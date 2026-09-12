Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.733 tỷ đồng, vào nhóm cao toàn quốc

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, đến hết ngày 3/9, số vốn giải ngân vốn đầu tư công của toàn quốc đạt hơn 513.305 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch.

Có 9 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Lũy kế đến ngày 3/9, Hà Tĩnh đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.733 tỷ đồng.

Ở nhóm bộ, cơ quan trung ương gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở nhóm địa phương gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Khánh Hòa, Lạng Sơn, TP.HCM, Lào Cai và Đồng Tháp.

Trong khi đó, 24 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước; đặc biệt, 3 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân.