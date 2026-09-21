Gia đình 3 thế hệ chọn VinFast VF MPV 7 vì ngồi ở hàng ghế nào cũng êm ái

Hàng ghế sau là phép thử của độ êm

Khi chọn ô tô, người cầm lái thường chú ý tới cảm giác vô-lăng, khả năng tăng tốc hay tầm nhìn. Nhưng với một chiếc MPV gia đình, trải nghiệm của những người ngồi phía sau cũng quan trọng không kém.

Hàng ghế hai và ba là những vị trí cảm nhận khá rõ độ rung, độ dằn hay dao động của thân xe khi đi qua những đoạn đường không bằng phẳng. Trẻ nhỏ, bố mẹ lớn tuổi – nhóm khách hàng nhạy cảm rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Đây cũng là yếu tố khiến anh Nguyễn Văn Thịnh (TP.HCM) quyết định lựa chọn VinFast VF MPV 7 cho các hành trình của đại gia đình. Mẫu xe Việt được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau, mang tới khả năng vận hành ổn định, êm ái. Cấu hình này cho phép kiểm soát chuyển động của từng bánh xe tốt hơn khi mặt đường thay đổi, qua đó hạn chế rung lắc và duy trì độ ổn định của thân xe.

“Lúc ngồi thử xe ở đại lý, tôi cũng thử đi qua các gờ giảm tốc, nhưng vợ con và bố mẹ ngồi sau vẫn thấy êm, không bị khó chịu. Gia đình tôi thường đi du lịch cả nhà, cần một chiếc xe mà cả nhà đều thấy thoải mái”, anh Thịnh cho biết.

Đặc biệt, VF MPV 7 đảm bảo trải nghiệm thoải mái tại cả ba hàng ghế với hệ thống điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió riêng. Đây là chi tiết đáng giá trên một mẫu MPV gia đình, bởi ở không ít xe 7 chỗ, hàng ghế thứ ba thường bị “bỏ quên”.

Vẫn khỏe khi chở đủ người, an tâm trên hành trình dài

Cũng theo anh Thịnh, VF MPV 7 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và hệ dẫn động cầu trước, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nhiều điều kiện địa hình.

Đặc tính của hệ truyền động điện cũng góp phần tạo nên trải nghiệm vận hành mượt mà. Trên VF MPV 7, mô-men xoắn được truyền liền mạch, không có quá trình chuyển số như trên xe sử dụng động cơ đốt trong. Với những người thường xuyên ngồi ở hàng ghế sau, khác biệt này được cảm nhận qua cách xe tăng, giảm tốc và di chuyển trong các hành trình hằng ngày.

Khả năng phản hồi nhanh của động cơ điện phù hợp với những tình huống cần tăng tốc để nhập làn, vượt xe hoặc di chuyển trên đường dốc. Ba chế độ lái Eco, Normal và Sport cho phép người lái lựa chọn cách vận hành phù hợp với từng hành trình.

VF MPV 7 đồng thời được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và chống lật ROM. Khi xe chở đủ thành viên, nhóm trang bị này hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát trong các tình huống phanh, tăng tốc hoặc khi điều kiện mặt đường thay đổi.

Người dùng thường xuyên đi đường dài cũng yên tâm với quãng đường di chuyển lên tới 450 km sau một lần sạc đầy của VF MPV 7. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút. Tầm vận hành này đáp ứng cả lịch trình đưa đón hằng ngày lẫn các chuyến đi xa cuối tuần. Khi có nhu cầu nạp năng lượng, chủ xe có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới 150.000 cổng sạc V-Green tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với gia đình nhiều thế hệ, VF MPV 7 là lựa chọn “chiều lòng” cả người lái và hành khách tại hàng ghế thứ hai và thứ ba. Xe có giá niêm yết 750 triệu đồng, được bảo hành 7 năm/160.000 km cho xe và 8 năm/160.000 km. Khách hàng có thể tiếp cận chính sách “Mua xe 0 đồng”, vay tới 100% giá trị xe, đồng thời được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách hiện hành. Đi kèm là chính sách miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.