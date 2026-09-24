Trang bị kỹ năng bảo hộ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp, cán bộ xã, phường

Sáng 24/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp và các văn bản quy định quản lý nhãn hiệu cộng đồng năm 2026 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác của 21 xã, phường trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK thuộc Công ty TNHH Luật ALIAT (Thành phố Hồ Chí Minh) đã phổ biến những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ và vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đại biểu cũng được hướng dẫn cách thiết kế, tra cứu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và giải pháp hữu ích nhằm đánh giá khả năng bảo hộ, hạn chế nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và tiết kiệm chi phí đăng ký; hướng dẫn cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc sản địa phương.

Ông Huỳnh Tấn Vấn - Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK thuộc Công ty TNHH Luật ALIAT truyền đạt chuyên đề: Những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ và vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng về đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp; đồng thời nắm rõ hơn các quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu cộng đồng.

Đây cũng là cơ sở để đội ngũ cán bộ chuyên môn tại các địa phương nâng cao năng lực tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; khai thác hiệu quả giá trị nhãn hiệu, thương hiệu, nhất là đối với các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.