Giá xăng, dầu tiếp tục tăng theo đà biến động của thế giới

Từ 15h hôm nay (24/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 280-1.450 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.450 đồng lên 27.080 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thêm 1.260 đồng, ở mức 26.390 đồng một lít.
Tương tự, các mặt hàng dầu diesel tăng 550 đồng, có giá mới 30.490 đồng, mazut là 19.470 đồng một kg.
Tại kỳ này, nhà điều hành ngừng trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Thị trường giá xăng dầu biến động mạnh từ cuối tháng 2, khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran. Từ ngày 10/3, sau thời gian dài không chi, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng trở lại nhằm hạn chế mức tăng giá bán lẻ trong nước. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, số dư quỹ tại doanh nghiệp còn hơn 196 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5% mức đầu năm.
Sau cú sốc giá tháng 3, Chính phủ thiết lập cơ chế tạm ứng ngân sách để bổ sung nguồn lực cho Quỹ bình ổn xăng dầu. Trong quý II, hơn 700 tỷ đồng được tạm ứng từ ngân sách, đồng thời quỹ được trích lập trở lại khi giá thế giới hạ nhiệt. Tính tới cuối tháng 6, phần quỹ được theo dõi theo cơ chế nguồn tạm ứng ngân sách có số dư gần 1.715 tỷ.
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