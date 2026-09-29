Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Các dự án được chia thành hai nhóm ưu tiên, tập trung mở rộng, hoàn chỉnh cao tốc hiện hữu và đầu tư các tuyến có vai trò kết nối liên vùng, hành lang kinh tế, tạo động lực phát triển mới.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhằm bảo đảm hiệu quả trong đầu tư các tuyến cao tốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đưa ra 7 tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Với nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án, trong đó có Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mai Sơn-Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh, qua địa bàn 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư gần 72.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi-Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe, qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Tổng chiều dài 551km, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng. Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn xe, đi qua 5 tỉnh, thành: Hà Nội (dài 48km, tổng mức đầu tư gần 31.700 tỷ đồng); Ninh Bình (dài 32km, tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng); Bắc Ninh (dài 27km, tổng mức đầu tư gần 16.700 tỷ đồng); Thái Nguyên (dài 46km, tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng) và Phú Thọ (dài 72km, tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng).

Nhóm ưu tiên thứ 2 có 13 dự án, trong đó có dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Pleiku quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 106km qua địa bàn 2 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai. Tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Chơn Thành-Đức Hòa từ 2 làn xe lên 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 84km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài-Hạ Long đoạn Nội Bài-Bắc Ninh từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe, dài 30km đi qua địa phận 2 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý-Nam Định từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe, dài 25km qua địa phận tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng...