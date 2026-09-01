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Bưởi Phúc Trạch đắt khách, nhà vườn tất bật "chạy đơn" ngày lễ Quốc khánh

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nông dân Hà Tĩnh tất bật thu hái bưởi Phúc Trạch, sức mua tăng, giá tăng, nhiều hộ hái đến đâu bán hết đến đó, thậm chí không kịp giao hàng cho khách.

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Hà Tĩnh hiện có khoảng 2.800 ha bưởi đặc sản Phúc Trạch trong vùng chỉ dẫn địa lý. Những ngày này, các vùng trồng bưởi đang rộ mùa thu hoạch.
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Nhu cầu của khách hàng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cao hơn so với ngày thường. Vì thế, các nhà vườn đang tất bật thu hoạch để kịp cung ứng cho thị trường.
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Tại thôn Phú Ngọc, xã Phúc Trạch, gia đình bà Phạm Thu Hương có khoảng 5.000 quả bưởi trong vụ này. Đến nay, khoảng một nửa sản lượng đã được tiêu thụ; phần còn lại tiếp tục được thu hái theo độ chín và đơn đặt hàng.
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Bà Hương chia sẻ: "Những quả đạt độ chín được lựa chọn, thu hái liên tục. Khách hàng từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng… đã đặt mua nhưng nhiều thời điểm không kịp thu hoạch để giao hàng. Chúng tôi chủ yếu gửi hàng theo các chuyến xe khách liên tỉnh và phải đăng ký đặt chỗ trước với các nhà xe".
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Bưởi Phúc Trạch năm nay được đánh giá có chất lượng khá tốt, mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm hơn so với các năm trước.
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Đặc biệt, giá bưởi năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước nên người dân rất phấn khởi. Giá bán ngay tại vườn dao động từ 25-35 nghìn đồng/quả.
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Tại thôn Lộc Yên, xã Hương Đô, bà Phạm Thị Vân phải huy động thêm người thân để đẩy nhanh tiến độ thu hái. Tuy vậy, lượng bưởi trong vườn vẫn không đủ đáp ứng hết các đơn hàng. Với sản lượng gần 2.000 quả, đến nay gia đình đã thu hoạch được khoảng 80%.
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Bưởi được hái trực tiếp từ cây, hạn chế va đập, nhằm đảm bảo mẫu mã, chất lượng trước khi đưa đến tay khách hàng.
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Có những thời điểm, nông dân vừa thu hái, chưa kịp vận chuyển về nhà đã được khách tìm đến mua ngay tại chỗ.
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Bưởi Phúc Trạch được tập kết, phân loại và đóng gói để chuyển đi các tỉnh, thành.
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Từ phường Thành Vinh (Nghệ An), bà Võ Thị Hồng tìm mua bưởi Phúc Trạch để phục vụ khách hàng dịp Quốc khánh. Bà chia sẻ: “Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, hiện nay chúng tôi mua hàng nghìn quả mỗi ngày nhưng vẫn không đủ để phục vụ khách hàng".
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Những quả bưởi Phúc Trạch sẽ theo các chuyến xe khách, tỏa đi nhiều tỉnh, thành, góp thêm hương vị đặc sản Hà Tĩnh trong dịp Quốc khánh 2/9.

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#bưởi Phúc Trạch #Hà Tĩnh #nông sản #đặc sản

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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