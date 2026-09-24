Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho bệnh nhi dịp Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện điều trị của các em nhỏ; đồng thời gửi lời chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, sớm hồi phục sức khỏe.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Cùng đi có các đồng chí: Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ, cụ thể từng nhiệm vụ, từng nội dung, từng khâu, từng vị trí, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức chặt chẽ, an toàn, thiết thực và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Ngày 23/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tinh thần "hành chính phục vụ, gần dân, sát dân".
Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về thu hút vốn quốc tế, phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương, quy định của trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).
Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Với sự tham gia của tổ chức công đoàn, chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng. Những bữa ăn đủ chất, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự gắn bó, giúp người lao động yên tâm làm việc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!