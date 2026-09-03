Dịch vụ sôi động, sức mua hàng hóa tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Các trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi đón lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Trong suốt kỳ nghỉ, các hệ thống bán lẻ quy mô lớn trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt. Tại nhiều siêu thị, cửa hàng, hoạt động mua sắm sôi động, tập trung vào các khung giờ 8 - 10h, 15 - 17h và buổi tối. Sức mua trung bình trong kỳ nghỉ tăng 30 - 50% so với ngày thường. Nguồn hàng được các đơn vị chủ động chuẩn bị, bổ sung thường xuyên, đáp ứng nhu cầu mua sắm trong những ngày cao điểm.

Qua cơ cấu hàng hóa được lựa chọn mua sắm cho thấy, nhu cầu tiêu dùng trong kỳ nghỉ tập trung vào những sản phẩm thiết yếu cho sinh hoạt gia đình. Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, gia vị, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng... là những nhóm hàng được nhiều khách hàng chọn mua. Đây cũng là các mặt hàng gắn với nhu cầu chuẩn bị bữa ăn, sử dụng trong những ngày nghỉ và mua sắm bổ sung cho sinh hoạt gia đình sau kỳ nghỉ.

Bà Nguyễn Thị Bình (ngoài cùng bên phải) lựa chọn đi mua sắm các đồ dùng gia đình trong kỳ nghỉ lễ.

Bà Nguyễn Thị Bình (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Gia đình không tổ chức chuyến đi xa trong dịp lễ nên tôi tranh thủ thời gian nghỉ để mua sắm một số vật dụng cần thiết trong nhà. Tôi thích nấu ăn nên ưu tiên các đồ dùng nhà bếp như nồi, chảo… Dịp này siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi, hàng hóa đa dạng nên việc lựa chọn cũng thuận tiện hơn”.

Chị Nguyễn Thị Hà – Tổ trưởng Tổ Marketing, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Lượng khách đến mua sắm trong kỳ nghỉ lễ tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường và tăng khoảng 20% so với dịp lễ 2/9 năm trước. Khách đến mua sắm tăng ở nhiều khung giờ. Trong 3 ngày nghỉ đầu, thời tiết có mưa nhưng với không gian mua sắm trong nhà rộng rãi nên lượng khách của siêu thị không bị ảnh hưởng nhiều. Để phục vụ nhu cầu tăng trong dịp lễ, siêu thị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nhân lực từ sớm, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi, tích điểm, tặng quà như MEGA điểm thưởng - mừng Quốc khánh, quà liền tay - say mê mua sắm, tích lũy hóa đơn - nhận quà mùa lễ hội... Đây cũng là yếu tố góp phần thu hút khách hàng”.

Lượng khách mua sắm tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ tăng 30 - 40% so với ngày thường.

Tại Trung tâm thương mại Vincom Hà Tĩnh, lượng khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ. Dọc các lối đi, khu vực mua sắm và các điểm dịch vụ, không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Siêu thị Winmart, nhà sách Fahasa, khu vui chơi Funny Kids, Game World cùng các gian hàng ăn uống như Dookki, Jollibee... thu hút đông khách. Việc nhiều loại hình dịch vụ cùng tập trung tại một địa điểm tạo thuận lợi cho các gia đình khi có thể kết hợp vui chơi, ăn uống, mua sắm.

Lượng khách đến Trung tâm giáo trí Funny Kids Vincom Hà Tĩnh tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường trong dịp hè.

Ghi nhận tại Trung tâm giáo trí Funny Kids Vincom Hà Tĩnh, không khí nhộn nhịp ngay từ khu vực bán vé. Bên trong các khu nhà bóng, tô tượng, lắp ghép... đều đông đúc trẻ em vui chơi. Nhân viên được bố trí tại nhiều vị trí, vừa hướng dẫn, hỗ trợ các bé, vừa thường xuyên bổ sung đồ chơi để đáp ứng lượng khách tăng cao trong những ngày nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng chi nhánh Trung tâm giáo trí Funny Kids Vincom Hà Tĩnh cho biết: “Lượng khách trong kỳ nghỉ lễ tăng khoảng 3 - 4 lần so với ngày thường dịp hè. Khách hầu như đông kín ở các khung giờ trong thời gian mở cửa. Chúng tôi đã dự kiến lượng khách tăng nên đã chuẩn bị nhân sự, kiểm tra cơ sở vật chất và vệ sinh toàn bộ khu vui chơi từ trước kỳ nghỉ. Nhân viên được bố trí phù hợp, đồng thời được nhắc lại các kỹ năng xử lý các tình huống. Khi lượng khách tăng cao, chúng tôi chú trọng kiểm soát số lượng trẻ trong khu vui chơi, hỗ trợ phụ huynh để các bé có thời gian vui chơi thoải mái, an toàn”.

﻿ Kỳ nghỉ lễ 2/9 là dịp để các bạn nhỏ vui chơi, tiếp thêm năng lượng trước khi bước vào năm học mới.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày không chỉ tạo thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp để các gia đình kết hợp hoạt động mua sắm, vui chơi. Với nhiều gia đình, đây là khoảng thời gian dành cho con trẻ, tạo không khí vui vẻ và tiếp thêm năng lượng cho các con trước khi bước vào năm học mới.

Bà Trần Thị Đào (xã Cổ Đạm) chia sẻ: “Tôi dành một ngày trong kỳ nghỉ để đưa cháu đi chơi và mua sắm. Hai bà cháu vừa chọn đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới, vừa mua thêm một số vật dụng cần thiết cho gia đình. Sau khi mua sắm, tôi cho cháu vào khu vui chơi để cháu được vui chơi, thư giãn. Nghỉ lễ không đi xa nhưng vẫn có những ngày vui vẻ, lại tranh thủ chuẩn bị được những việc cần thiết trước khi cháu trở lại trường”.

Bà Trần Thị Đào cùng cháu lựa chọn đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới.

Ở góc độ kinh doanh, kỳ nghỉ lễ không chỉ mang thêm doanh thu cho các đơn vị bán lẻ và dịch vụ mà còn là dịp để thị trường rõ hơn nhu cầu và thói quen chi tiêu của người dân. Lượng khách tăng, những nhóm hàng được lựa chọn nhiều hay các khung giờ mua sắm, vui chơi cao điểm đều là những thông tin thực tế để các đơn vị kinh doanh tính toán lại nguồn hàng, nhân lực và các chương trình bán hàng phù hợp.

Lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ là "cú hích" cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị bán lẻ.

Sau 5 ngày nghỉ, thị trường trở lại nhịp thường nhật, song các đơn vị kinh doanh đã có thêm một đợt “đo” sức mua trước chặng cuối năm. Những tín hiệu tích cực từ kỳ nghỉ lễ là cơ sở để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kỳ vọng thị trường tiếp tục khởi sắc trong những tháng tới, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa của Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu hơn 92.700 tỷ đồng trong năm 2026.