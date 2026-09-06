Hoàn thành bốc thăm trực tuyến mua căn hộ Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II

Toàn cảnh lễ bốc thăm.

Sáng 6/9, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh tổ chức lễ bốc thăm trực tuyến quyền mua và vị trí căn hộ thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen có quy mô 3 tòa nhà cao 12 tầng, tổng diện tích sàn đạt trên 46.000 m2 với tổng số 509 căn hộ và 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng cùng hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật khác.

Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Tĩnh Phạm Thái Bình phát biểu tại lễ bốc thăm.

Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 12/2026. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa dân sinh sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động có thu nhập thấp.

Thời gian qua, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của 1.800 khách hàng. Qua quá trình xét duyệt, có 1.786 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm chính thức. Do số lượng hồ sơ lớn, chủ đầu tư lựa chọn hình thức bốc thăm trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm thời gian chờ đợi; đồng thời, giảm thiểu sai sót trong quá trình lập phiếu, kiểm đếm, gọi tên hoặc xác định kết quả.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hòa phát biểu.

Tại chương trình, 1.786 khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện, trong đó, có 262 hồ sơ thuộc nhóm ưu tiên đã tham gia 4 vòng bốc thăm để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại dự án. Việc bốc thăm được thực hiện theo hình thức trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, chính xác.

Khách hàng tham gia bốc thăm quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ thuộc dự án.

Toàn bộ quy trình được điều hành tại hội trường trung tâm dưới sự kiểm tra, giám sát trực tiếp, độc lập của hội đồng giám sát liên ngành gồm đại diện Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND phường Thành Sen, Công an phường Thành Sen và sự bảo đảm an ninh mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác bảo đảm an ninh mạng được thực hiện nghiêm ngặt.

Danh sách 509 khách hàng trúng quyền mua nhà ở xã hội cùng vị trí căn hộ cụ thể sẽ được chủ đầu tư công khai trên trang thông tin điện tử của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, Sở Xây dựng và niêm yết tại trụ sở của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh. Đồng thời, kết quả chi tiết được gửi trực tiếp đến tài khoản trên phần mềm bốc thăm; khách hàng có thể tra cứu bằng mã QR.