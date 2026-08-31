Thời tiết không thuận lợi, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh vẫn “hút khách”

Tại Khu du lịch Thiên Cầm, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan lưu trú. Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 30/8, dù thời tiết có mưa nhỏ, đôi lúc nặng hạt nhưng tại nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ không khí đã khá nhộn nhịp.

Không khí nhộn nhịp với hàng dài xe ô tô của khách du lịch từ khắp nơi đổ về Thiên Cầm trong sáng 30/8.

Trên bãi biển, cùng với những du khách đã check - in từ chiều hôm trước, nhiều nhóm du khách từ Hà Nội cũng vừa đến tranh thủ dạo biển trước khi nhận phòng.

Bãi biển Thiên Cầm khá nhộn nhịp du khách trong buổi sáng ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ.

Anh Nguyễn Văn Dự (du khách TP Hà Nội) bày tỏ: “Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 1h sáng để đến đây tranh thủ ngắm bình minh trên biển Thiên Cầm. Không khí buổi sáng ở đây thật đẹp và thanh bình. Tôi đã 5 lần đến biển Thiên Cầm nghỉ dưỡng. Không chỉ có biển đẹp, hạ tầng và dịch vụ ở đây ngày càng tốt nên lần này tôi dẫn theo 3 gia đình là hàng xóm mới đến để trải nghiệm. Chúng tôi dự định sẽ ở lại 3 ngày, 2 đêm”.

Anh Nguyễn Văn Dự (du khách TP Hà Nội).

Lượng khách check - in khá đông, các cơ sở lưu trú tại Thiên Cầm cũng đạt công suất cao trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Ông Đỗ Minh Tiến – Phó Giám đốc khách sạn Sông La cho biết: “Trong ngày 30 và 31/8, khách sạn chúng tôi đạt công suất phòng từ 90 – 95%. Ngoài ra những ngày tiếp theo, công suất đặt trước cũng đã đạt trên 80%. Thực hiện chỉ đạo của các cấp ngành và ban giám đốc cơ quan, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón tiếp và phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ”.

Du khách đến nhận phòng trước cửa ra vào khách sạn Sông La trong buổi sáng 30/8.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm, hiện KDL Thiên Cầm có khoảng trên 1.200 phòng nghỉ đạt chất lượng để đón khách lưu trú, cùng với hơn 40 nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác. Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đặt phòng trước tại các cơ sở lưu trú đạt trung bình khoảng 80%.

Để hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ diễn ra văn minh, an toàn, trung tâm cũng đã tiến hành các công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, quán triệt các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Đồng thời, đơn vị cũng đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đội cứu hộ để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên biển…

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhiều du khách vẫn chọn Thiên Cầm làm điểm đến tham quan nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cùng với du lịch biển, các điểm đến sinh thái, địa chỉ đỏ… cũng thu hút lượng du khách khá lớn. Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã đón 8.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan.

Theo Ban Quản lý di tích, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng lượng khách vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đặc biệt, lượng khách từ các tỉnh, thành phía Bắc chiếm tỉ lệ lớn. Đơn vị cũng đã nắm bắt dự báo thời tiết để kịp thời có những phương án như tăng cường xe điện, chuẩn bị ô che mưa tại các điểm dâng hương để phục vụ du khách.

Du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh Thiên Cầm, Ngã ba Đồng Lộc, KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) cũng thu hút lượng khách khá trong 2 ngày đầu kỳ lễ.

Ông Trần Thế Tiềm - Giám đốc điều hành KDL sinh thái Đá Bạc Eco cho biết: “Mặc dù thời tiết thiếu thuận lợi nhưng 2 ngày đầu kỳ lễ, chúng tôi đã đón được 2.000 lượt khách tham quan. Ngoài ra, trong suốt kỳ nghỉ lễ, công suất phòng của chúng tôi cũng đã đạt 100%. Nhiều đoàn khách ở ngoại tỉnh có nhu cầu booking muộn chúng tôi đành hẹn dịp khác”.

Du khách check - in tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Đá Bạc Eco là một trong những điểm du lịch sinh thái có sự đầu tư làm mới nhiều sản phẩm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Theo ông Tiềm, ngoài nâng cấp khu vui chơi dưới nước, băng trượt cỏ, xây dựng điểm check in rực rỡ cờ hoa mang không khí ngày lễ lớn của đất nước, KDL còn đưa vào dịch vụ trải nghiệm mới như: câu cá rô đồng, cho thuê xe đạp dạo ngắm cảnh hồ Kẻ Gỗ…

Không khí sôi nổi tại khu vui chơi dưới nước tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco trong sáng 30/4.

“Chúng tôi tin những ngày tới, khi thời tiết tốt hơn, lượng du khách sẽ tăng cao. Công tác đón tiếp đã được chuẩn bị chu đáo, Đá Bạc Eco luôn sẵn sàng để phục vụ du khách một cách tốt nhất”- ông Tiềm bày tỏ.

Với nhiều sản phẩm hấp dẫn, dịch vụ chu đáo, các điểm đến Hà Tĩnh vẫn thu hút du khách trong thời tiết thiếu thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh), việc các khu, điểm du lịch chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng phương án ứng phó với thời tiết đã góp phần duy trì sức hút, bảo đảm an toàn cho du khách. Trong những ngày nghỉ còn lại, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, linh hoạt tổ chức hoạt động, duy trì chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách tốt nhất.