Mở cửa cho doanh nghiệp địa phương của Hà Tĩnh vào chuỗi cung ứng

15 năm nay, Công ty TNHH Phú Thái Tuấn (phường Hoành Sơn) đảm nhận vai trò nhà thầu phụ của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh). Doanh nghiệp thực hiện các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc, góp phần duy trì dây chuyền sản xuất thép vận hành ổn định, thông suốt.

Ông Nguyễn Nhật Văn - Giám đốc Công ty TNHH Phú Thái Tuấn chia sẻ: “Được hợp tác với doanh nghiệp FDI quy mô lớn như Formosa Hà Tĩnh không chỉ là cơ hội tăng doanh thu, tạo việc làm cho người lao động mà còn giúp chúng tôi học hỏi quy trình sản xuất - kinh doanh chuyên nghiệp, nâng cao tay nghề, tính chuyên môn hóa. Trong quá trình hợp tác, doanh nghiệp phải tự nâng tầm theo những yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ, an toàn và kỷ luật lao động mà đối tác đặt ra”.

Cầu cảng Sơn Dương

Tương tự, Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài (phường Trần Phú) cũng đã nhiều năm tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị công nghiệp cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện; tham gia bảo dưỡng, sửa chữa nhiều hạng mục như: van, quạt và các hệ thống thiết bị của nhiều nhà máy nhiệt điện trên cả nước.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài cho hay: “Doanh nghiệp đang phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trung tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Bước sang tháng 10/2026, doanh nghiệp tiếp tục tập trung cho hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, hướng tới doanh thu hơn 130 tỷ đồng trong năm nay”.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Cường, những phần việc công ty đảm nhận đòi hỏi cao về kỹ thuật, độ chính xác và khả năng đáp ứng tiến độ. Tuy nhiên, khi được hợp tác với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI là cơ hội để doanh nghiệp địa phương tích lũy kinh nghiệm, chuẩn hóa quy trình và xây dựng uy tín để hợp tác lâu dài. Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang được triển khai. Để có cơ hội hợp tác, Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài đang đề xuất thuê đất tại cụm công nghiệp để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cung ứng.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài đang tham gia trung tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Từ lĩnh vực vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ vận tải, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải từng bước mở rộng quy mô lên 8 nhà máy sản xuất. Nhờ chủ động nguồn lực và xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh phù hợp thực tiễn, thời gian qua đơn vị đã cung ứng cọc gia cố nền móng, bê tông thương phẩm, ống cống… cho nhiều công trình lớn như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, các nhà máy ô tô điện, xe máy điện VinFast Hà Tĩnh... Hiện nay, nhiều dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng. Đây là cơ hội để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viết Hải mở rộng hợp tác.

﻿ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án lớn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không chỉ phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng truyền thống mà đang phối hợp nghiên cứu để sản xuất vật liệu mới. Theo ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải: Với sự hỗ trợ của tỉnh, doanh nghiệp đã hợp tác với Công ty TNHH TBM (Nhật Bản), nghiên cứu tận dụng CO₂ thu hồi và xỉ thép để sản xuất canxi cacbonat tổng hợp - nguyên liệu dùng để sản xuất LIMEX, loại vật liệu có thể thay thế một phần nhựa và giấy. Nếu hướng đi này thành công, doanh nghiệp không chỉ có thêm một dòng sản phẩm mới mà còn khẳng định năng lực trong xu hướng kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh.

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải và Công ty TNHH TBM - Nhật Bản.

Hà Tĩnh hiện có hơn 13.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động. Trong đó, một số doanh nghiệp đã từng bước tham gia chuỗi cung ứng của các dự án, tập đoàn lớn; bao gồm cung ứng vật liệu, thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, dịch vụ logistics và hậu cần. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng vẫn chưa nhiều, quy mô hợp tác còn khiêm tốn.

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng.

Theo ông Bùi Việt Phú – Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính): Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các Nghị quyết trụ cột của Bộ chính trị như: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài… Đây là cơ hội để doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị và mở rộng liên kết.

Hơn nữa, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư; thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động, liên kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp thực chất cho tăng trưởng làm tiêu chí lựa chọn dự án, nhà đầu tư. Đây là nền tảng để doanh nghiệp trong tỉnh từng bước tham gia vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, doanh nghiệp địa phương muốn trở thành “mắt xích” trong chuỗi cung ứng phải có năng lực tương xứng. Bao gồm năng lực về vốn, công nghệ, máy móc; đội ngũ lao động có tay nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số, tác phong công nghiệp; hệ thống quản trị chuyên nghiệp, khả năng kiểm soát chất lượng và đáp ứng đơn hàng ổn định.