"Giữ nhịp" thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu ở Hà Tĩnh

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra khẩn trương. Dòng xe chở hàng nối đuôi nhau qua cửa khẩu, trong đó có những chuyến hàng nông sản được doanh nghiệp tranh thủ đưa về đúng tiến độ.

Đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng anh Lê Đức Anh – đại diện Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên An (TP Hải Phòng) được cán bộ hải quan hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, kiểm tra hàng hóa, giải quyết các vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm dòng phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu được xử lý thông suốt, không phát sinh điểm nghẽn do nghỉ lễ.

Vừa làm thủ tục thông quan, anh Lê Đức Anh – đại diện Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên An (TP Hải Phòng) cho biết: “Đang vào mùa cao điểm nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan nên không kể ngày nghỉ, công ty chúng tôi vẫn đều đặn nhập khẩu hàng. Việc các lực lượng chức năng bố trí làm việc xuyên lễ giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch vận chuyển, rút ngắn thời gian chờ tại cửa khẩu. Đặc biệt, với mặt hàng sầu riêng, việc thông quan kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chất lượng hàng hóa và tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường”.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trực 24/7 để kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh lưu thông dịp lễ.

Theo thống kê của Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, bình quân mỗi ngày, cửa khẩu đón hơn 600 phương tiện xuất nhập cảnh, tăng khoảng 10% so với ngày thường. Riêng từ ngày 29/8 đến nay, đơn vị đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất nhập khẩu trong những ngày nghỉ lễ bao gồm: quặng sắt, nước tăng lực redbull, gỗ các loại, nước giặt, bột đá, vật liệu xây dựng, bánh kẹo, hàng tiêu dùng…

"Giữ nhịp" thông quan giúp Hà Tĩnh tăng thu ngân sách trong những ngày nghỉ lễ.

Ông Đào Nghĩa Đồng - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhấn mạnh: “Yêu cầu đặt ra trong những ngày nghỉ lễ là vừa bảo đảm thông quan nhanh chóng, vừa không để phát sinh điểm nghẽn tại cửa khẩu. Vì vậy, đơn vị bố trí lực lượng trực 24/7, chủ động nắm tình hình, xử lý hồ sơ và phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Cùng với bố trí nhân lực, chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện thủ tục trên hệ thống điện tử, phân luồng và kiểm soát rủi ro, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát. Quan điểm của ngành hải quan là làm hết việc chứ không hết giờ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, thu đúng, thu đủ và không để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại”.

Tàu Singapore vào "ăn hàng" gỗ dăm tại cảng Vũng Áng trong sáng 1/9.

Từ cửa khẩu đường bộ đến cảng biển, mạch hàng hóa qua Hà Tĩnh vẫn vận hành liên tục trong những ngày nghỉ lễ. Tại cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có 9 tàu lớn cập cảng làm hàng. Các mặt hàng bao gồm: gỗ dăm, quặng sắt, kali và nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Để không ảnh hưởng đến lịch trình tàu và tiến độ giao nhận hàng hóa, trước kỳ nghỉ lễ, Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng chủ động nắm kế hoạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, qua đó bố trí nhân lực và phương án xử lý phù hợp. Cách làm này giúp hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng bởi việc chậm nguyên liệu đầu vào.

Tàu nhập khẩu dầu hắc ín phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cập cảng Sơn Dương trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Guo Qi - Thuyền trưởng tàu Zhen Zhu Wan (Trung Quốc) cho biết: “Tàu chúng tôi cập cảng Sơn Dương để nhập dầu hắc ín phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Dù cập cảng đúng dịp nghỉ lễ nhưng các thủ tục hải quan vẫn được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Việc lực lượng chức năng bố trí làm việc xuyên lễ giúp tàu chủ động tiến độ làm hàng, không phải kéo dài thời gian chờ đợi, qua đó bảo đảm kế hoạch vận chuyển và giao nhận hàng hóa”.

Đảm bảo thông quan xuyên lễ, lực lượng hải quan trên địa bàn Hà Tĩnh đang nỗ lực giữ cho dòng chảy hàng hóa lưu chuyển thông suốt; trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và duy trì chuỗi cung ứng; từ đó tạo thêm nguồn thu ổn định cho ngân sách. Đến hết tháng 8, Chi cục Hải quan Khu vực XI thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức bật của hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời phản ánh nỗ lực của ngành hải quan trong tạo thuận lợi thương mại, nuôi dưỡng nguồn thu.

Đảm bảo thông quan xuyên lễ giúp Hà Tĩnh tạo thêm dư địa thu ngân sách những tháng cuối năm.

Từ những chuyến xe hàng qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến những con tàu cập cảng Vũng Áng - Sơn Dương, dòng chảy hàng hóa vẫn được nối dài trong những ngày nghỉ lễ. Giữ cho dòng chảy ấy không bị ngắt quãng là cách Hà Tĩnh bảo đảm môi trường thông thương, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và tạo thêm dư địa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm.