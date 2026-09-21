Hà Tĩnh: 10 chi nhánh ngân hàng thương mại cam kết đưa vốn ưu đãi đến người mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 chủ trì cuộc họp với các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng

Sáng 21/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 chủ trì cuộc họp với các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để đẩy nhanh triển khai cho vay nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh.

Đại diện các chi nhánh ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Khu vực 8, Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (gọi tắt là Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng) được triển khai từ năm 2023 theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Đến nay, quy mô chương trình đã được nâng từ 120.000 tỷ đồng lên 145.000 tỷ đồng với sự tham gia của 9 ngân hàng thương mại. Mức lãi suất áp dụng từ ngày 1/7 đến 31/12/2026 đối với người mua nhà ở xã hội là 6,5%/năm, còn đối với chủ đầu tư là 7%/năm.

Ông Võ Huy - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh: Chi nhánh đã chủ động rà soát nguồn vốn, bố trí cán bộ hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng để tiếp cận nguồn vốn vay nhà ở xã hội.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, đến ngày 31/8/2026, dư nợ cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên toàn địa bàn (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị) đạt 160 tỷ đồng, doanh số giải ngân đạt 194,6 tỷ đồng. Riêng Hà Tĩnh chưa phát sinh doanh số giải ngân và dư nợ thuộc chương trình.

Tại Hà Tĩnh, có 10 chi nhánh ngân hàng thương mại tham gia chương trình, gồm: Agribank Hà Tĩnh, Agribank Hà Tĩnh II, BIDV Hà Tĩnh, Vietcombank Hà Tĩnh, VietinBank Hà Tĩnh, TPBank Hà Tĩnh, Techcombank Hà Tĩnh, VPBank Hà Tĩnh, MBBank Hà Tĩnh và HDBank Hà Tĩnh.

Ông Phan Viết Phong - Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh: Cần đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để người dân nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn, qua đó thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Thời gian gần đây, nhu cầu vay vốn phát sinh mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cao. Đặc biệt, nhu cầu tập trung sau khi Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen xác định 509 khách hàng đủ điều kiện mua nhà và vị trí căn hộ.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, ngày 8/9/2026, NHNN Chi nhánh Khu vực 8 đã ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, hướng dẫn khách hàng, phối hợp với chủ đầu tư và khẩn trương xem xét hồ sơ vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bà Lê Thị Phương Thanh - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh: Chi nhánh đã chủ động rà soát nguồn vốn và cam kết sẽ khẩn trương triển khai cho vay đối với khách hàng đủ điều kiện, góp phần đáp ứng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại đã báo cáo tiến độ triển khai chương trình, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đối với khách hàng mua nhà ở xã hội.

Ông Lê Đại Dương – Phó Giám đốc MBBank Chi nhánh Hà Tĩnh thông tin về gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng mua nhà ở xã hội.

Theo đó, 100% chi nhánh tham gia chương trình đã chủ động rà soát nguồn vốn, bố trí cán bộ, tiếp cận nhu cầu vay vốn của người dân và hoàn tất các thủ tục để sớm cho vay đối với các khách hàng đủ điều kiện.

Các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cũng cam kết sẽ khẩn trương triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8 kết luận cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8 Nguyễn Văn Trung yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng người dân và địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại khẩn trương hoàn tất việc xin ý kiến hội sở chính, sớm thống nhất cơ chế và phương án triển khai cho vay tại địa bàn; chủ động thông tin về điều kiện, hồ sơ, quy trình vay vốn để người dân có nhu cầu thuận lợi trong việc tiếp cận vốn. Qua đó, đồng hành với tỉnh thực hiện mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội; mở rộng kênh tín dụng ưu đãi và giảm áp lực cho nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước mắt đối với Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen, các ngân hàng cần chủ động rà soát nguồn vốn, hoàn thiện quy trình nội bộ, phối hợp với chủ đầu tư để sớm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của khách hàng đã được xác định quyền mua nhà. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, phấn đấu sớm giải ngân nguồn vốn ưu đãi đến người dân đủ điều kiện.