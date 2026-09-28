Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Đồng Lộc đánh thức tiềm năng, mở không gian phát triển du lịch

Anh Thư
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước kết nối, khai thác những tiềm năng sẵn có, mở không gian phát triển du lịch, tạo động lực cho kinh tế nông thôn.

Nằm ở vùng trung tâm xã, mỗi năm, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng trăm nghìn lượt du khách về dâng hương. Cùng với giá trị lịch sử, Đồng Lộc còn có lợi thế về cảnh quan với những đồi thông xanh mát, trang trại cây ăn quả trải dài trên những triền đồi, không gian làng quê khoáng đạt, yên bình, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

bqbht_br_14.jpg
Mỗi năm, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng trăm nghìn lượt du khách về dâng hương.

Chị Nguyễn Thị Duyên Hà - du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Đến Ngã ba Đồng Lộc, tôi rất thích cảm giác thoáng đãng, yên bình. Nếu có thêm những điểm tham quan, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm phù hợp, tôi nghĩ, nơi đây sẽ có thêm sức hút du khách từ nhiều nơi tìm đến”.

Nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên, những năm gần đây, nhiều trang trại ở Đồng Lộc đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp lại khu vực sản xuất, từng bước hoàn thiện điều kiện đón khách. Bên cạnh các loại cây trồng chủ lực như cam, bưởi, một số hộ đang hướng tới xây dựng mô hình trang trại sinh thái theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp nhiều loại cây ăn quả theo mùa như bưởi da xanh, ổi, hồng; phát triển chăn nuôi gà đồi, nuôi ong, ốc bươu đen, trồng măng tre và bố trí điểm câu cá... Cách làm này vừa tạo thêm sự phong phú cho không gian trang trại, vừa hình thành những sản phẩm, hoạt động trải nghiệm tại chỗ, giúp du khách có thêm lựa chọn khi đến tham quan, khám phá.

605125541-1302889501872869-4352881113699432447-n.jpg
bqbht_br_16.jpg
Vào mùa thu hoạch, những vườn cam chín vàng lại thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chị Phan Thị Hiền - người dân ở thôn Thượng Lộc cho biết: “Những năm gần đây, cứ vào mùa cam chín là có nhiều du khách tìm về. Mọi người đến tham quan, chụp ảnh, mua cam mang về làm quà. Khi được tận mắt xem vườn, tự tay thu hoạch, thưởng thức sản phẩm và trò chuyện với người trồng, du khách hiểu hơn về cách chăm sóc, thu hái cũng như những sản vật đặc trưng của quê hương. Đây cũng là một trong những cách quảng bá hiệu quả, giúp du khách biết đến nhiều hơn các sản phẩm nông sản, cảnh sắc thiên nhiên và con người Đồng Lộc”.

Một trong những điểm nhấn trong không gian du lịch của địa phương là Khe Thờ - Trại Tiểu, với lòng hồ rộng lớn, diện tích khoảng 21 km2, sức chứa khoảng 15,6 triệu m³ nước. Bắt nguồn từ những đỉnh núi cao của dãy Giăng Màn, dòng Khe Thờ uốn lượn qua những cánh rừng, tạo nên cảnh quan tự nhiên đặc trưng ở vùng giáp ranh Can Lộc và Hương Khê (cũ). Từ một công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất, Khe Thờ - Trại Tiểu đang từng bước được định hướng phát triển thành không gian du lịch sinh thái, với các hoạt động trải nghiệm như đi thuyền trên hồ, câu cá, cắm trại, khám phá cảnh quan và nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

bqbht_br_11.jpg
Không chỉ là công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất, Khe Thờ - Trại Tiểu đang từng bước được định hướng phát triển thành không gian du lịch sinh thái.

Những tín hiệu bước đầu cho thấy sức hút của một không gian du lịch sinh thái, trải nghiệm bên cạnh Ngã ba Đồng Lộc. Đánh thức những tiềm năng ấy, Đồng Lộc đang hướng tới việc kết nối các điểm đến, hình thành thêm sản phẩm du lịch và dịch vụ phù hợp, để hành trình của du khách không chỉ dừng ở tham quan mà có thêm những trải nghiệm, khám phá về cảnh quan, con người và đời sống nơi đây.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc thông tin: “Phát huy lợi thế của Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cùng cảnh quan thiên nhiên, vùng đồi, hồ và các mô hình sản xuất nông nghiệp, trong định hướng phát triển, xã đang xây dựng quy hoạch chung với gần 200 ha dành cho phát triển du lịch tại những khu vực có điều kiện thuận lợi. Trong đó, khu vực hồ Khe Thờ - Trại Tiểu khoảng hơn 100 ha, vùng Thượng Lộc hơn 60 ha. Địa phương đang tập trung rà soát, định hướng không gian phát triển, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hình thành các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Cùng với đó, địa phương chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho người dân, từng bước phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch”.

bqbht_br_13.jpg
Đồng Lộc đang xây dựng quy hoạch các vùng du lịch để tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Với những giá trị sẵn có, Đồng Lộc đang đứng trước dư địa lớn để mở rộng không gian du lịch. Khi các nguồn lực được đánh thức và kết nối phù hợp, du lịch sẽ có thêm hướng phát triển, tạo cơ hội để người dân tham gia, hưởng lợi và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#Du lịch sinh thái #Xã Đồng Lộc #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!