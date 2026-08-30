Doanh nghiệp duy trì nhịp sản xuất, kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải linh hoạt chuyển đổi ngày nghỉ và làm việc vào dịp lễ Quốc khánh.

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), kỳ nghỉ lễ 2/9 không làm gián đoạn nhịp sản xuất. Doanh nghiệp đã bố trí 2 ngày nghỉ cho người lao động vào dịp rằm tháng Bảy, vì vậy trong kỳ nghỉ Quốc khánh, các dây chuyền tiếp tục hoạt động theo kế hoạch. Từ trạm trộn bê tông đến các nhà xưởng sản xuất gạch không nung, ống cống, hoạt động được duy trì để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và bảo đảm tiến độ các đơn hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm – Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải, trong 8 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty khả quan, doanh thu đạt 176 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra của cả năm 2026. Với doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, việc giữ nhịp sản xuất ổn định trong những ngày nghỉ lễ là cách chủ động trước yêu cầu giao hàng và tiến độ của các công trình. Hiện, công ty đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thông qua việc tìm kiếm thị trường, tối ưu quy trình sản xuất và tuyển dụng thêm lao động.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy gạch không nung Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải.

Với những ngành nghề có tính chất vận hành liên tục như ngành điện, kỳ nghỉ lễ không tạo ra khoảng ngắt trong hoạt động sản xuất. Với yêu cầu bảo đảm vận hành an toàn các tổ máy và cung cấp điện liên tục, lực lượng lao động tại các nhà máy vẫn duy trì chế độ trực 24/24 trong suốt kỳ nghỉ.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, từ trung tâm điều khiển đến khu vực cầu cảng, các hoạt động vẫn diễn ra theo nhịp vận hành thường ngày. Những người trực ca không chỉ theo dõi các thông số vận hành mà còn thường xuyên kiểm tra, giám sát thiết bị, phối hợp xử lý các công việc phát sinh nhằm giữ cho 2 tổ máy hoạt động an toàn, ổn định.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 duy trì vận hành xuyên suốt dịp lễ 2/9.

Anh Trần Xuân Long – kỹ sư Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng với những người làm công tác vận hành, sản xuất điện như chúng tôi, việc trực ca vẫn được duy trì bình thường. Dù không có kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình, chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung cao độ đảm bảo ca trực để các thông số được vận hành an toàn, liên tục, góp phần bảo đảm nguồn năng lượng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt”.

Video: Kỹ sư Trần Xuân Long chia sẻ công tác trực vận hành các tổ máy trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ông Lê Bá Hùng – Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho biết: Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện của nhà máy đạt khoảng 5,14 tỷ kWh. Nhà máy tổ chức vận hành theo chế độ 3 ca, 5 kíp và gần như không có ngày nghỉ. Đối với dịp lễ, để bảo đảm an ninh năng lượng và vận hành an toàn nhà máy, chúng tôi bố trí trực ca đầy đủ. Trước kỳ nghỉ kéo dài, các thiết bị được kiểm tra định kỳ, chạy thử, bảo đảm độ khả dụng cao nhất của nhà máy.

Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt đảm bảo xếp dỡ, thông quan hàng hóa xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển, Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt vẫn duy trì sản xuất trong suốt kỳ nghỉ lễ 2/9, bảo đảm tiến độ xếp dỡ, thông quan hàng hóa và an toàn hàng hải. Đơn vị chủ động xây dựng phương án phân ca, bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm các vị trí đều có lực lượng trực và sẵn sàng xử lý công việc.

Theo ông Trần Thái Sơn – Phó Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng, hoạt động khai thác cảng có tính đặc thù, không thể ngừng theo lịch nghỉ lễ bởi lịch trình tàu hàng, tiến độ xếp dỡ và các khâu logistics đều được kết nối chặt chẽ. Duy trì sản xuất trong những ngày lễ không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm kế hoạch kinh doanh mà còn góp phần giữ thông suốt dòng hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất của các doanh nghiệp. Với đặc thù công việc, cán bộ, công nhân viên đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ để cảng vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Các mặt hàng qua cảng Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt chủ yếu là đá xây dựng, dăm gỗ, kali...

Đối với doanh nghiệp dịch vụ, kỳ nghỉ lễ không chỉ là câu chuyện duy trì hoạt động mà còn là thời điểm đón lượng khách và nhu cầu tiêu dùng tăng. Bởi vậy, việc chuẩn bị nhân lực, hàng hóa, phương tiện và phương án phục vụ được thực hiện từ trước kỳ nghỉ, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra thông suốt.

Tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, hệ thống 82 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động bình thường trong kỳ nghỉ. Đặc thù cung ứng mặt hàng thiết yếu nên các cửa hàng duy trì lực lượng phục vụ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đảm bảo nguồn cung hàng hóa và nhân lực phục vụ khách hàng trong những ngày nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày tạo nên những nhịp làm việc khác nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Có nơi người lao động được nghỉ luân phiên, có nơi duy trì đủ các ca sản xuất; có những vị trí phải trực xuyên lễ để giữ cho hệ thống vận hành liên tục. Điểm chung là các doanh nghiệp đều chủ động xây dựng phương án phù hợp với đặc thù hoạt động, không để kỳ nghỉ làm đứt quãng dây chuyền sản xuất, cung ứng hàng hóa và dịch vụ.

Với các doanh nghiệp, việc giữ được nhịp sản xuất kinh doanh xuyên kỳ nghỉ chính là cách duy trì đơn hàng, đảm bảo tiến độ và nắm bắt cơ hội từ nhu cầu thị trường. Hơn thế, những ca trực, những dây chuyền không ngừng nghỉ cũng đang góp phần giữ cho hoạt động kinh tế không bị ngắt quãng.