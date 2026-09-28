Đồng Lộc đánh thức tiềm năng, mở không gian phát triển du lịch

Nằm ở vùng trung tâm xã, mỗi năm, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng trăm nghìn lượt du khách về dâng hương. Cùng với giá trị lịch sử, Đồng Lộc còn có lợi thế về cảnh quan với những đồi thông xanh mát, trang trại cây ăn quả trải dài trên những triền đồi, không gian làng quê khoáng đạt, yên bình, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Mỗi năm, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng trăm nghìn lượt du khách về dâng hương.

Chị Nguyễn Thị Duyên Hà - du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Đến Ngã ba Đồng Lộc, tôi rất thích cảm giác thoáng đãng, yên bình. Nếu có thêm những điểm tham quan, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm phù hợp, tôi nghĩ, nơi đây sẽ có thêm sức hút du khách từ nhiều nơi tìm đến”.

Nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên, những năm gần đây, nhiều trang trại ở Đồng Lộc đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp lại khu vực sản xuất, từng bước hoàn thiện điều kiện đón khách. Bên cạnh các loại cây trồng chủ lực như cam, bưởi, một số hộ đang hướng tới xây dựng mô hình trang trại sinh thái theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp nhiều loại cây ăn quả theo mùa như bưởi da xanh, ổi, hồng; phát triển chăn nuôi gà đồi, nuôi ong, ốc bươu đen, trồng măng tre và bố trí điểm câu cá... Cách làm này vừa tạo thêm sự phong phú cho không gian trang trại, vừa hình thành những sản phẩm, hoạt động trải nghiệm tại chỗ, giúp du khách có thêm lựa chọn khi đến tham quan, khám phá.

Vào mùa thu hoạch, những vườn cam chín vàng lại thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chị Phan Thị Hiền - người dân ở thôn Thượng Lộc cho biết: “Những năm gần đây, cứ vào mùa cam chín là có nhiều du khách tìm về. Mọi người đến tham quan, chụp ảnh, mua cam mang về làm quà. Khi được tận mắt xem vườn, tự tay thu hoạch, thưởng thức sản phẩm và trò chuyện với người trồng, du khách hiểu hơn về cách chăm sóc, thu hái cũng như những sản vật đặc trưng của quê hương. Đây cũng là một trong những cách quảng bá hiệu quả, giúp du khách biết đến nhiều hơn các sản phẩm nông sản, cảnh sắc thiên nhiên và con người Đồng Lộc”.

Một trong những điểm nhấn trong không gian du lịch của địa phương là Khe Thờ - Trại Tiểu, với lòng hồ rộng lớn, diện tích khoảng 21 km2, sức chứa khoảng 15,6 triệu m³ nước. Bắt nguồn từ những đỉnh núi cao của dãy Giăng Màn, dòng Khe Thờ uốn lượn qua những cánh rừng, tạo nên cảnh quan tự nhiên đặc trưng ở vùng giáp ranh Can Lộc và Hương Khê (cũ). Từ một công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất, Khe Thờ - Trại Tiểu đang từng bước được định hướng phát triển thành không gian du lịch sinh thái, với các hoạt động trải nghiệm như đi thuyền trên hồ, câu cá, cắm trại, khám phá cảnh quan và nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Không chỉ là công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất, Khe Thờ - Trại Tiểu đang từng bước được định hướng phát triển thành không gian du lịch sinh thái.



Những tín hiệu bước đầu cho thấy sức hút của một không gian du lịch sinh thái, trải nghiệm bên cạnh Ngã ba Đồng Lộc. Đánh thức những tiềm năng ấy, Đồng Lộc đang hướng tới việc kết nối các điểm đến, hình thành thêm sản phẩm du lịch và dịch vụ phù hợp, để hành trình của du khách không chỉ dừng ở tham quan mà có thêm những trải nghiệm, khám phá về cảnh quan, con người và đời sống nơi đây.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc thông tin: “Phát huy lợi thế của Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cùng cảnh quan thiên nhiên, vùng đồi, hồ và các mô hình sản xuất nông nghiệp, trong định hướng phát triển, xã đang xây dựng quy hoạch chung với gần 200 ha dành cho phát triển du lịch tại những khu vực có điều kiện thuận lợi. Trong đó, khu vực hồ Khe Thờ - Trại Tiểu khoảng hơn 100 ha, vùng Thượng Lộc hơn 60 ha. Địa phương đang tập trung rà soát, định hướng không gian phát triển, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hình thành các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Cùng với đó, địa phương chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho người dân, từng bước phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch”.

Đồng Lộc đang xây dựng quy hoạch các vùng du lịch để tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Với những giá trị sẵn có, Đồng Lộc đang đứng trước dư địa lớn để mở rộng không gian du lịch. Khi các nguồn lực được đánh thức và kết nối phù hợp, du lịch sẽ có thêm hướng phát triển, tạo cơ hội để người dân tham gia, hưởng lợi và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.