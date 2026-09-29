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Giá vàng giảm sâu, người mua từ đỉnh lỗ 52 triệu đồng/lượng

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Áp lực từ giá dầu tăng vọt và đồng USD mạnh khiến kim loại quý quốc tế giảm mạnh. Kéo theo đó, giá vàng trong nước tụt dốc, khiến nhà đầu tư mua từ vùng đỉnh chịu khoản lỗ nặng nề.

Sáng 29/9, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.126 USD/ounce, giảm 152 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành chưa gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng.

Trong nước, chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm về ngưỡng 138,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng liên tục giảm và đánh mất các mốc 150 triệu đồng/lượng rồi đến 145 triệu đồng/lượng. So với đỉnh thiết lập hồi tháng 1, giá vàng trong nước đã giảm 49 triệu đồng/lượng. Tính thêm chênh lệch hai chiều, người mua vào đầu năm hiện đã lỗ đến 52 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới tăng lên hơn 12 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý giảm hơn 3% trong phiên đầu tuần, chạm mức thấp nhất trong hơn 7 tuần, khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố khả năng duy trì lãi suất ở mức cao.

Giá dầu thô Brent tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một thỏa thuận hòa bình do Iran đề xuất nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Chi phí năng lượng tăng thường khiến lạm phát gia tăng do đẩy giá cả hàng hóa và dịch vụ trên toàn nền kinh tế lên cao.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 là 70,3%.

Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Cleveland, bà Beth Hammack bày tỏ lo ngại nguy cơ lạm phát kéo dài có thể khiến người dân Mỹ dần coi mức giá cao là điều bình thường, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng Trung ương không thể để điều đó xảy ra.

Song song, đồng USD duy trì đà tăng, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng.

Dự báo giá vàng, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định: “Giá dầu cao hơn và khả năng thị trường gia tăng kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ là những động lực chính đứng sau sự suy yếu gần đây của giá vàng. Bối cảnh này có thể khiến lợi suất thực của Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, đồng thời góp phần khiến kim loại quý này tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn”.

Ông James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex.com, dự báo vàng giảm do lợi suất và thị trường trái phiếu vẫn chịu áp lực. Ông cho rằng vàng có thể lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực nếu giữ được trên 4.000 USD.

Chiều ngược lại, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nghiêng về khả năng vàng tăng do kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất đã ở mức khá cao. Theo ông, các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, trong đó có chỉ số đo lường tổng mức chi tiêu của cá nhân và hộ gia đình tại Mỹ cho hàng hóa và dịch vụ (PCE) tháng 8 và số liệu việc làm tháng 9, có thể củng cố nhận định này. Tuy nhiên, vàng cần vượt 4.400 USD để tạo tín hiệu đáng chú ý.

Thị trường hiện tập trung vào một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP, các số liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

dantri.com.vn
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