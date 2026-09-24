Tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở phường Sông Trí.

Chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện một số công trình, dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng. Cùng đi có đồng chí Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn đã tới kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở phường Sông Trí và khu tái định cư ở phường Vũng Áng; dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương và dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương.

Vị trí khu đất xây dựng khu tái định cư ở phường Sông Trí.

Hạ tầng khu tái định cư tại phường Sông Trí có quy mô khoảng 29,5ha, dự kiến bố trí khoảng 441 hộ dân. Sở Tài chính đã thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh và hiện đang thực hiện thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo khởi công trước 1/12/2026, hoàn thành trong quý I/2027.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án hạ tầng khu tái định cư ở phường Vũng Áng.

Với khu tái định cư ở phường Vũng Áng để di dời các hộ dân ở TDP Trường Lại, địa phương đã bàn giao bước đầu 10,26/115,9ha cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Hiện nay, các nhà thầu đang xây dựng lán trại, tập kết máy móc, vật tư và hoàn thiện thủ tục đầu vào để triển khai thi công.

Phường Vũng Áng đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), sớm bàn giao mặt bằng sạch, trước mắt ưu tiên các tuyến đường nội bộ và khu vực lấy đất điều phối. Với dự án khu tái định cư này, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành trước 31/3/2027.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có chiều dài 17,45 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến với quy mô nền đường từ 24 - 60m, trong đó, tuyến trục chính từ quốc lộ 1 đến cảng Sơn Dương dài 8,9 km; tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55km.

Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương đang được triển khai thi công.

Dự án được khởi công từ tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tới thời điểm này, dự án đã hoàn thành 80% giá trị hợp đồng. Hiện nay, trên tuyến còn vướng một số vị trí đường điện chưa được di dời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên các công nhân thi công đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên chủ đầu tư, nhà thầu thi công đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn cũng đã tới kiểm tra dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 123,5ha, gồm khoảng 36,53ha khu đất xây dựng bến cảng, 81,36 ha khu vực biển và khoảng 5,62ha giao thông kết nối.

Tới thời điểm này, tỉnh đã giao 81,36ha khu vực biển cho nhà đầu tư; khu đất xây dựng bến cảng cơ bản không phải thực hiện bồi thường, GPMB. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp xử lý các vướng mắc, sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ngay sau quá trình kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện các công việc được tỉnh giao; nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất các giải pháp để đảm bảo thực hiện các phần việc.

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cho biết: Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, giao ban hằng tuần, xác định các nhiệm vụ đường găng và giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc.

Đến nay, các dự án trọng điểm cơ bản được triển khai theo định hướng, một số khó khăn, vướng mắc kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, quy mô đầu tư ngày càng lớn, nhiều dự án triển khai đồng thời, trong khi yêu cầu về quỹ đất, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật tăng nhanh; một số nhiệm vụ có tính chất liên ngành, liên địa bàn và liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân nên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ở mức cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành xác định việc triển khai các dự án công nghiệp, cảng biển, logistics quy mô lớn là nhiệm vụ trọng tâm; các sở, ngành, địa phương phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không để một thủ tục, một vị trí GPMB hoặc một công trình hạ tầng phụ trợ trở thành điểm nghẽn của cả chuỗi dự án.

Các ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương cần tập trung cao cho công tác GPMB; xây dựng hạ tầng khu tái định cư phải đi trước một bước để không phát sinh tình trạng có dự án, có nhà đầu tư nhưng không có quỹ đất sạch.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng có tính chất nền tảng, nhất là cấp nước, thoát nước, chống ngập, các khu tái định cư và công trình trường học, an sinh xã hội phục vụ tái định cư; chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công các dự án giao thông, hạ tầng khu tái định cư, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình.