Hà Tĩnh đưa đặc sản quê hương lên sóng Mega Live

Sáng 17/9, tại xã Phúc Trạch, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã tổ chức Phiên chợ thương mại điện tử với hình thức livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương trên nền tảng TikTok, với chủ đề “Trăng về Hà Tĩnh – Quà quê trao tình”. Tham gia chương trình có đại diện TikTok Shop, Sao Star Media, lãnh đạo Sở Công Thương, chính quyền địa phương cùng các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh cùng tham gia phiên Mega Live tại xã Phúc Trạch.

Từ 11 giờ đến 15 giờ, nhiều đặc sản Hà Tĩnh như bưởi Phúc Trạch, kẹo cu đơ, mật ong, trầm hương Phúc Trạch và các sản phẩm OCOP được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hình thức livestream.

﻿ ﻿ Các HTX, hộ kinh doanh trực tiếp giới thiệu, bán các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh trên livestream.

Điểm đáng chú ý của phiên chợ là việc giới thiệu sản phẩm không chỉ dừng ở thông tin về mẫu mã, giá bán mà còn gắn với câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa phía sau mỗi sản vật. Qua đó, người xem có thể trực tiếp tương tác, tìm hiểu và kết nối mua hàng ngay trên nền tảng số.

Phiên Mega Live triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, thu hút người tiêu dùng.

Bên cạnh giới thiệu sản phẩm, phiên livestream còn triển khai các chương trình giảm giá, mã ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm và thuận tiện cho người tiêu dùng đặt hàng trực tiếp.

Sau 4 giờ livestream, phiên chợ đã thu hút hơn 300.000 lượt xem, bán khoảng 500 đơn hàng, với tổng doanh thu khoảng 80 triệu đồng. Trong đó, bưởi Phúc Trạch, mật ong, cu đơ là những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

﻿Lãnh đạo xã Phúc Trạch trao đổi, chia sẻ về các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng.

Kết quả từ phiên chợ cho thấy, việc kết hợp quảng bá sản phẩm với bán hàng trực tiếp trên nền tảng số đang mở thêm kênh tiếp cận thị trường cho các sản phẩm địa phương. Không chỉ giúp người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành có thêm cơ hội tìm hiểu và mua đặc sản Hà Tĩnh, hình thức này còn tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp mở rộng hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh được giới thiệu, bày bán tại phiên Mega Live.

Đây cũng là cách để các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước, đồng thời đưa câu chuyện về vùng đất, con người và những sản vật quê hương đến với cộng đồng theo cách gần gũi, sinh động trên môi trường số.