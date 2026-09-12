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Xe

Thêm một mẫu xe soán ngôi "vua bán tải" của Ford Ranger

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Sau Toyota Hilux, một mẫu xe Nhật khác là Mitsubishi Triton đã có thể vượt qua Ford Ranger để nắm ngôi đầu doanh số phân khúc bán tải trong một tháng.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe pick-up hay bán tải trong tháng 8/2026 ghi nhận doanh số 2.465 chiếc, tăng tới 30% so với tháng trước đó.

Đây cũng là phân khúc hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng dương trong bối cảnh cả thị trường đi xuống trong tháng Ngâu. Đáng chú ý, động lực cho đà tăng này lại không đến từ cái tên quen thuộc Ford Ranger .

Thay vào đó, mẫu xe dẫn đầu phân khúc bán tải về doanh số trong tháng 8 gọi tên Mitsubishi Triton với 1.145 chiếc, tăng hơn 700% đồng thời chiếm 46% thị phần phân khúc.

Mitsubishi Triton có lần đầu dẫn đầu phân khúc về doanh số kể từ khi ra mắt thế hệ mới.
Mitsubishi Triton có lần đầu dẫn đầu phân khúc về doanh số kể từ khi ra mắt thế hệ mới.

Trong khi đó, mẫu xe có biệt danh “vua bán tải” là Ford Ranger chỉ đạt doanh số 729 chiếc trong tháng 8, giảm 25% và bị mất ngôi đầu phân khúc vào tay đối thủ Nhật Bản.

Với kết quả này, Mitsubishi Triton đã có lần đầu tiên xếp trên Ford Ranger về doanh số trong một tháng kể từ tháng 2/2022. Cách biệt ở lần này đã rộng hơn so với thời điểm đó, khi Triton bán được 294 xe so với 230 xe của Ranger.

Tính trong năm nay, tháng 8 vừa qua đánh dấu lần thứ 3 mẫu Ford Ranger bị một đối thủ vượt mặt. Hai lần trước đó diễn ra vào tháng 2 và tháng 6, đều bởi Toyota Hilux.

Về Toyota Hilux, doanh số tháng 8 của mẫu xe Nhật này đạt 562 chiếc, giảm 21%. Mẫu xe còn lại là Isuzu D-Max chỉ bán được 29 xe, trong khi Nissan Navara không công bố doanh số.

Ford Ranger vẫn áp đảo cả phân khúc xe bán tải khi xét doanh số lũy kế từ đầu năm.
Ford Ranger vẫn áp đảo cả phân khúc xe bán tải khi xét doanh số lũy kế từ đầu năm.

Dù vượt mặt đối thủ trong cuộc đua doanh số tháng 8, Mitsubishi Triton vẫn còn cách khá xa Ford Ranger nếu tính lũy kế từ đầu năm. Sau 8 tháng đã qua, mẫu xe Mỹ này đã bán được tổng cộng 8.688 chiếc, nhiều nhất phân khúc.

Doanh số lũy kế của Triton đạt 2.826 xe, xếp vị trí thứ 3 phân khúc sau mẫu xe đồng hương Toyota Hilux với 5.261 xe. Đứng cuối bảng vẫn là Isuzu D-Max với chỉ 454 xe bán ra từ đầu năm.

Dẫu vậy, việc có thêm một mẫu xe bên cạnh Hilux có thể vượt qua Ranger để vươn lên dẫn đầu được coi là tín hiệu tích cực, khuấy động phân khúc bán tải sau thời gian dài chứng kiến sự áp đảo của mẫu bán tải Mỹ.

Trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam dự kiến sẽ hấp dẫn hơn với sự tham gia của mẫu VinFast VF Wild. Mẫu xe thương hiệu Việt với công nghệ điện hóa được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào phân khúc bán tải vốn đang nóng trở lại.

tienphong.vn
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Tags:

#bán tải #Ford Ranger #Mitsubishi Triton #thị trường xe #Việt Nam #doanh số #phân khúc

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