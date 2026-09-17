Hà Tĩnh: Lấy ý kiến tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu

Thực hiện Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện quy trình xét, đề nghị tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, Sở Nội vụ đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đối với các doanh nghiệp, doanh nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cử xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Theo đó, Sở Nội vụ lấy ý kiến về việc xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 34 doanh nghiệp và xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho 10 doanh nhân.
Danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân được đề cử xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu”
I. Danh sách các doanh nghiệp
|TT
|Tên doanh nghiệp
|Địa chỉ doanh nghiệp
|1.
|Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
|Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
|2.
|Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn Hà Tĩnh
|Km12, đường tránh TP Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
|3.
|Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh
|Số 29, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|4.
|Công ty cổ phần thương mại thép Hùng Cường
|NT10.15A Vinhomes Marina, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
|5.
|Công Ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn
|K70 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh
|6.
|Công ty CP Tập đoàn Thành Huy
|Số 09, đường Trần Muông, khu đô thị sông Hội, tổ 9, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
|7.
|Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO)
|Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
|8.
|Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
|Số 02 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|9.
|Viettel Hà Tĩnh - Chi nhánh Tập đoàn - Công nghiệp Viễn thông Quân đội
|Số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|10.
|Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải
|TDP8, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
|11.
|Viễn thông Hà Tĩnh
|Số 06, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|12.
|Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh
|Cụm CN Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
|13.
|Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
|Số 01 Nguyễn Hoành Từ, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
|14.
|Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank).
|Số 02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
|15.
|Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines Hà Tĩnh
|Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh
|16.
|Công ty CP Bao bì Sông La Xanh
|Cụm công nghiệp Đức Thọ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
|17.
|Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
|Số 161 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|18.
|Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
|Số 167, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
|19.
|Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc
|Km 831+500, đường Hồ Chí Minh, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
|20.
|Công ty TNHH Như Nam
|Số 217, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
|21.
|Công ty Cổ phần Dũng Đàn
|TDP 4, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
|22.
|Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Thuận
|Tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
|23.
|Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Vinh
|Thôn Trường Lưu, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
|24.
|Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh
|Thôn Đức Sơn, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
|25.
|Công ty CP Xây dựng TM Tổng hợp Ngọc Việt
|Thôn Thạch Cường, xã Tân Dân (nay là Thôn Hạ Long xã Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh
|26.
|Công ty Cổ phần Thiên Ý 2
|Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
|27.
|Công ty TNHH Anh Ánh Hồng Lĩnh
|Số 295, đường Quang Trung, TDP 4 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
|28.
|Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đại Bàng
|Số 270, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|29.
|HTX Minh Lộc chăn nuôi và xây dựng tổng hợp
|Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
|30.
|HTX thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương
|Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
|31.
|Quỹ tín dụng nhân dân Nhượng Lĩnh
|Thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
|32.
|Công ty TNHH Phần mềm Phi Long
|Số 21, ngõ 21, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh
|33.
|Quỹ tín dụng Nhân dân liên xã Kỳ Phong
|Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
|34.
|Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nga Chức.
|Thôn Bắc Thanh, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
II. Danh sách các doanh nhân
|TT
|Tên doanh nhân
|Địa chỉ doanh nghiệp
|1.
|Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
|Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh
|2.
|Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải
|TDP8, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
|3.
|Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
|Số 17 đường Đinh Nho Hoàn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
|4.
|Ông Trịnh Quốc Tài - Giám đốc
Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh
|Đường Dương Trí Trạch, CCN Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
|5.
|Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh
|Số 88, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
|6.
|Ông Lê Đức Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
|Số 162, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|7.
|Bà Lê Thị Như Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân
|Số 86, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
|8.
|Ông Đặng Ngọc Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Như Nam
|Số 217, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
|9.
|Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh
|Phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
|10.
|Bà Võ Thị Mai Sương - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Kỳ Phong
|Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân dân tham gia ý kiến bằng văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ, tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ) gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: số 187, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tặng danh hiệu đối với doanh nghiệp, doanh nhân.
Sau 7 ngày kể từ ngày đăng tải, nếu Nhân dân không có ý kiến, Sở Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xét, tặng danh hiệu đối với các doanh nghiệp, doanh nhân theo quy định.