những cái tên từng ghi nhận doanh số khủng, gánh vác phần lớn thị phần cho thương hiệu giai đoạn trước 2022. Thế nhưng khi nhu cầu người dùng thay đổi, xe mới ngày càng rẻ, các mẫu xe này dần mất đi thị phần.

Vậy ở thời điểm hiện tại, các đại diện nhóm ôtô cỡ nhỏ dành cho ai?

Hyundai Grand i10 bán tốt nhất phân khúc?

Đúng là Hyundai Grand i10 vẫn đang ghi nhận doanh số tốt nhất trong nhóm, thế nhưng tháng 9 là lần đầu tiên trong năm, lượng xe Grand i10 bán ra thị trường giảm dưới mốc 100 chiếc/tháng.

Hyundai Grand i10 vẫn là cái tên bán tốt nhất nhóm xe cỡ nhỏ. Ảnh: TC Group.

Theo ghi nhận của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), hãng xe Hàn Quốc bán được 91 chiếc Grand i10, nâng tổng lượng xe bán ra sau 9 tháng lên 1.472 xe.

Trên các hội nhóm người dùng, ta có thể thấy mẫu xe cỡ nhỏ của Hyundai nay không còn là lựa chọn của nhóm tài xế xe dịch vụ, mà là những gia đình mong muốn chọn một mẫu xe đầu tay với giá bán tiết kiệm. Hyundai Grand i10 đang được bán với giá dao động 360-425 triệu đồng.

Mức giá này thật ra vẫn đủ cạnh tranh nếu đặt cùng bàn cân với các mẫu xe được chọn là xe dịch vụ ở nội đô, đặc biệt là bản sedan MT. Vì vậy, Grand i10 phần nào vẫn thu hút được nhóm nhỏ tài xế xe dịch vụ đang cần mua một mẫu xe xăng với ngân sách thấp.

Thị trường cạnh tranh khiến doanh số Wigo giảm mạnh. Ảnh: TMV.

Điều này cũng diễn ra tương tự với Toyota Wigo nhưng có phần khó khăn hơn. Dù cũng sở hữu mức giá thân thiện, dao động 360-405 triệu đồng cho 2 phiên bản số sàn và số tự động, ngoại hình của Toyota Wigo lại trở thành điểm trừ khiến mẫu xe này khó có thể ghi được doanh số tốt. Trong tháng 8, thương hiệu Nhật ghi nhận 76 xe được giao đến tay khách hàng.

Kia Morning ra sao khi đổi chiến thuật?

Trước đây, Kia Morning luôn được đặt cùng bàn cân với Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo, hướng đến tệp khách hàng chính là tài xế dịch vụ, những người muốn tìm một "cần câu cơm" với giá bán thấp.

Khi nhận ra xu hướng thị trường thay đổi, khả năng cạnh tranh ở nhóm xe này ngày càng khó khăn hơn, hãng xe Hàn dường như đã thay đổi chiến thuật.

Tháng 9 năm trước, Kia giới thiệu Morning thế hệ mới với ngoại hình khác biệt, phong cách tổng thế hướng gần đến nhóm SUV phổ thông cùng ngôn ngữ thiết kế star-map ở đầu xe đặc trưng. Giá Kia Morning cũng vì thế mà tăng lên, dao động 439-469 triệu đồng với duy nhất 2 phiên bản AT và GT-Line.

Mức giá cao bậc nhất phân khúc như nỗ lực của Kia trong việc xoay trục mẫu ôtô cỡ nhỏ. Với mức giá này, Kia mong muốn định vị cho Morning một vị thế mới, không còn là xe để chạy dịch vụ.

Tệp khách hàng mới chưa đủ kéo doanh số cho Kia Morning. Ảnh: Kia.

Hãng dường như muốn biến Kia Morning thành một chiếc xe chơi cỡ nhỏ dành cho các gia đình trung lưu, thành lựa chọn xe lái phố thứ 2 với nhóm khách hàng có ngân sách tốt, đã sở hữu một mẫu SUV, MPV khác cho gia đình.

Thế nhưng tệp khách hàng ngách cùng với sức ép lớn từ các mẫu xe điện cỡ nhỏ như Geely EX2, Wuling Bingo hay nổi bật là VinFast VF 3 đã làm khó Kia Morning. Doanh số mẫu xe này liên tục giảm mạnh, đến mức Kia không còn báo cáo riêng lẻ doanh số của mẫu xe này ở các đợt thống kê mà gộp chung vào nhóm "xe khác" cùng Kia K3, Soluto hay K5.

Sự chật vật thể hiện rõ trong kỳ báo cáo doanh số tháng 0 năm nay, khi tổng lượng xe bán ra của nhóm "xe khác" không còn được ghi nhận, đồng nghĩa với việc cả bốn đại diện đều không phát sinh doanh số giao xe