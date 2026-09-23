Bán tải VinFast Wild sắp xuất hiện tại VinFast Bình Thủy, giảm 61 triệu đồng khi đặt cọc xe

Thông tin về sự kiện trưng bày. Ảnh: VinFast Bình Thuỷ.

Sự kiện diễn ra từ 7h30 đến 18h ngày 25/9 tại VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh (số 24A Phan Đình Phùng, phường Thành Sen). Đây là đại lý duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh ra mắt và trưng bày mẫu VinFast Wild. Mẫu xe sẽ được trưng bày trong một ngày kèm theo chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc trong giai đoạn mở bán.

Với triết lý thiết kế "Dòng chảy sức mạnh" (Fluid Dynamism) đồng thời lấy cảm hứng từ chuyển động mạnh mẽ và liền mạch của chiếc áo choàng tung bay trong gió, VinFast Wild sở hữu diện mạo mạnh mẽ, vững chãi đặc trưng của xe bán tải.

VinFast Wild sở hữu nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các khối cơ bắp chạy dọc thân xe. Các bề mặt và đường nét được tạo hình liền mạch, kết nối cabin với thùng xe, mang lại cảm giác năng động, đồng thời tạo nên dáng xe thống nhất như một mẫu SUV hiện đại. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học.

VinFast Wild sở hữu diện mạo mạnh mẽ, vững chãi đặc trưng của xe bán tải.

VinFast Wild có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, trục cơ sở 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, sử dụng cơ chế mở bằng khí nén và có tải trọng 750 kg.

Điểm đáng chú ý của VinFast Wild nằm ở hệ truyền động. Đây là mẫu bán tải tại Việt Nam sử dụng động cơ REEV (Range Extended Electric Vehicle), trong đó xe được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện, còn động cơ xăng đảm nhiệm vai trò quay máy phát để cung cấp điện cho mô-tơ hoặc nạp vào pin.

VinFast Wild sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp bộ pin 46,4 kWh. Hệ truyền động điện gồm một mô-tơ công suất 214 mã lực đặt ở cầu trước, mô-men xoắn 280 Nm.

Với cấu hình này, VinFast Wild có phạm vi hoạt động thuần điện 250 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết hợp xăng và điện, quãng đường di chuyển được nhà sản xuất công bố lên tới 1.100 km, mức tiêu thụ năng lượng hỗn hợp 1,2 lít/100 km.

VinFast Wild sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp bộ pin 46,4 kWh.

Xe cũng được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, hướng đến khả năng vận hành ổn định và êm ái. Cấu hình này khác với nhiều mẫu bán tải động cơ đốt trong hiện nay vốn sử dụng treo sau dạng lá nhíp để tăng khả năng chịu tải.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng cấp nguồn điện bên ngoài V2L. Với bộ pin 46,4 kWh và sự hỗ trợ của động cơ xăng, người dùng có thể sử dụng điện để vận hành các thiết bị bên ngoài mà không cần trang bị thêm máy phát hoặc hệ thống ắc-quy riêng. Đây là tính năng phù hợp với nhu cầu cắm trại, dã ngoại hoặc những chuyến đi dài.

VinFast Wild hiện có giá niêm yết 860 triệu đồng.

Về công nghệ, VinFast Wild được trang bị trợ lý ảo 3.0 có khả năng tương tác, cho phép giám sát và điều khiển xe qua smartphone, cập nhật phần mềm từ xa FOTA, theo dõi tình trạng pin và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất. Xe cũng có các tính năng ghi nhận hành vi lái và hỗ trợ hình thành thói quen lái xe an toàn.

VinFast Wild hiện có giá niêm yết 860 triệu đồng, riêng phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng. Theo thông tin từ VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh, khách hàng đặt cọc trong thời gian từ ngày 25 đến 30/9 được hưởng ưu đãi 61 triệu đồng. Ngoài ra quý khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong ngày diễn ra sự kiện.