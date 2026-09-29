Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng.

Các dự án được chia thành hai nhóm ưu tiên, tập trung mở rộng, hoàn chỉnh cao tốc hiện hữu và đầu tư các tuyến có vai trò kết nối liên vùng, hành lang kinh tế, tạo động lực phát triển mới.

cao-toc.jpg
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhằm bảo đảm hiệu quả trong đầu tư các tuyến cao tốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đưa ra 7 tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Với nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án, trong đó có Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mai Sơn-Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh, qua địa bàn 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư gần 72.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi-Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe, qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Tổng chiều dài 551km, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng. Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn xe, đi qua 5 tỉnh, thành: Hà Nội (dài 48km, tổng mức đầu tư gần 31.700 tỷ đồng); Ninh Bình (dài 32km, tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng); Bắc Ninh (dài 27km, tổng mức đầu tư gần 16.700 tỷ đồng); Thái Nguyên (dài 46km, tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng) và Phú Thọ (dài 72km, tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng).

Nhóm ưu tiên thứ 2 có 13 dự án, trong đó có dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Pleiku quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 106km qua địa bàn 2 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai. Tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Chơn Thành-Đức Hòa từ 2 làn xe lên 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 84km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài-Hạ Long đoạn Nội Bài-Bắc Ninh từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe, dài 30km đi qua địa phận 2 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý-Nam Định từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe, dài 25km qua địa phận tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng...

hanoimoi.vn
Link bài gốc Copy link
https://hanoimoi.vn/huy-dong-gan-880-000-ty-dong-dau-tu-cao-toc-1758574.html

Tin liên quan

Tags:

#5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam #Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc #28 dự án đường bộ cao tốc #mở rộng cao tốc Bắc-Nam

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!