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Kinh tế

Hà Tĩnh: Lấy ý kiến tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu

P.V
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(Baohatinh.vn) - Sở Nội vụ đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đối với 34 doanh nghiệp, 10 doanh nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cử xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Thực hiện Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện quy trình xét, đề nghị tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, Sở Nội vụ đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đối với các doanh nghiệp, doanh nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cử xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Theo đó, Sở Nội vụ lấy ý kiến về việc xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 34 doanh nghiệp và xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho 10 doanh nhân.

Danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân được đề cử xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu”

I. Danh sách các doanh nghiệp

TT
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ doanh nghiệp
1.
Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
2.
Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn Hà Tĩnh
Km12, đường tránh TP Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
3.
Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh
Số 29, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
4.
Công ty cổ phần thương mại thép Hùng Cường
NT10.15A Vinhomes Marina, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
5.
Công Ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn
K70 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh
6.
Công ty CP Tập đoàn Thành Huy
Số 09, đường Trần Muông, khu đô thị sông Hội, tổ 9, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
7.
Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO)
Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
8.
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Số 02 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
9.
Viettel Hà Tĩnh - Chi nhánh Tập đoàn - Công nghiệp Viễn thông Quân đội
Số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
10.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải
TDP8, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
11.
Viễn thông Hà Tĩnh
Số 06, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
12.
Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh
Cụm CN Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
13.
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
Số 01 Nguyễn Hoành Từ, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
14.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank).
Số 02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
15.
Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines Hà Tĩnh
Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh
16.
Công ty CP Bao bì Sông La Xanh
Cụm công nghiệp Đức Thọ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
17.
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Số 161 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
18.
Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
Số 167, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
19.
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc
Km 831+500, đường Hồ Chí Minh, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
20.
Công ty TNHH Như Nam
Số 217, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
21.
Công ty Cổ phần Dũng Đàn
TDP 4, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
22.
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Thuận
Tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
23.
Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Trường Vinh
Thôn Trường Lưu, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
24.
Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh
Thôn Đức Sơn, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
25.
Công ty CP Xây dựng TM Tổng hợp Ngọc Việt
Thôn Thạch Cường, xã Tân Dân (nay là Thôn Hạ Long xã Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh
26.
Công ty Cổ phần Thiên Ý 2
Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
27.
Công ty TNHH Anh Ánh Hồng Lĩnh
Số 295, đường Quang Trung, TDP 4 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
28.
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đại Bàng
Số 270, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
29.
HTX Minh Lộc chăn nuôi và xây dựng tổng hợp
Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
30.
HTX thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương
Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
31.
Quỹ tín dụng nhân dân Nhượng Lĩnh
Thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
32.
Công ty TNHH Phần mềm Phi Long
Số 21, ngõ 21, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh
33.
Quỹ tín dụng Nhân dân liên xã Kỳ Phong
Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
34.
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nga Chức.
Thôn Bắc Thanh, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

II. Danh sách các doanh nhân

TT
Tên doanh nhân
Địa chỉ doanh nghiệp
1.
Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh
2.
Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải
TDP8, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
3.
Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
Số 17 đường Đinh Nho Hoàn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
4.
Ông Trịnh Quốc Tài - Giám đốc
Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh
Đường Dương Trí Trạch, CCN Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
5.
Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh
Số 88, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
6.
Ông Lê Đức Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
Số 162, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
7.
Bà Lê Thị Như Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân
Số 86, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
8.
Ông Đặng Ngọc Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Như Nam
Số 217, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9.
Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh
Phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
10.
Bà Võ Thị Mai Sương - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Kỳ Phong
Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dân tham gia ý kiến bằng văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ, tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ) gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: số 187, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tặng danh hiệu đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

Sau 7 ngày kể từ ngày đăng tải, nếu Nhân dân không có ý kiến, Sở Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xét, tặng danh hiệu đối với các doanh nghiệp, doanh nhân theo quy định.

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