Xe cũ ngày càng khó mua do giá tăng mạnh

Thị trường xe cũ đang chứng kiến sự biến động lớn khi mức giá trung bình của xe 3 năm tuổi tăng hơn 38%, khiến nhiều người mua phải điều chỉnh kỳ vọng hoặc chọn xe cũ đời cao hơn để phù hợp ngân sách.

Nhiều người mua xe cũ phải cân nhắc kỹ lưỡng khi giá xe đã tăng mạnh, khiến thị trường trở nên khó tiếp cận hơn. Ảnh: AG

Nếu gần đây bạn từng đến đại lý hoặc xem các trang rao bán xe cũ trực tuyến, có thể nhận thấy một thực tế khó chịu: xe cũ giá phải chăng gần như biến mất trên thị trường.

Trong khi xe mới đắt tiền đã là chủ đề nóng trong nhiều năm, thị trường xe đã qua sử dụng còn gây sốc hơn. Một nghiên cứu dựa trên hơn 11,4 triệu giao dịch xe cũ do iSeeCars.com thực hiện cho thấy việc tìm xe cũ đời mới dưới 20.000 USD đang trở nên hiếm hoi.

Năm 2019, với ngân sách 20.000 USD, người mua có thể tiếp cận gần một nửa số xe cũ 3 năm tuổi trên thị trường, chiếm 49,4%. Tuy nhiên, đến nay con số này chỉ còn 11,4%.

Giá trung bình của xe cũ 3 năm tuổi đã tăng 38,2%, tương đương hơn 9.000 USD so với trước đây. Nhiều người giữ xe trong 5 đến 6 năm nên khi quay lại thị trường, họ không kịp nhận ra mức tăng giá đáng kể này.

Để có được sự lựa chọn tương đương với 50% thị trường như năm 2019, người mua hiện phải tìm đến xe cũ 7 năm tuổi, thay vì xe 3 năm tuổi như trước.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mẫu sedan cỡ nhỏ giá rẻ như Hyundai Elantra, Toyota Camry và Honda Civic có mức tăng giá phần trăm cao hơn nhiều so với các mẫu SUV. Ví dụ, giá trung bình xe Elantra 3 năm tuổi tăng từ 12.295 USD lên 19.178 USD, tương đương 56%.

Sự tăng giá này xuất phát từ việc người mua chuyển hướng từ SUV sang các mẫu sedan tiết kiệm hơn để phù hợp ngân sách, làm tăng nhu cầu và đẩy giá lên cao.

Ở phân khúc xe sang, giá xe như Porsche 911 và Mercedes-Benz G-Class cũng tăng mạnh, lần lượt 74% và 72,8%, trở thành biểu tượng địa vị khi nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu vẫn cao.

Tuy nhiên, điểm sáng cho người tiêu dùng là xe hiện nay có độ bền cao hơn nhiều so với trước đây. Một chiếc xe đạt 100.000 dặm (khoảng 160.000 km) vẫn có thể sử dụng lâu dài nếu được bảo dưỡng tốt, giúp người mua có thể cân nhắc chọn xe cũ đời cao với chi phí hợp lý hơn.