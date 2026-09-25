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Tài chính thị trường ngày 25/9: Thu nhập tăng nhưng áp lực chi tiêu vẫn lớn

P.V
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(Baohatinh.vn) - Thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cùng tăng khiến không ít gia đình vẫn gặp khó trong cân đối chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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