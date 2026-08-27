Giá xăng, dầu cùng giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ.

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước, tuỳ mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 giảm 0,2% xuống 116,3 USD, dầu diesel hạ 2,4% còn 156,5 USD. Mazut tăng 3%, ở mức 611,5 USD một tấn.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục ngừng chi, đồng thời cho trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu ở mức 200 đồng một lít với diesel.

Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 60 đồng xuống 22.600 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 70 đồng, ở mức 21.760 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel giảm 460 đồng, có giá mới 28.080 đồng một lít. Riêng mazut tăng 460 đồng lên 18.140 đồng một kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận khoảng 5.700-22.300 đồng. Trong đó, giá xăng tại Campuchia và Thái Lan khoảng 28.330-29.530 đồng. Mức giá tại Trung Quốc hơn 31.650 đồng, còn Lào lên tới hơn 44.850 đồng một lít.

Tương tự, giá dầu sau kỳ điều hành hôm nay cũng thấp hơn so với các thị trường này. Trong đó, giá tại Lào cao nhất, hơn 38.180 đồng một lít, còn Trung Quốc và Campuchia quanh 28.640-33.810 đồng.