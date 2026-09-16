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Xe

Tesla mở công ty tại Việt Nam: Bán xe hay tính chuyện xây nhà máy?

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Việc Tesla của tỷ phú Elon Musk chính thức lập pháp nhân tại Việt Nam lập tức làm dấy lên câu hỏi liệu hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk có tính tới một nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, nhìn vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, bước đi trước mắt của Tesla dường như nghiêng nhiều hơn về nhập khẩu, phân phối và bán lẻ ô tô.

Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company vừa được thành lập tại TP.HCM với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD. Công ty đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ô tô, phụ tùng, máy móc và phân phối hàng hóa.

Chưa thấy dấu hiệu của một nhà máy Tesla

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở ngành nghề kinh doanh khi hoạt động chính của Tesla Motors Vietnam liên quan đến bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Doanh nghiệp đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty vốn điều lệ hơn 77 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh AP
Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty vốn điều lệ hơn 77 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh AP

Tesla Motors Vietnam cũng đăng ký bán buôn phụ tùng, bộ phận phụ trợ ô tô; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy; cùng một số hoạt động bán buôn, bán lẻ khác. Doanh nghiệp có riêng ngành bán lẻ ô tô, xe có động cơ khác và bán lẻ phụ tùng ô tô.

Nhìn từ danh mục này, pháp nhân mới có cấu trúc phù hợp với một doanh nghiệp chuẩn bị cho hoạt động nhập khẩu - phân phối - bán lẻ, hơn là một dự án sản xuất ô tô.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, thông tin đăng ký chưa cho thấy ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô hay một dự án đầu tư nhà máy. Quy mô vốn khoảng 3 triệu USD cũng rất nhỏ nếu đặt cạnh số vốn cần thiết cho một cơ sở sản xuất ô tô quy mô lớn.

Điều đó không loại trừ khả năng Tesla có thể nghiên cứu sản xuất tại Việt Nam trong tương lai. Nhưng từ những dữ liệu đã công bố, còn quá sớm để cho rằng việc thành lập Tesla Motors Vietnam đồng nghĩa với kế hoạch xây nhà máy.

Ngay cả việc bán xe chính hãng cũng chưa được Tesla công bố thời điểm, danh mục sản phẩm, giá bán, showroom, trung tâm dịch vụ hay hệ thống trạm sạc.

Giá bán và trạm sạc sẽ là khó khăn không nhỏ với Tesla

Một câu hỏi khó là Tesla sẽ tìm khách hàng ở đâu khi thị trường xe điện Việt Nam đã có VinFast ở quy mô lớn, bên cạnh sự hiện diện ngày càng nhiều của các thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Âu.

Tesla có lợi thế rất lớn về thương hiệu. Model 3 và Model Y đã trở thành những sản phẩm có độ nhận diện toàn cầu, trong khi Tesla từ lâu được định vị không đơn thuần là hãng ô tô mà còn gắn với phần mềm và công nghệ. Tuy nhiên, thương hiệu mạnh chưa chắc đồng nghĩa khả năng bán đại trà tại Việt Nam.

Nhóm khách hàng khả thi trước mắt có thể là những người đã chấp nhận xe điện nhưng muốn trải nghiệm một thương hiệu khác; người đang sử dụng ô tô cận sang, xe sang muốn chuyển sang EV; hoặc nhóm khách hàng yêu thích công nghệ Tesla.

Kinh nghiệm Malaysia phần nào cho thấy dư địa này. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Tesla ghi nhận 3.733 xe đăng ký tại thị trường này, trong đó Model Y đạt 1.978 xe và Model 3 đạt 1.755 xe. Tuy nhiên, Tesla vẫn phải cạnh tranh quyết liệt khi thị trường EV Malaysia chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của nhiều đối thủ.

Xe Tesla Model 3. Ảnh: Cars
Xe Tesla Model 3. Ảnh: Cars

Nếu nhập Model 3 và Model Y vào Việt Nam, Tesla còn phải giải bài toán giá. Nguồn cung gần Việt Nam nhất hiện nay có thể đến từ Gigafactory Shanghai, nhà máy trị giá 5 tỷ USD được khởi công năm 2019 tại Trung Quốc. Khi nhập khẩu xe nguyên chiếc, thuế và các chi phí liên quan sẽ tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh.

Nếu giá Model 3, Model Y tiến gần nhóm xe sang, lượng khách hàng sẽ bị giới hạn. Ngược lại, muốn mở rộng xuống phân khúc trung cấp, Tesla phải đối đầu trực tiếp với những hãng đã có sản phẩm, showroom, dịch vụ hậu mãi và mạng lưới phân phối tại Việt Nam.

Hạ tầng sạc là thách thức tiếp theo. Một trong những lợi thế của Tesla tại nhiều thị trường là mạng Supercharger. Nhưng để tự xây mạng lưới đủ rộng tại Việt Nam cần vốn đầu tư lớn, trong khi lượng xe ban đầu chưa chắc đủ để tạo hiệu quả kinh tế.

Bởi vậy, việc thành lập Tesla Motors Vietnam trước mắt nên được nhìn nhận như bước chuẩn bị hạ tầng pháp lý cho hoạt động thương mại. Hồ sơ đăng ký cho thấy cánh cửa nhập khẩu và bán Tesla chính hãng tại Việt Nam đã được mở rộng hơn, nhưng từ bán xe tới xây một nhà máy tại Việt Nam vẫn là một khoảng cách rất xa.

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#Tesla #Elon Musk #Tesla mở công ty tại Việt Nam

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