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Kinh tế

Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Formosa

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Sáng 28/8, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức chương trình Cafe Doanh nhân tháng 8 kết hợp tham quan thực tế tại Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

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Thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nghe giới thiệu tổng quan về Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Tham gia chương trình có khoảng 30 thành viên Ban Chấp hành và hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Tại chương trình, đoàn xem phóng sự giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, quy mô, hoạt động của Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương. Tiếp đó, ông Lô Trung Minh - Giám đốc Bộ phận Quản lý, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh giới thiệu, trao đổi với đoàn về công nghệ sản xuất, quy trình vận hành và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của dự án.

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Ông Lô Trung Minh - Giám đốc Bộ phận Quản lý, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trao đổi, giải đáp những vấn đề các doanh nhân trẻ quan tâm.

Các doanh nhân trẻ tham quan một số hạng mục, khu vực sản xuất; tìm hiểu thực tế quy trình vận hành, ứng dụng công nghệ và công tác bảo vệ môi trường tại dự án. Qua đó, hội viên có thêm thông tin thực tiễn về hoạt động của một doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn.

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Các doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tham quan thực tế tại Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 13 tỷ USD, Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 3,7 triệu tấn phôi thép, tiêu thụ hơn 3,6 triệu tấn thép, đạt doanh thu hơn 1,95 tỷ USD và nộp ngân sách trên 3.900 tỷ đồng. Cảng Sơn Dương đã đón 615 lượt tàu, bốc dỡ hơn 16 triệu tấn hàng hóa.

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Các doanh nhân chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các hội viên cũng trao đổi về quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển chuỗi cung ứng; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động tham quan, giao lưu góp phần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện để hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất, qua đó vận dụng phù hợp vào công tác quản trị và phát triển doanh nghiệp.

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Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh làm việc với chính quyền và Hội Doanh nghiệp phường Hoành Sơn

Trước đó, Ban Chấp hành và Ban Pháp chế, Chính sách của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã làm việc với chính quyền và Hội Doanh nghiệp phường Hoành Sơn, nắm bắt nhu cầu đào tạo về kế toán, thuế và pháp luật. Trên cơ sở đó, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh xây dựng chương trình tập huấn miễn phí trong tháng 9, hướng tới triển khai mô hình hỗ trợ các hội doanh nghiệp trên toàn tỉnh.

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Tags:

#Doanh nhân trẻ #Hà Tĩnh #Formosa #Khu liên hợp #Bảo vệ môi trường #Cảng Sơn Dương #Quản trị doanh nghiệp

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