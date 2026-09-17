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Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm hơn 17.200 tỷ đồng

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hướng tới hình thành quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ quy mô lớn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 180,12 ha, bao gồm 2.372 căn nhà ở thương mại (1.795 căn liền kề và 577 căn biệt thự), 975 căn hộ nhà ở xã hội, 141 lô đất tái định cư cùng hệ thống công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng khác.

Các sản phẩm dịch vụ cung cấp dự kiến bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, biệt thự cùng các tiện ích công cộng, thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

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Biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) hấp dẫn du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát trắng trải dài.

Dự án hướng đến mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế về phát triển du lịch của khu vực Thiên Cầm, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, mở ra cơ hội cho phát triển du lịch Hà Tĩnh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

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Tại Khu du lịch Thiên Cầm, các dịch vụ đi kèm xuất hiện ngày càng nhiều nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến quý I/2027. Nhà đầu tư trúng thầu phải bảo đảm tiến độ, kết nối hạ tầng đồng bộ và thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, nghĩa vụ tài chính.

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Tags:

#Khu đô thị #Thiên Cầm #du lịch sinh thái #Hà Tĩnh #đầu tư #phát triển

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