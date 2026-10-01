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Kinh tế

Giá xăng E10 lên gần 27.200 đồng một lít

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Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 100-170 đồng, dầu (trừ mazut) giảm 780 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ xung đột Trung Đông.

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Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước tùy mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 0,03% lên 147,25 USD, dầu diesel giảm 3,7% ở mức 167 USD. Dầu mazut lên mức 693,7 USD một tấn.

Theo điều hành của liên chiều nay, giá xăng E10 RON 95-III tăng 100 đồng lên 27.180 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thêm 170 đồng, ở mức 26.560 đồng một lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel giảm 780 đồng, có giá mới 29.710 đồng. Riêng mặt hàng dầu mazut tăng lên 20.390 đồng một kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng một lít với dầu diesel và ngừng sử dụng quỹ với các mặt hàng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

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Các loại thuế xăng dầu (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt) tiếp tục giảm tới hết năm nay, theo Nghị quyết ngày 30/9 của Chính phủ. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường và VAT với xăng dầu tiếp tục được giảm về 0.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn áp dụng theo quy định hiện hành, với xăng khoáng ở mức 10%, E5 là 8% và E10 là 7%. Việc tiếp tục ưu đãi thuế được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng còn chịu rủi ro từ xung đột Trung Đông, nhằm hạn chế tác động của giá nhiên liệu tới lạm phát và sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương đang hoàn thiện nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp trong định giá. Thay vì Nhà nước công bố giá cơ sở, thương nhân đầu mối sẽ tự tính, quyết giá bán lẻ. Như vậy, sắp tới mỗi cây xăng có thể bán một mức giá khác nhau. Với địa bàn xa cảng, kho, giá bán lẻ tới người tiêu dùng được phép cao hơn tối đa 2%.

Nhà nước vẫn giữ công cụ can thiệp khi thị trường biến động bất thường như điều chỉnh nguồn cung, dự trữ, thuế, chính sách tài chính - tiền tệ và Quỹ Bình ổn giá.

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#Giá xăng E10 #Liên Bộ Công Thương #thị trường xăng dầu thế giới #xung đột Trung Đông

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