"Siêu xe" điện Ceer Exobot - tân binh đến từ Trung Đông

Hãng xe đến từ Saudi Arabia đã giới thiệu 2 mẫu sedan và SUV thuần điện cao cấp đầu tiên mang tên Ceer Exobot, với mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô nội địa.
Startup Ceer của Saudi Arabia đã công bố 2 mẫu xe điện, đồng thời cho biết sẽ ra mắt thêm 5 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030. Động thái này nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô của nước này, qua đó giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dầu mỏ.
Ceer Exobot - "Siêu xe" điện đến từ Saudi Arabia
Ceer Exobot, bao gồm biến thể sedan và SUV thuần điện, sở hữu thiết kế tương lai với cấu hình cửa cánh chim, vốn lấy cảm hứng từ những chiếc xe trong bộ phim khoa học viễn tưởng Tron. Ceer sẽ bắt đầu được phân phối tại thị trường Saudi Arabia vào đầu năm 2027.
Một điểm đáng chú ý trong thiết kế là việc loại bỏ các cột B thường nằm giữa hàng ghế trước và sau. Hãng sử dụng vật liệu có độ bền cao để đảm bảo khả năng chịu lực và độ cứng vững cho thân xe.
Ceer được thành lập dưới hình thức liên doanh giữa Quỹ Đầu tư Công (PIF) và Foxconn. Hãng được hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính từ nền kinh tế dầu mỏ, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức từng cản trở các nỗ lực phát triển ngành sản xuất ôtô tại quốc gia này.
Định hướng của thương hiệu Ceer trong tương lai
Dù ban đầu được thành lập với định hướng trở thành hãng xe thuần điện, Ceer đang mở rộng chiến lược sản phẩm để thích ứng với sự thay đổi của nhu cầu thị trường. CEO Jim DeLuca cho biết toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng sẽ bao gồm xe plug-in hybrid (PHEV), xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) và xe thuần điện (BEV).
Sau khi giới thiệu 2 mẫu Exobot, Ceer dự kiến ra mắt thêm 5 mẫu xe phổ thông trong giai đoạn 2028 - 2030. Các mẫu xe này sẽ được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý về ôtô trên toàn cầu, qua đó sẵn sàng được bán tại nhiều thị trường khác nhau.
Ceer đặt mục tiêu mở rộng hoạt động một cách thận trọng. Hãng dự kiến tiến vào các thị trường lân cận từ năm 2028, trước khi mở rộng trên toàn khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Kế hoạch phát triển được triển khai từng bước đến năm 2034.
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