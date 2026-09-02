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Xe

Việt Nam thuộc top đầu thế giới về độ phổ biến xe điện hóa

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Với thị phần chiếm 29% tổng lượng ôtô mới bán ra vào 2025, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường phổ biến nhất loại phương tiện này.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây đưa ra danh sách top 10 thị trường có thị phần xe điện hóa (gồm xe hybrid sạc ngoài - PHEV và xe điện chạy pin - BEV) trong tổng lượng xe mới bán ra thuộc hàng cao nhất toàn cầu. Hầu hết các nước trong top 10, trong đó có Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng thị phần xe điện hóa khá nhanh, từ ngưỡng 10% năm 2020 tới 30% trở lên, thậm chí gần 70% vào 2025.

Kết hợp số liệu của IEA và VAMA cùng VinFast, Việt Nam đứng thứ 8 trong top 10 vào năm 2025. Trường hợp của Việt Nam và Uruguay khá đặc biệt, khi năm 2020 gần như không có xe điện, nhưng đến 2025 đã tăng lên gần 30%.

Cụ thể, năm 2025, VinFast bán hơn 175.000 xe điện trong tổng số hơn 604.000 xe toàn thị trường. Lượng xe PHEV chiếm một phần rất nhỏ, không mang ý nghĩa thống kê, đến từ sản phẩm của các thương hiệu như BYD, Kia, Mercedes, Volvo. Vì vậy, có thể coi toàn bộ xe điện hóa tại Việt Nam được tính bởi doanh số của VinFast, chiếm gần 29% toàn thị trường.

Tỷ lệ xe điện hóa bán ra của Việt Nam vào 2025 cao hơn mức trung bình của toàn cầu (25%), theo IEA. Đồng thời, con số ở Việt Nam cũng cao hơn nhiều thị trường lớn khác như Australia (15%), Hàn Quốc (11%), Mỹ (10%).

Mức độ phổ biến xe điện hóa tại Việt Nam 2025 cũng đồng thời dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Thái Lan là quốc gia tiệm cận nhất với khoảng 25% xe mới bán ra là xe điện hóa. Nước này xếp thứ 11 trong danh sách các quốc gia có mức độ phổ biến xe điện hóa cao nhất thế giới.

Nếu chỉ xét xe BEV, năm 2020, doanh số loại xe này tại Việt Nam gần như bằng 0 khi thị trường chỉ mới bắt đầu manh nha, tiên phong là mẫu xe sang Porsche Taycan. 5 năm sau, mảng xe BEV không chỉ tăng về lượng bán mà còn thu hút hàng chục thương hiệu mới tham gia, trong đó VinFast là đầu tàu. Với xe PHEV, lượng bán ra gần như không đáng kể so với BEV.

Ngoài VinFast, nhiều hãng khác bán xe BEV như BYD, Geely, Hyundai, MG, BMW, Mercedes, Audi... nhưng đều không công bố số liệu bán hàng.

Tính đến tháng 7/2026, doanh số lũy kế mảng xe BEV của Việt Nam đạt 137.773 xe, tăng 74% so với cùng kỳ 2025, chiếm khoảng 35,5% tổng lượng xe mới bán ra. Trong khoảng hai năm trở lại đây, BEV là động lực tăng trưởng chính của ngành xe trong nước.

Khác các thị trường trong Đông Nam Á khi xe Trung Quốc tạo ảnh hưởng lớn và chi phối mảng xe BEV, Việt Nam chứng kiến sự thống trị của ôtô nội địa, VinFast. Doanh số của hãng này cũng có thể xem là doanh số của thị trường xe BEV Việt Nam khi các đối thủ có lượng bán ra còn khiêm tốn.

IEA dự đoán thị phần xe điện hóa nói chung tại Việt Nam có thể đạt mức 80% trong tổng lượng bán ra vào 2035, mức cao nhất tại khu vực Đông Nam Á nói chung. Những động lực thúc đẩy doanh số xe điện hóa đến từ việc giá xe càng dễ tiếp cận và các chính sách khuyến khích của nhà nước như miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ.

vnexpress.net
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