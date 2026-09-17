Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, dự kiến điều chỉnh tiếp trong năm nay

Biên độ lãi suất quỹ liên bang (lãi suất chuẩn) được FOMC - cơ quan của Fed, chịu trách nhiệm quyết định chính sách tiền tệ Mỹ - điều chỉnh tăng thêm 0,25 điểm phần trăm (25 điểm cơ bản), từ mức 3,5-3,75% lên 3,75 - 4%.

Trong tuyên bố đi kèm quyết định lãi suất, Fed cho biết đợt tăng lần này "sẽ giúp lạm phát quay về mục tiêu 2% của ủy ban sớm hơn". Đây là lần tăng lãi suất chuẩn đầu tiên của Fed kể từ tháng 7/2023, sau khi cơ quan này đã giữ nguyên lãi suất trong suốt 5 cuộc họp liên tiếp từ đầu năm đến nay.

Các nhà hoạch định chính sách cũng cho thấy qua bản dự báo mới rằng nhiều khả năng sẽ còn những điều chỉnh tiếp theo. Theo "dot plot" mới nhất - biểu đồ theo dõi dự đoán của các quan chức về diễn biến lãi suất trong những năm tới - phần lớn những người nộp dự báo kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm nữa trước cuối năm.

Bốn quan chức của Fed cho rằng lãi suất cần tăng thêm 0,5 điểm phần trăm từ mức hiện tại trong năm nay; hai người lại dự kiến Fed sẽ đảo chiều và cắt giảm lãi suất.

Sang năm 2027, mức dự báo trung vị cho lãi suất là 4%–4,25%, dù quan điểm khá phân tán. Tám quan chức dự báo lãi suất cuối năm tới sẽ cao hơn mức này 0,25 điểm phần trăm, trong khi bốn người cho rằng lãi suất sẽ không vượt quá 3,5%–3,75%.

Phần lớn các quan chức dự báo lạm phát, đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), sẽ kết thúc năm ở mức 3,7%, cao hơn một chút so với dự báo của họ cách đây ba tháng. Họ cũng nâng dự báo lạm phát "lõi", tức lạm phát đã loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh, lên 3,4%.

Theo số liệu mới nhất tính đến tháng 7, lạm phát tổng thể ở mức 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát lõi tăng 3,3% so với một năm trước. Mục tiêu 2% được dự kiến phải đến năm 2029 mới đạt được.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh (Ảnh: AFP)

Quyết định lãi suất của Fed có ảnh hưởng ra sao?

Động thái thắt chặt tiền tệ trở lại diễn ra trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù bức tranh kinh tế nhìn chung vẫn duy trì tốc độ vững chắc, chi phí năng lượng leo thang gần đây - bắt nguồn từ những diễn biến bất ổn tại khu vực Trung Đông cùng các tác động từ chính sách thuế quan - đã làm dấy lên lo ngại rằng áp lực giá cả có thể lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Trong thông cáo phát đi, Fed tái khẳng định cam kết bảo đảm ổn định giá cả. Cơ quan điều hành nhấn mạnh rằng quyết định nâng lãi suất lần này nhằm hỗ trợ đưa lạm phát sớm quay về mốc mục tiêu 2% đúng thời hạn, đồng thời duy trì thanh khoản và lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng.

Theo nhận định từ FOMC, dù mức độ bất định trên toàn cầu đang ở mức cao do các yếu tố địa chính trị, sức chống chịu của khu vực tư nhân và chi tiêu nội địa tại Mỹ vẫn rất tích cực.

Đầu tư vốn duy trì ở mức cao và tăng trưởng năng suất lao động ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ. Thị trường việc làm tiếp tục tăng trưởng tương ứng với quy mô lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi, tạo điểm tựa đủ vững để Fed kiên định với mục tiêu ổn định giá cả.

Lãi suất chuẩn của Fed tác động trực tiếp nhất đến các khoản vay ngắn hạn như thẻ tín dụng và vay mua ô tô mới - những loại lãi suất điều chỉnh rất nhanh theo Fed. Nhưng các chi phí quan trọng nhất với nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp, trong đó có lãi suất vay mua nhà, lại đi theo lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn, và lợi suất này đã tăng lên vì nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ còn tăng lãi suất trong tương lai.

Lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 30 năm đã leo lên gần 7% vào tuần trước, mức cao nhất trong gần một năm, theo khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp công bố hôm thứ Tư. Hồi tháng 2, trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, mức này chỉ là 6%.

Cuộc họp chính sách tiền tệ lần này là cuộc thứ 3 do Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì. Quyết định được đưa ra vào thời điểm khá nhạy cảm, chỉ gần 7 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giữa những luồng quan điểm kinh tế trái chiều.

Ở góc nhìn quản lý tài chính, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng đợt lạm phát gần đây thực chất chỉ phản ánh một cú sốc nguồn cung mang tính tạm thời từ giá dầu và thuế quan. Theo ông Bessent, Fed nên kiên nhẫn bỏ qua những yếu tố nhất thời này thay vì vội vã nâng lãi suất, bởi áp lực giá cuối cùng sẽ tự hạ nhiệt.

Bất chấp những quan điểm khác biệt bên ngoài, tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối 12-0 của FOMC cho thấy quyết tâm cao độ của ngân hàng trung ương Mỹ trong việc chặn đứng nguy cơ lạm phát quay trở lại.