VF 2: Lựa chọn chuẩn phố, nhân đôi lợi ích từ ưu đãi “Vì tương lai xanh”

Sự kết hợp giữa cấu trúc xe điện và thân xe gọn tạo nên một phương tiện phù hợp với những hành trình ngắn trong đô thị.

Gọn bên ngoài, vẫn đủ không gian cho nhu cầu hằng ngày

Với một mẫu xe đô thị, bài toán là xe cần đủ gọn để xoay trở trong phố nhưng vẫn phải bố trí được không gian cần thiết cho người ngồi bên trong.

Khác với ô tô sử dụng động cơ đốt trong, xe điện không cần bố trí động cơ, hộp số nhiều cấp cùng một số hệ thống phụ trợ cơ khí có kích thước lớn. Hệ truyền động gọn hơn tạo điều kiện để nhà sản xuất tối ưu cách sử dụng không gian trong thân xe.

Trên VF 2, mô-tơ điện được đặt ở cầu sau, còn khối pin bố trí dưới sàn. Trong tổng chiều dài 3.090 mm, xe có chiều dài cơ sở 2.065 mm và bố trí bốn chỗ ngồi. Cấu trúc này giúp mẫu xe giữ được kích thước bên ngoài nhỏ gọn mà vẫn đáp ứng những hành trình thường chỉ có từ một đến bốn người.

Đây là điểm thu hút chị Nguyễn Hoài Thu (Hà Nội) khi tìm ô tô để đi làm, đưa đón hai con và mua sắm. “Nhìn bên ngoài, VF 2 khá nhỏ nhưng khi ngồi thử, tôi thấy xe vẫn bố trí đủ bốn chỗ và hai con có thể ngồi phía sau trong những chuyến đi hằng ngày”, chị Thu chia sẻ.

Bên ngoài, VF 2 rộng 1.496 mm và có bán kính quay vòng tối thiểu 4,45 m. Những thông số này giúp xe cần ít khoảng trống hơn khi đổi hướng, quay đầu hoặc điều chỉnh vị trí trong bãi đỗ. Phần đầu xe ngắn cũng hỗ trợ người lái hình dung vị trí mũi xe khi di chuyển chậm.

“Tôi cần một chiếc xe đủ chỗ cho gia đình nhỏ nhưng không quá cồng kềnh. VF 2 tạo được sự cân bằng đó: bên trong vừa đủ dùng, bên ngoài lại thuận tiện khi đi phố và tìm chỗ đỗ”, chị Thu nhận xét.

Đủ năng lượng cho nhiều ngày, dễ bố trí thời gian sạc

Ngoài kích thước và cách bố trí không gian, sự phù hợp của VF 2 với đô thị còn được thể hiện ở hệ thống pin. Phần lớn người dùng đô thị chỉ di chuyển vài chục kilomet mỗi ngày và xe có nhiều thời gian dừng tại nhà, cơ quan hoặc bãi gửi. Trong khi đó, VF 2 sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu đi khoảng 20–35 km mỗi ngày, người dùng có thể sử dụng xe trong nhiều ngày trước khi cần bổ sung năng lượng.

Khi cần sạc nhanh, xe có thể nạp pin từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút tại hệ thống trạm sạc nhanh của V-Green. Khoảng thời gian này có thể kết hợp với lúc mua sắm, dùng bữa hoặc nghỉ ngơi.

Hai chế độ Eco và Normal cũng phù hợp với các tình huống sử dụng khác nhau trong thành phố. Eco mang lại phản hồi chân ga từ tốn khi xe thường xuyên dừng, chạy; Normal phản hồi nhanh hơn khi người lái cần nhập làn hoặc tăng tốc theo dòng phương tiện.

Về chi phí, chủ xe VF 2 được tận hưởng cảm giác “di chuyển 0 đồng” với chính sách miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với nhu cầu đi lại thông thường trong thành phố, hạn mức này có thể đáp ứng phần lớn lịch trình hằng tháng và giúp giảm đáng kể chi phí năng lượng.

Chi phí chăm sóc phương tiện cũng được tiết kiệm hơn hẳn nhờ đặc trưng của xe điện. VF 2 không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, qua đó lược bỏ một số hạng mục bảo dưỡng quen thuộc trên xe động cơ đốt trong.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Ô tô điện được miễn 100% lệ phí trước bạ đến năm 2030, trong khi khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng. Ngoài ra, từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF 2 được ưu đãi 3% trên giá niêm yết.

Thiết kế gọn giúp VF 2 thuận tiện trên nhiều tuyến phố, còn phạm vi di chuyển và khả năng sạc linh hoạt đáp ứng nhịp sử dụng hằng ngày. Đây là điểm gặp nhau thực tế giữa VF 2 và cuộc sống đô thị, đồng thời là lý do mẫu minicar của VinFast ngày càng được người dùng ưu tiên lựa chọn.