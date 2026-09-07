Rủi ro khi Trung Quốc ra mắt 3 xe điện mới mỗi ngày

Theo Car News China, lịch trình ra mắt các mẫu xe điện mới một cách dày đặc cùng cuộc cạnh tranh giá tại Trung Quốc đang góp phần tạo ra những vấn đề về chất lượng pin ở thị trường nội địa. Đây là cảnh báo được phát đi bởi Chủ tịch CATL Robin Zheng, thông qua bài phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Pin và năng lượng thế giới 2026.

Ra mắt 3 xe điện mới mỗi ngày

Cụ thể, ông Robin Zheng dẫn các số liệu cho thấy đã có hơn 600 mẫu xe mới được ra mắt tại Trung Quốc trong năm 2026, tương đương với khoảng 3 xe mới mỗi ngày.

Vị này cho rằng việc rút ngắn chu kỳ kiểm định để đáp ứng lịch trình ra mắt dày đặc như trên đã góp phần khiến một số sản phẩm pin năng lượng gặp phải sự cố lỗi theo lô. Tuy nhiên, Robin Zheng không nêu đích danh thương hiệu xe hoặc nhà cung cấp pin bị ảnh hưởng.

Lời cảnh báo của Chủ tịch CATL được đưa ra trong bối cảnh áp lực giá cả tiếp tục diễn ra trên quy mô toàn thị trường xe điện Trung Quốc.

Dữ liệu ngành được trích dẫn trong các báo cáo gần đây cho thấy giá giao dịch của một số mẫu xe điện phổ thông tại Trung Quốc đã giảm trong nửa đầu năm 2026, trong khi giá pin LFP dao động dưới 0,35 NDT/Wh (khoảng 0,049 USD/Wh).

Những diễn biến này phản ánh áp lực chi phí mà các nhà sản xuất ôtô, hãng pin phải đối mặt. Tuy nhiên chuyên trang Car News China lưu ý điều này không thể hiện mối quan hệ nguyên nhân - kết quả cho sự cố lỗi pin.

Trong quá khứ, Trung Quốc từng ghi nhận các vụ việc chất lượng pin liên quan đến hãng xe và nhà cung cấp pin.

Hồi tháng 12/2025, Viridi E-Mobility Technology - công ty con của Geely - đã kiện nhà sản xuất pin Sunwoda, cáo buộc lỗi chất lượng trong các cell pin được cung cấp trong giai đoạn 6/2021-12/2023. Vụ kiện cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại 2,31 tỷ NDT, tương đương khoảng 323 triệu USD.

Tranh chấp sau đó được dàn xếp thành công, khi Sunwoda đồng ý chi trả khoản tiền 608 triệu NDT (khoảng 89 triệu USD) sau khi trừ đi các chi phí khác.

Hồi tháng 7, Car News China từng cho biết các sự cố về pin liên quan đến cell pin cung cấp bởi CALB đã ảnh hưởng đến khoảng 213.000 xe điện GAC Aion. Các khiếu nại khi đó xoay quanh hiện tượng phồng pin, mất nguồn và các lỗi khác.

Sự cố này được biết đến tại Trung Quốc với tên gọi “pin quả chuối”, bởi vài cell pin ảnh hưởng đã “biến hình” thành dạng cong như quả chuối. CALB sau đó phải công bố các biện pháp xử lý cũng như tăng cường kiểm soát chất lượng.

Rủi ro

Cũng trong bài chia sẻ, ông Robin Zheng cho rằng phương thức kiểm soát chất lượng theo tỷ lệ khuyết tật trên mỗi phần triệu (PPM) truyền thống đang áp dụng lúc này là không đủ với hoạt động sản xuất pin xe điện quy mô lớn.

Cấu tạo một bộ pin hiện tại gồm các cell pin kết nối với nhau dạng nối tiếp và song song. Theo hiệu ứng thùng gỗ, quãng đường hoạt động, đặc tính sạc và độ bền nhiệt của một bộ pin nối tiếp có thể bị khống chế bởi cell pin có dung lượng thấp nhất hoặc có nội trở cao nhất.

Nếu áp dụng phương pháp tỷ lệ lỗi PPM, đầu vào một tỷ cell pin sẽ cho phép tới 1.000 cell pin bị lỗi đi vào quy trình sản xuất.

Thay vì vậy, Chủ tịch CATL cho biết đang kiểm soát mục tiêu sản xuất cell pin đơn lẻ theo quy trình kiểm soát tỷ lệ khuyết tật trên mỗi phần tỷ (PPB). Đây là mục tiêu tỷ lệ lỗi thấp hơn 1.000 lần. CATL cũng giải thích 1 PPB là mục tiêu kỹ thuật và kiểm soát nội bộ, không phải tỷ lệ lỗi trên đội xe được kiểm toán độc lập.

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp pin hàng đầu thế giới, đóng góp hơn 70% khối lượng pin năng lượng lắp đặt trên toàn cầu. Dữ liệu từ SNE Research cho thấy đã có 608 GWh pin được lắp đặt trong nửa đầu năm 2026, trong đó Trung Quốc chiếm 7 trên 10 vị trí dẫn đầu sản lượng cung cấp.

Ở quy mô sản xuất đó, ngay cả tỷ lệ lỗi nhỏ cũng có thể chuyển đổi thành số lượng đáng kể các cell pin đi vào quy trình sản xuất, kéo theo khả năng cao xuất hiện trong các dòng xe bán ra thị trường.

Cell pin lỗi không đồng nghĩa xe điện gặp lỗi

Cần lưu ý rằng, cell pin gặp lỗi trong quá trình sản xuất không nhất thiết dẫn đến sự cố ngoài hiện trường. Công tác kiểm tra bổ sung, hệ thống quản lý pin BMS cũng như các kiểm soát trong chính gói pin có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu một số rủi ro hư hỏng.

Chuyên trang Car News China cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa an toàn cấp độ cell pin với an toàn tổng thể của xe điện.

Các thí nghiệm cực đoan, nhắm vào cell pin đơn lẻ, chẳng hạn đâm xuyên bằng đinh, được cho là chỉ có thể đánh giá khả năng giảm thiểu đoản mạch nội bộ trong điều kiện được kiểm soát.

Bản thân thử nghiệm này cũng không mô tả cách thức một gói pin hoàn chỉnh ứng phó với sự cố khi cả xe xảy ra va chạm, bao gồm biến dạng động, nứt vỡ vỏ pin hoặc hư hỏng hệ thống làm mát.

Gần đây, chính quyền Trung Quốc đã xử lý mạnh tay với những tài khoản đăng tải các đánh giá pin dễ gây hiểu lầm, sau khi sử dụng các phương pháp thử nghiệm cực đoan chưa được chuẩn hóa.

Nhìn chung, nhận định của Chủ tịch Robin Zheng nhắm đến vấn đề kỹ thuật và sản xuất cơ bản, liệu việc ra mắt xe dày đặc có cho phép các bên đủ thời gian phát hiện lỗi pin trước khi chúng đi vào sản xuất hàng loạt hay không.

Sự cố của Sunwoda và CALB cho thấy các vấn đề chất lượng pin thực sự đã xảy ra, nhưng khó để kết luận do lịch trình ra mắt dày đặc, hay bắt nguồn từ một nhà cung cấp pin nhất định nào đó.