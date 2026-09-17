Hà Tĩnh: Lấy ý kiến tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu

Thực hiện Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện quy trình xét, đề nghị tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, Sở Nội vụ đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đối với các doanh nghiệp, doanh nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cử xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Theo đó, Sở Nội vụ lấy ý kiến về việc xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 34 doanh nghiệp và xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho 10 doanh nhân.

Danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân được đề cử xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu”

I. Danh sách các doanh nghiệp

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

1.

Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

2.

Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn Hà Tĩnh

Km12, đường tránh TP Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh

3.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh

Số 29, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

4.

Công ty cổ phần thương mại thép Hùng Cường

NT10.15A Vinhomes Marina, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, thành phố Hải Phòng

5.

Công Ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn

K70 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh

6.

Công ty CP Tập đoàn Thành Huy

Số 09, đường Trần Muông, khu đô thị sông Hội, tổ 9, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

7.

Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO)

Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

8.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Số 02 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

9.

Viettel Hà Tĩnh - Chi nhánh Tập đoàn - Công nghiệp Viễn thông Quân đội

Số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

10.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải

TDP8, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh

11.

Viễn thông Hà Tĩnh

Số 06, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

12.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Cụm CN Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

13.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Số 01 Nguyễn Hoành Từ, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh

14.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank).

Số 02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

15.

Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines Hà Tĩnh

Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh

16.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh

Cụm công nghiệp Đức Thọ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

17.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số 161 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

18.

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Số 167, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

19.

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc

Km 831+500, đường Hồ Chí Minh, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

20.

Công ty TNHH Như Nam

Số 217, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

21.

Công ty Cổ phần Dũng Đàn

TDP 4, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh

22.

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Thuận

Tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

23.

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Vinh

Thôn Trường Lưu, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

24.

Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh

Thôn Đức Sơn, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

25.

Công ty CP Xây dựng TM Tổng hợp Ngọc Việt

Thôn Thạch Cường, xã Tân Dân (nay là Thôn Hạ Long xã Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh

26.

Công ty Cổ phần Thiên Ý 2

Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

27.

Công ty TNHH Anh Ánh Hồng Lĩnh

Số 295, đường Quang Trung, TDP 4 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

28.

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đại Bàng

Số 270, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

29.

HTX Minh Lộc chăn nuôi và xây dựng tổng hợp

Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh

30.

HTX thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương

Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

31.

Quỹ tín dụng nhân dân Nhượng Lĩnh

Thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

32.

Công ty TNHH Phần mềm Phi Long

Số 21, ngõ 21, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

33.

Quỹ tín dụng Nhân dân liên xã Kỳ Phong

Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

34.

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nga Chức.

Thôn Bắc Thanh, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh



II. Danh sách các doanh nhân

TT

Tên doanh nhân

Địa chỉ doanh nghiệp

1.

Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn

Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh

2.

Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải

TDP8, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh

3.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Số 17 đường Đinh Nho Hoàn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

4.

Ông Trịnh Quốc Tài - Giám đốc

Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh

Đường Dương Trí Trạch, CCN Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

5.

Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh

Số 88, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

6.

Ông Lê Đức Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh

Số 162, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

7.

Bà Lê Thị Như Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân

Số 86, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

8.

Ông Đặng Ngọc Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Như Nam

Số 217, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

9.

Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh

Phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

10.

Bà Võ Thị Mai Sương - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Kỳ Phong

Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

