Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Thời tiết không thuận lợi, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh vẫn “hút khách”

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết mưa nắng đan xen nhưng với sức hút điểm đến, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đón một lượng khách khá lớn tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại Khu du lịch Thiên Cầm, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan lưu trú. Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 30/8, dù thời tiết có mưa nhỏ, đôi lúc nặng hạt nhưng tại nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ không khí đã khá nhộn nhịp.

bqbht_br_a1-7640.jpg
Không khí nhộn nhịp với hàng dài xe ô tô của khách du lịch từ khắp nơi đổ về Thiên Cầm trong sáng 30/8.

Trên bãi biển, cùng với những du khách đã check - in từ chiều hôm trước, nhiều nhóm du khách từ Hà Nội cũng vừa đến tranh thủ dạo biển trước khi nhận phòng.

bqbht_br_a2a.jpg
bqbht_br_a3a.jpg
bqbht_br_a2.jpg
Bãi biển Thiên Cầm khá nhộn nhịp du khách trong buổi sáng ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ.

Anh Nguyễn Văn Dự (du khách TP Hà Nội) bày tỏ: “Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 1h sáng để đến đây tranh thủ ngắm bình minh trên biển Thiên Cầm. Không khí buổi sáng ở đây thật đẹp và thanh bình. Tôi đã 5 lần đến biển Thiên Cầm nghỉ dưỡng. Không chỉ có biển đẹp, hạ tầng và dịch vụ ở đây ngày càng tốt nên lần này tôi dẫn theo 3 gia đình là hàng xóm mới đến để trải nghiệm. Chúng tôi dự định sẽ ở lại 3 ngày, 2 đêm”.

bqbht_br_a3-9267.jpg
Anh Nguyễn Văn Dự (du khách TP Hà Nội).

Lượng khách check - in khá đông, các cơ sở lưu trú tại Thiên Cầm cũng đạt công suất cao trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Ông Đỗ Minh Tiến – Phó Giám đốc khách sạn Sông La cho biết: “Trong ngày 30 và 31/8, khách sạn chúng tôi đạt công suất phòng từ 90 – 95%. Ngoài ra những ngày tiếp theo, công suất đặt trước cũng đã đạt trên 80%. Thực hiện chỉ đạo của các cấp ngành và ban giám đốc cơ quan, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón tiếp và phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ”.

bqbht_br_a5.jpg
Du khách đến nhận phòng trước cửa ra vào khách sạn Sông La trong buổi sáng 30/8.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm, hiện KDL Thiên Cầm có khoảng trên 1.200 phòng nghỉ đạt chất lượng để đón khách lưu trú, cùng với hơn 40 nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác. Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đặt phòng trước tại các cơ sở lưu trú đạt trung bình khoảng 80%.

Để hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ diễn ra văn minh, an toàn, trung tâm cũng đã tiến hành các công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, quán triệt các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Đồng thời, đơn vị cũng đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đội cứu hộ để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên biển…

bqbht_br_a4-3886.jpg
Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhiều du khách vẫn chọn Thiên Cầm làm điểm đến tham quan nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cùng với du lịch biển, các điểm đến sinh thái, địa chỉ đỏ… cũng thu hút lượng du khách khá lớn. Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã đón 8.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan.

Theo Ban Quản lý di tích, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng lượng khách vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đặc biệt, lượng khách từ các tỉnh, thành phía Bắc chiếm tỉ lệ lớn. Đơn vị cũng đã nắm bắt dự báo thời tiết để kịp thời có những phương án như tăng cường xe điện, chuẩn bị ô che mưa tại các điểm dâng hương để phục vụ du khách.

bqbht_br_b.jpg
bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b2.jpg
Du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh Thiên Cầm, Ngã ba Đồng Lộc, KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) cũng thu hút lượng khách khá trong 2 ngày đầu kỳ lễ.

Ông Trần Thế Tiềm - Giám đốc điều hành KDL sinh thái Đá Bạc Eco cho biết: “Mặc dù thời tiết thiếu thuận lợi nhưng 2 ngày đầu kỳ lễ, chúng tôi đã đón được 2.000 lượt khách tham quan. Ngoài ra, trong suốt kỳ nghỉ lễ, công suất phòng của chúng tôi cũng đã đạt 100%. Nhiều đoàn khách ở ngoại tỉnh có nhu cầu booking muộn chúng tôi đành hẹn dịp khác”.

bqbht_br_a8-3290.jpg
bqbht_br_a11.jpg
bqbht_br_a9.jpg
Du khách check - in tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Đá Bạc Eco là một trong những điểm du lịch sinh thái có sự đầu tư làm mới nhiều sản phẩm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Theo ông Tiềm, ngoài nâng cấp khu vui chơi dưới nước, băng trượt cỏ, xây dựng điểm check in rực rỡ cờ hoa mang không khí ngày lễ lớn của đất nước, KDL còn đưa vào dịch vụ trải nghiệm mới như: câu cá rô đồng, cho thuê xe đạp dạo ngắm cảnh hồ Kẻ Gỗ…

bqbht_br_a13.jpg
bqbht_br_a14.jpg
Không khí sôi nổi tại khu vui chơi dưới nước tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco trong sáng 30/4.

“Chúng tôi tin những ngày tới, khi thời tiết tốt hơn, lượng du khách sẽ tăng cao. Công tác đón tiếp đã được chuẩn bị chu đáo, Đá Bạc Eco luôn sẵn sàng để phục vụ du khách một cách tốt nhất”- ông Tiềm bày tỏ.

bqbht_br_a12.jpg
Với nhiều sản phẩm hấp dẫn, dịch vụ chu đáo, các điểm đến Hà Tĩnh vẫn thu hút du khách trong thời tiết thiếu thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh), việc các khu, điểm du lịch chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng phương án ứng phó với thời tiết đã góp phần duy trì sức hút, bảo đảm an toàn cho du khách. Trong những ngày nghỉ còn lại, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, linh hoạt tổ chức hoạt động, duy trì chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách tốt nhất.

Tin liên quan

Tags:

#Những điểm đến hấp dẫn ở Hà Tĩnh #Du lịch Hà Tĩnh #Du lịch Hà Tĩnh kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 #Thiên Cầm #Điểm đến hấp dẫn KDL Đá Bạc Eco Hà Tĩnh #Tri ân Ngã ba Đồng Lộc #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Giữa núi rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh), thôn Tân Sơn hiện lên với dáng vẻ thanh bình. Những con đường sạch đẹp, những vườn trĩu quả. Tất cả đều được tạo dựng từ sự chung sức của người dân nơi đây.
Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Từ những tuyến đường khang trang đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khang trang, trù phú.
Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, miếu Biên Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ được nét cổ kính và giá trị tâm linh và điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương.
Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.
Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!