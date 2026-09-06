Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Hoàn thành bốc thăm trực tuyến mua căn hộ Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tại lễ bốc thăm, 1.786 khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện đã tham gia 4 vòng bốc thăm trực tuyến để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

bqbht_br_img-0946.jpg
Toàn cảnh lễ bốc thăm.

Sáng 6/9, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh tổ chức lễ bốc thăm trực tuyến quyền mua và vị trí căn hộ thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen có quy mô 3 tòa nhà cao 12 tầng, tổng diện tích sàn đạt trên 46.000 m2 với tổng số 509 căn hộ và 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng cùng hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật khác.

bqbht_br_img-1013.jpg
Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Tĩnh Phạm Thái Bình phát biểu tại lễ bốc thăm.

Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 12/2026. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa dân sinh sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động có thu nhập thấp.

Thời gian qua, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của 1.800 khách hàng. Qua quá trình xét duyệt, có 1.786 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm chính thức. Do số lượng hồ sơ lớn, chủ đầu tư lựa chọn hình thức bốc thăm trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm thời gian chờ đợi; đồng thời, giảm thiểu sai sót trong quá trình lập phiếu, kiểm đếm, gọi tên hoặc xác định kết quả.

bqbht_br_img-1025.jpg
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hòa phát biểu.

Tại chương trình, 1.786 khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện, trong đó, có 262 hồ sơ thuộc nhóm ưu tiên đã tham gia 4 vòng bốc thăm để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại dự án. Việc bốc thăm được thực hiện theo hình thức trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, chính xác.

bqbht_br_img-1064.jpg
bqbht_br_img-1066.jpg
bqbht_br_img-1053.jpg
Khách hàng tham gia bốc thăm quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ thuộc dự án.

Toàn bộ quy trình được điều hành tại hội trường trung tâm dưới sự kiểm tra, giám sát trực tiếp, độc lập của hội đồng giám sát liên ngành gồm đại diện Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND phường Thành Sen, Công an phường Thành Sen và sự bảo đảm an ninh mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác bảo đảm an ninh mạng được thực hiện nghiêm ngặt.

Công tác bảo đảm an ninh mạng được thực hiện nghiêm ngặt.

Danh sách 509 khách hàng trúng quyền mua nhà ở xã hội cùng vị trí căn hộ cụ thể sẽ được chủ đầu tư công khai trên trang thông tin điện tử của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, Sở Xây dựng và niêm yết tại trụ sở của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh. Đồng thời, kết quả chi tiết được gửi trực tiếp đến tài khoản trên phần mềm bốc thăm; khách hàng có thể tra cứu bằng mã QR.

509 căn hộ tại dự án được phân thành 19 căn hộ tầng 1 và tầng 2; 30 căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh; 220 căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh; 210 căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 30 căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh.

Tin liên quan

Tags:

#bốc thăm nhà ở xã hội #Dự án xã hội Hà Tĩnh #căn hộ xã hội #quỹ đầu tư Hà Tĩnh #quyền mua nhà #đầu tư xây dựng #hạ tầng kỹ thuật

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường

Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.
Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ

Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ

Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ

Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ

Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 670-720 đồng, trong khi dầu giảm 340-490 đồng theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng

Từ nay, chủ tịch UBND cấp xã được phạt tới 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm đất đai, cao gấp 50 lần mức tối đa trước đây; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 31/8: Dự báo mới nhất về triển vọng giá vàng

Tài chính thị trường ngày 31/8: Dự báo mới nhất về triển vọng giá vàng

Giá vàng thế giới chịu áp lực sau thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, đà giảm cũng đến từ hoạt động chốt lời sau khi vàng tăng khoảng 750 USD/ounce trong tháng 8. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h hôm nay, giá xăng, dầu trong nước (trừ mazut) cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Ấn tượng Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên tại Hà Tĩnh

Ấn tượng Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên tại Hà Tĩnh

6 ngày với doanh thu hàng hóa tiêu thụ khoảng 12 tỷ đồng đã khẳng định dấu ấn của Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2026 tại Hà Tĩnh. Hội chợ mở ra cơ hội kết nối thương mại, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường.
Người tiêu dùng Hà Tĩnh có đang thắt chặt chi tiêu?

Người tiêu dùng Hà Tĩnh có đang thắt chặt chi tiêu?

Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, song cách người dân chi tiêu đang có sự thay đổi. Nhiều gia đình ưu tiên các nhu cầu thiết yếu, cân nhắc kỹ mức giá và thời điểm mua sắm để chủ động cân đối tài chính.
Cơ sở dịch vụ đặt cỗ rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh tất bật chốt đơn

Cơ sở dịch vụ đặt cỗ rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh tất bật chốt đơn

Rằm tháng Bảy cận kề, các cơ sở kinh doanh bánh, xôi, hoa quả, cỗ chay, cỗ mặn trên địa bàn Hà Tĩnh đang tất bật nhận đơn hàng. Từ những lễ vật riêng lẻ đến mâm cỗ được chuẩn bị trọn gói, nhiều cơ sở ghi nhận lượng đơn tăng cao, nhất là trong những ngày 13 - 15/7 âm lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!