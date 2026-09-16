Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc hơn 763 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha. Ảnh minh họa từ internet.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT.

Dự án được triển khai tại xã Hồng Lộc, với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), truyền tải và phân phối điện.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha, gồm khu vực xây dựng nhà máy điện mặt trời, các hạng mục phụ trợ, công trình đấu nối và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 110kV Can Lộc.

Công suất thiết kế của dự án là 49MW, sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 68,62 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 763,312 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; tiến độ thực hiện là 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Trước thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Nhà đầu tư đồng thời phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và khởi công xây dựng dự án trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Việc thi công các hạng mục chỉ được triển khai sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, điện lực và các thủ tục liên quan.

Trong quá trình triển khai, dự án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng, an ninh và các công trình hợp pháp khác.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, tiêu thoát nước, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân.

UBND xã Hồng Lộc được giao chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư trong thời gian 7 tháng kể từ ngày ban hành quyết định; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.