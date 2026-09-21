Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Gia đình 3 thế hệ chọn VinFast VF MPV 7 vì ngồi ở hàng ghế nào cũng êm ái

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với gia đình nhiều thế hệ, sự thoải mái trên mỗi hành trình phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm của người ngồi hàng ghế sau. Hệ thống treo sau đa liên kết cùng khả năng vận hành êm ái của động cơ điện giúp VinFast VF MPV 7 tạo lợi thế ở tiêu chí này.

Hàng ghế sau là phép thử của độ êm

Khi chọn ô tô, người cầm lái thường chú ý tới cảm giác vô-lăng, khả năng tăng tốc hay tầm nhìn. Nhưng với một chiếc MPV gia đình, trải nghiệm của những người ngồi phía sau cũng quan trọng không kém.

vin1-3.jpg

Hàng ghế hai và ba là những vị trí cảm nhận khá rõ độ rung, độ dằn hay dao động của thân xe khi đi qua những đoạn đường không bằng phẳng. Trẻ nhỏ, bố mẹ lớn tuổi – nhóm khách hàng nhạy cảm rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Đây cũng là yếu tố khiến anh Nguyễn Văn Thịnh (TP.HCM) quyết định lựa chọn VinFast VF MPV 7 cho các hành trình của đại gia đình. Mẫu xe Việt được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau, mang tới khả năng vận hành ổn định, êm ái. Cấu hình này cho phép kiểm soát chuyển động của từng bánh xe tốt hơn khi mặt đường thay đổi, qua đó hạn chế rung lắc và duy trì độ ổn định của thân xe.

“Lúc ngồi thử xe ở đại lý, tôi cũng thử đi qua các gờ giảm tốc, nhưng vợ con và bố mẹ ngồi sau vẫn thấy êm, không bị khó chịu. Gia đình tôi thường đi du lịch cả nhà, cần một chiếc xe mà cả nhà đều thấy thoải mái”, anh Thịnh cho biết.

Đặc biệt, VF MPV 7 đảm bảo trải nghiệm thoải mái tại cả ba hàng ghế với hệ thống điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió riêng. Đây là chi tiết đáng giá trên một mẫu MPV gia đình, bởi ở không ít xe 7 chỗ, hàng ghế thứ ba thường bị “bỏ quên”.

Vẫn khỏe khi chở đủ người, an tâm trên hành trình dài

Cũng theo anh Thịnh, VF MPV 7 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và hệ dẫn động cầu trước, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nhiều điều kiện địa hình.

2-2.jpg

Đặc tính của hệ truyền động điện cũng góp phần tạo nên trải nghiệm vận hành mượt mà. Trên VF MPV 7, mô-men xoắn được truyền liền mạch, không có quá trình chuyển số như trên xe sử dụng động cơ đốt trong. Với những người thường xuyên ngồi ở hàng ghế sau, khác biệt này được cảm nhận qua cách xe tăng, giảm tốc và di chuyển trong các hành trình hằng ngày.

Khả năng phản hồi nhanh của động cơ điện phù hợp với những tình huống cần tăng tốc để nhập làn, vượt xe hoặc di chuyển trên đường dốc. Ba chế độ lái Eco, Normal và Sport cho phép người lái lựa chọn cách vận hành phù hợp với từng hành trình.

VF MPV 7 đồng thời được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và chống lật ROM. Khi xe chở đủ thành viên, nhóm trang bị này hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát trong các tình huống phanh, tăng tốc hoặc khi điều kiện mặt đường thay đổi.

Người dùng thường xuyên đi đường dài cũng yên tâm với quãng đường di chuyển lên tới 450 km sau một lần sạc đầy của VF MPV 7. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút. Tầm vận hành này đáp ứng cả lịch trình đưa đón hằng ngày lẫn các chuyến đi xa cuối tuần. Khi có nhu cầu nạp năng lượng, chủ xe có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới 150.000 cổng sạc V-Green tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với gia đình nhiều thế hệ, VF MPV 7 là lựa chọn “chiều lòng” cả người lái và hành khách tại hàng ghế thứ hai và thứ ba. Xe có giá niêm yết 750 triệu đồng, được bảo hành 7 năm/160.000 km cho xe và 8 năm/160.000 km. Khách hàng có thể tiếp cận chính sách “Mua xe 0 đồng”, vay tới 100% giá trị xe, đồng thời được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách hiện hành. Đi kèm là chính sách miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #xe điện #Vingroup #VF MPV 7

Chủ đề Vingroup

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tesla bị điều tra

Tesla bị điều tra

Taxi không người lái (Robotaxi) của Tesla đang đứng trước loạt trở ngại khi mô hình này nhanh chóng bị Cơ quan NHTSA Mỹ điều tra khi vừa chính thức vận hành chưa đầy 2 tuần.
Tesla mở công ty tại Việt Nam: Bán xe hay tính chuyện xây nhà máy?

Tesla mở công ty tại Việt Nam: Bán xe hay tính chuyện xây nhà máy?

Việc Tesla của tỷ phú Elon Musk chính thức lập pháp nhân tại Việt Nam lập tức làm dấy lên câu hỏi liệu hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk có tính tới một nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, nhìn vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, bước đi trước mắt của Tesla dường như nghiêng nhiều hơn về nhập khẩu, phân phối và bán lẻ ô tô.
Bỉ thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.
Kỹ năng xuống dốc hầm đỗ xe an toàn

Kỹ năng xuống dốc hầm đỗ xe an toàn

Dốc hầm đỗ xe tại các chung cư, trung tâm thương mại thường có độ dốc lớn, không gian hẹp, nhiều khúc cua và tầm nhìn bị hạn chế. Trong khi đó, mặt sàn có thể ẩm ướt, trơn trượt, khiến việc kiểm soát tốc độ và hướng di chuyển trở nên khó khăn hơn. Chỉ một thao tác phanh hoặc đánh lái thiếu chính xác cũng có thể khiến phương tiện mất ổn định.
Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

Amazon và Alphabet đang đẩy nhanh cuộc đua robotaxi tại Mỹ khi Zoox và Waymo đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ xe tự hành sang nhiều thành phố mới.
Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy?

Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy?

Xe không thường xuyên vận hành vẫn có thể xuống cấp do lốp mất áp suất, ắc quy tự xả điện, nhiên liệu biến chất hoặc dầu động cơ suy giảm chất lượng. Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế những chi phí sửa chữa không đáng có.
Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng ba năm kể từ khi ra mắt. Những hình ảnh xe thử nghiệm gần đây cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể về thiết kế, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa.
Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào?

Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào?

Không cần người lái bật công tắc, đèn pha tự động có thể nhận biết trời tối, xe vào hầm hay ánh sáng môi trường suy giảm nhờ cảm biến quang học. Trên những mẫu xe hiện đại, hệ thống này còn có thể tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để hạn chế chói mắt.
Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì

Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì

Ắc quy axit-chì có tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách. Do vậy cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của ắc quy, kịp thời thay thế hoặc sửa chữa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!