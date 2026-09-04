Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 4/9, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt công ty và tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 35 năm thành lập (5/9/1991 – 5/9/2026).

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen cùng tham dự.

Lãnh đạo phường Thành Sen tặng hoa chúc mừng Petrolimex Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đại Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: Ngày 5/9/1991, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 24/TMDL-QĐ thành lập Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh trực thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh.

Khi mới thành lập, chi nhánh có 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, công nhân viên và tổng tài sản hơn 700 triệu đồng. Cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện làm việc khó khăn, thị trường nhỏ hẹp, thiên tai thường xuyên tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Đại Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Sau 20 năm hoạt động theo mô hình chi nhánh, ngày 28/6/2010, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của công ty. Tháng 8/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Hiện công ty có 82 cửa hàng xăng dầu được đầu tư đồng bộ, hiện đại; 5 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và một cặp trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam. Công ty đang tạo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động với thu nhập bình quân trên 17 triệu đồng/người/tháng và nộp ngân sách nhà nước bình quân khoảng 400 tỷ đồng/năm. Sản lượng xăng dầu xuất bán năm 2026 ước đạt 250.000 m³, gấp 25 lần so với thời điểm mới thành lập.

Cùng với hoạt động kinh doanh, công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng xây nhà nhân ái, trao tặng thiết bị y tế…

Với những đóng góp trong 35 năm, công ty đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh Trần Đại Hà nhấn mạnh: Trước những đổi thay của đất nước, những thay đổi của thị trường năng lượng, Petrolimex Hà Tĩnh tiếp tục tập trung vào bốn trụ cột: an toàn - hiệu quả - đổi mới và phát triển bền vững. Theo đó, công ty tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định nguồn cung xăng dầu; nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững vị thế và thị phần Petrolimex Hà Tĩnh trên thị trường; đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số; đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm các hoạt động an sinh xã hội...

Đại biểu theo dõi phóng sự hành trình 35 năm phát triển của Petrolimex Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, công ty đã trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của công ty cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; trao thưởng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào thi đua bán hàng giỏi cùng các hội thi nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập. Tổng giá trị công ty trao thưởng dịp này hơn 330 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Lãnh đạo phường Thành Sen trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh trao giấy khen cho các cán bộ, công nhân viên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025.