Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc hơn 763 tỷ đồng

Thành Vinh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) có công suất thiết kế 49MW, dự kiến tổng vốn đầu tư 763,312 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 55,5ha.

chatgpt-image-17-22-52-30-thg-5-2026.png
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha. Ảnh minh họa từ internet.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT.

Dự án được triển khai tại xã Hồng Lộc, với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), truyền tải và phân phối điện.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha, gồm khu vực xây dựng nhà máy điện mặt trời, các hạng mục phụ trợ, công trình đấu nối và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 110kV Can Lộc.

Công suất thiết kế của dự án là 49MW, sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 68,62 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 763,312 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; tiến độ thực hiện là 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Trước thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Nhà đầu tư đồng thời phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và khởi công xây dựng dự án trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Việc thi công các hạng mục chỉ được triển khai sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, điện lực và các thủ tục liên quan.

Trong quá trình triển khai, dự án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng, an ninh và các công trình hợp pháp khác.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, tiêu thoát nước, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân.

UBND xã Hồng Lộc được giao chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư trong thời gian 7 tháng kể từ ngày ban hành quyết định; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.

Tin liên quan

Tags:

#Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc #Nhà máy điện mặt trời

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng

Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng

Những dây chuyền sản xuất tăng tốc, những tổ máy điện phát tối đa công suất, hàng hóa nối nhau qua cảng và các công trường chuẩn bị cho dự án mới đang tạo nên nhịp chuyển động mạnh mẽ ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trên nền tảng ấy, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn đang từng bước thành hình.
35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.
Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!