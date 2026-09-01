Bưởi Phúc Trạch đắt khách, nhà vườn tất bật "chạy đơn" ngày lễ Quốc khánh

Tài chính thị trường ngày 9/9: Lãi vay mua nhà lên cao nhất trong hơn 3 năm 09/09/2026 07:49 Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nợ vay của doanh nghiệp bất động sản phình to 08/09/2026 08:24 Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu toàn ngành bất động sản đã tăng lên 0,72 lần vào cuối tháng 6, mức cao nhất trong vòng 15 quý qua.

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường 08/09/2026 08:03 Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.

Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ 08/09/2026 07:45 Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ 07/09/2026 07:45 Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Độc đáo phiên chợ “đệ nhất danh quả” ở Hà Tĩnh 07/09/2026 05:15 Những ngày này, khu chợ chỉ bán “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh (bưởi Phúc Trạch) trở nên tấp nập, ngập tràn sắc vàng màu quả chín.

Hoàn thành bốc thăm trực tuyến mua căn hộ Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II 06/09/2026 11:41 Tại lễ bốc thăm, 1.786 khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện đã tham gia 4 vòng bốc thăm trực tuyến để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Tài chính thị trường ngày 4/9: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tiền gửi tháng 9 04/09/2026 07:49 Sacombank trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 9 tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến, với mức cao nhất lên 7,8%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng tăng, dầu giảm 03/09/2026 14:55 Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 670-720 đồng, trong khi dầu giảm 340-490 đồng theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng 03/09/2026 07:45 Từ nay, chủ tịch UBND cấp xã được phạt tới 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm đất đai, cao gấp 50 lần mức tối đa trước đây; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dịch vụ sôi động, sức mua hàng hóa tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 03/09/2026 05:10 Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động mua sắm, vui chơi trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sôi động; sức mua hàng hóa và nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng cao.

Từ dịp lễ 2/9, đặc sản Hà Tĩnh thêm cơ hội mở rộng thị trường 02/09/2026 14:00 Nhu cầu mua sắm dịp Quốc khánh 2/9 khởi sắc tạo cơ hội để đặc sản, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh mở rộng tiếp cận người tiêu dùng.

Giá dầu tăng vọt khi Mỹ tập kích Iran 31/08/2026 11:00 Việc Mỹ tập kích hai bệ phóng rocket của Iran nằm gần eo biển Hormuz đẩy giá dầu Brent lên trên 90 USD một thùng, cao nhất một tuần qua.

Cẩn trọng với bánh Trung thu giá rẻ trên chợ mạng 31/08/2026 09:15 Bánh Trung thu giá rẻ, mẫu mã bắt mắt đang được rao bán tràn lan trên chợ mạng, nhưng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm vẫn là điều khiến người tiêu dùng ở Hà Tĩnh lo ngại.

Tài chính thị trường ngày 31/8: Dự báo mới nhất về triển vọng giá vàng 31/08/2026 07:45 Giá vàng thế giới chịu áp lực sau thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, đà giảm cũng đến từ hoạt động chốt lời sau khi vàng tăng khoảng 750 USD/ounce trong tháng 8. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thị trường bánh Trung thu khởi động sớm, đa dạng phân khúc 30/08/2026 15:52 Thị trường bánh Trung thu trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu nhộn nhịp với nhiều dòng sản phẩm từ bánh truyền thống đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp tăng khuyến mại, kích cầu sức mua dịp Quốc khánh 2/9 29/08/2026 08:50 Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày tạo thêm cơ hội cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ đã chủ động nguồn hàng, đồng thời triển khai nhiều chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn.

Xăng Việt Nam vẫn rẻ hơn Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc 28/08/2026 11:14 Giá xăng dầu trong nước tiếp tục thấp hơn mặt bằng các nước trong khu vực, dù giá thế giới diễn biến trái chiều. Trong đó, xăng và dầu diesel cùng giảm, còn dầu mazut tiếp tục tăng giá.

Tài chính thị trường ngày 28/8: Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng cùng đứng đầu bảng xếp hạng người giàu Việt Nam 28/08/2026 07:50 Tài sản tăng lên khoảng 4 tỷ USD nhờ cổ phiếu VIC đi lên, đưa bà Phạm Thu Hương trở thành người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ sau chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng giảm 27/08/2026 15:07 Từ 15h hôm nay, giá xăng, dầu trong nước (trừ mazut) cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 27/8: Vietcombank giảm lãi suất vay mua bất động sản 27/08/2026 07:43 Vietcombank vừa triển khai gói cho vay quy mô 20.000 tỷ đồng, lãi suất giảm đến 1%/năm so với mức cho vay bất động sản thông thường, thời hạn vay tối đa 35 năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ấn tượng Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên tại Hà Tĩnh 27/08/2026 05:18 6 ngày với doanh thu hàng hóa tiêu thụ khoảng 12 tỷ đồng đã khẳng định dấu ấn của Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2026 tại Hà Tĩnh. Hội chợ mở ra cơ hội kết nối thương mại, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường.

Nước mắm truyền thống “đắt hàng” tại hội chợ ở Hà Tĩnh 26/08/2026 14:00 Tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 ở Hà Tĩnh, các gian hàng nước mắm truyền thống thu hút đông khách tìm hiểu, nếm thử và chọn mua.

Tài chính thị trường ngày 26/8: Việt Nam thuộc nhóm nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ nhiều nhất thế giới 26/08/2026 07:45 Giá rẻ hơn thịt bò giúp thịt trâu Ấn Độ ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nhưng cũng kéo theo nguy cơ bị “đội lốt” thịt bò hoặc đặc sản trong nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 25/8: Danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 25/08/2026 07:45 Theo danh sách PRIVATE 100 vừa công bố, 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đã nộp ngân sách 390.700 tỷ đồng trong năm tài chính 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tiến sát 4.700 USD, điều gì kích hoạt đà tăng vọt của giá vàng? 25/08/2026 04:28 Vọt lên đỉnh 3 tháng sát mốc 4.700 USD/ounce, giá vàng đang hút mạnh dòng tiền sau động thái can thiệp trái phiếu từ Mỹ và lực gom kỷ lục của các quỹ lớn.

Người tiêu dùng Hà Tĩnh có đang thắt chặt chi tiêu? 24/08/2026 13:58 Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, song cách người dân chi tiêu đang có sự thay đổi. Nhiều gia đình ưu tiên các nhu cầu thiết yếu, cân nhắc kỹ mức giá và thời điểm mua sắm để chủ động cân đối tài chính.

Tài chính thị trường ngày 24/8: Giá vàng có thể tăng tuần thứ tư liên tiếp 24/08/2026 07:44 Nhiều chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần này và có thể hướng tới mốc 4.800 USD/ounce trong những tuần tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khám phá “thiên đường ẩm thực” tại hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 24/08/2026 07:00 Hội chợ công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Hà Tĩnh không chỉ là nơi hội tụ đặc sản vùng miền mà còn mở ra một “thiên đường ẩm thực”, đưa hương vị ba miền đến gần hơn với đông đảo người dân.