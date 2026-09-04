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Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

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Amazon và Alphabet đang đẩy nhanh cuộc đua robotaxi tại Mỹ khi Zoox và Waymo đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ xe tự hành sang nhiều thành phố mới.

Amazon Zoox và Waymo, công ty xe tự hành thuộc tập đoàn Alphabet, cùng thông báo mở rộng hoạt động gọi xe robotaxi tới các thành phố mới tại Mỹ, chỉ vài tuần sau khi Zoox bắt đầu cung cấp dịch vụ thu phí. Zoox cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ tại Houston và San Diego, nâng tổng số địa điểm hoạt động tại Mỹ lên 12 thành phố.

Zoox mở rộng robotaxi tại Houston và San Diego

Zoox sẽ sử dụng những xe thử nghiệm được cải tạo từ các mẫu xe hiện có để thực hiện công tác lập bản đồ thủ công và kiểm thử hệ thống. Sau đó, công ty sẽ triển khai những mẫu xe điện được phát triển chuyên biệt cho mục đích vận hành tự hành hoàn toàn.

Zoox, công ty xe tự hành thuộc Amazon, thông báo mở rộng hoạt động gọi xe robotaxi tới Houston và San Diego, nâng tổng số địa điểm hoạt động tại Mỹ lên 12 thành phố.
Zoox, công ty xe tự hành thuộc Amazon, thông báo mở rộng hoạt động gọi xe robotaxi tới Houston và San Diego, nâng tổng số địa điểm hoạt động tại Mỹ lên 12 thành phố.

Việc Zoox bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại đang làm nóng thêm cuộc cạnh tranh trên thị trường robotaxi Mỹ, trong bối cảnh Waymo và Tesla đều đẩy mạnh đầu tư nhằm nhanh chóng mở rộng quy mô dịch vụ gọi xe tự hành.

Trước khi bắt đầu thu phí, Zoox đã chở hành khách miễn phí tại Las Vegas, San Francisco, Austin và Miami trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm. Đến tháng 8/2026, công ty chính thức bắt đầu cung cấp các chuyến xe có thu phí tại Las Vegas.

Waymo đưa robotaxi tới thêm 3 thành phố tại Mỹ

Trong khi đó, Waymo cho biết những hành khách đầu tiên tại Denver, San Diego và Tampa sẽ sớm được trải nghiệm dịch vụ robotaxi công cộng. Động thái này nâng số thành phố mà Waymo cung cấp dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự động lên 14.

Waymo cho biết những hành khách đầu tiên tại Denver, San Diego và Tampa sẽ sớm được trải nghiệm dịch vụ robotaxi công cộng. Động thái này nâng số thành phố mà Waymo cung cấp dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự động lên 14.
Waymo cho biết những hành khách đầu tiên tại Denver, San Diego và Tampa sẽ sớm được trải nghiệm dịch vụ robotaxi công cộng. Động thái này nâng số thành phố mà Waymo cung cấp dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự động lên 14.

Waymo sẽ triển khai dịch vụ theo từng giai đoạn, dần mở rộng quyền tiếp cận cho hành khách tại cả 3 thành phố mới. Khác với giai đoạn thử nghiệm của Zoox, Waymo đã vận hành dịch vụ robotaxi thu phí không người lái tại nhiều thành phố ở Mỹ.

Công ty cũng đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Waymo cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm xe tự hành tại Munich (Đức), trước khi hướng tới mục tiêu triển khai dịch vụ thương mại tại quốc gia này vào cuối năm 2027.

Cuộc đua robotaxi ngày càng quyết liệt

Việc Zoox và Waymo đồng loạt mở rộng hoạt động cho thấy cuộc đua thương mại hóa công nghệ xe tự hành tại Mỹ đang bước sang giai đoạn mới. Các doanh nghiệp không chỉ tập trung hoàn thiện công nghệ mà còn phải nhanh chóng mở rộng mạng lưới thành phố và lượng hành khách để chứng minh khả năng vận hành ở quy mô lớn.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng robotaxi có thể thúc đẩy quá trình phổ biến phương tiện tự hành, đồng thời tạo thêm áp lực lên các đối thủ trong việc đưa công nghệ từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành thương mại quy mô lớn.
Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng robotaxi có thể thúc đẩy quá trình phổ biến phương tiện tự hành, đồng thời tạo thêm áp lực lên các đối thủ trong việc đưa công nghệ từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành thương mại quy mô lớn.

Trong cuộc đua này, Zoox đang tìm cách tận dụng lợi thế từ Amazon để xây dựng một dịch vụ robotaxi được phát triển ngay từ đầu cho mục đích tự hành. Trong khi đó, Waymo sở hữu lợi thế về kinh nghiệm vận hành dịch vụ thương mại tại nhiều thị trường Mỹ.

Tesla cũng đang tham gia cuộc cạnh tranh khi theo đuổi chiến lược phát triển dịch vụ gọi xe tự hành của riêng mình. Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng robotaxi có thể thúc đẩy quá trình phổ biến phương tiện tự hành, đồng thời tạo thêm áp lực lên các đối thủ trong việc đưa công nghệ từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành thương mại quy mô lớn.

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Tags:

#robotaxi #Zoox #Waymo #xe tự hành #Mỹ #cạnh tranh #dịch vụ tự hành

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