Mỗi ngày VinFast bán hơn 650 ôtô điện tại Việt Nam

VinFast bàn giao 6.453 xe VF3 trong tháng 8, nâng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe. Ảnh: Phương Lâm.

VinFast công bố đã bàn giao 20.161 ôtô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 8 năm 2026, tương đương bình quân khoảng 650 xe mỗi ngày, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 154.073 xe.

Doanh số duy trì trên 20.000 xe/tháng dù tháng 8 trùng với tháng 7 Âm lịch, qua đó tiếp tục giúp VinFast giữ vị trí dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.

Dẫn đầu doanh số toàn dải ôtô điện VinFast trong tháng 8 là VF 3 với 6.453 xe được bàn giao, nâng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe.

Đứng thứ hai là VF 5 với 4.265 xe, bao gồm phiên bản Herio Green. Lũy kế từ đầu năm, mẫu này đạt 27.948 xe.

Limo Green ghi nhận 4.203 xe trong tháng 8, nâng doanh số lũy kế lên 34.991 xe.

Các mẫu xe bán chạy tiếp theo của VinFast trong tháng 8 lần lượt là VF 6 với 1.256 xe, VF 8 với 834 xe, Minio Green với 698 xe và VF 7 với 695 xe...

Theo bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu, Việt Nam đang là một trong những thị trường có tốc độ chuyển đổi sang xe điện nhanh nhất thế giới, với thị phần xe điện ngày càng tăng. Việc VinFast bàn giao 20.161 xe trong tháng 8, vốn thường là giai đoạn thấp điểm do trùng tháng Ngâu, là minh chứng rõ nét cho xu hướng này.

Bà kỳ vọng với kế hoạch bàn giao, ra mắt các dòng xe mới trong 4 tháng cuối năm, VinFast sẽ sớm vượt kỷ lục doanh số năm 2025.

Tính từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã có 24 tháng liên tiếp dẫn đầu về doanh số trên thị trường ôtô Việt Nam. Riêng năm 2025, hãng bán 175.099 xe, mức doanh số cao nhất mà một thương hiệu ôtô từng đạt được trong một năm tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ đẩy mạnh bàn giao VF 8 thế hệ mới và VF 2, đồng thời dự kiến giới thiệu thêm một số mẫu xe mới trong năm 2026.