Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu

Ngày 12/9, VinFast và GSM công bố thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao toàn cầu. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh, hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu, sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Phạm Nhật Vượng. Đồng thời, ông Quân Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Như vậy, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam, chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện đối với hoạt động của hãng xe.

Ông Quân Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026, trước khi tiếp nhận thêm vị trí Tổng giám đốc từ ông Phạm Nhật Vượng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu (Ảnh: Vingroup).

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore. Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast Auto Ltd. vào tháng 5, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại VinFast và các công ty thành viên của Vingroup.

Ngoài các chức vụ tại VinFast, ông Quân Anh tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Quân Anh cho biết VinFast đang đứng trước cơ hội tham gia vào quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh trên toàn cầu. Ông cam kết cùng đội ngũ tiếp tục phát triển sản phẩm và dịch vụ tại các thị trường.

Cùng với VinFast, GSM cũng thay đổi một số vị trí lãnh đạo cấp cao. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng giám đốc GSM toàn cầu, được bổ nhiệm làm Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương.

Vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu của ông Tuấn được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Minh Hoàng. Ông Minh Hoàng đồng thời giữ chức Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu (Ảnh: Vingroup).

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM. Theo thông tin công bố, ông cũng trực tiếp góp vốn và là cổ đông chính tại một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, năng lượng và hạ tầng thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures và các công ty robot.

Hiện VinFast có mặt tại 16 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines cùng các thị trường tại châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Ô tô và xe máy điện VinFast hiện được sản xuất tại 4 nhà máy ở 3 quốc gia, gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Trong khi đó, GSM với thương hiệu Green SM đang hoạt động tại 7 quốc gia, gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm ít nhất 3 thị trường trong năm nay. GSM cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu, có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.