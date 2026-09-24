Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho bệnh nhi dịp Tết Trung thu

Tập trung cao nhất để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh thành công, an toàn tuyệt đối 24/09/2026 09:47 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ, cụ thể từng nhiệm vụ, từng nội dung, từng khâu, từng vị trí, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức chặt chẽ, an toàn, thiết thực và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã 24/09/2026 09:04 Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh góp phần cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ tháng 9 vào ngày mai 24/09/2026 08:46 Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp dân định kỳ tháng 9/2026 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres 24/09/2026 06:20 Ngày 23/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Tiếp sức cho thanh niên Hà Tĩnh lập nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi 24/09/2026 06:10 Nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp ĐVTN có thêm điều kiện phát triển kinh tế, lập nghiệp ngay tại quê hương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 24/09/2026 05:20 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tinh thần "hành chính phục vụ, gần dân, sát dân".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ 23/09/2026 23:00 Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về thu hút vốn quốc tế, phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống 23/09/2026 17:57 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị 23/09/2026 16:11 Hà Tĩnh định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng theo Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 13 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8 23/09/2026 11:55 Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương, quy định của trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

Hơn 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cập nhật chính sách về thuế 23/09/2026 11:54 Hơn 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế trên địa bàn Hà Tĩnh được cập nhật chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phụ nữ phường Hà Huy Tập kết nối đỡ đầu 21 trẻ mồ côi 23/09/2026 11:36 Hội LHPN phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã kết nối các đơn vị để đỡ đầu 21 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 23/09/2026 09:36 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) 23/09/2026 08:07 Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh 22/09/2026 20:16 Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh.

Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh 22/09/2026 19:28 Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống 22/09/2026 18:02 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi người Việt tại Mỹ chung tay kiến tạo tương lai dân tộc 22/09/2026 14:25 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ "Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai" 22/09/2026 09:59 Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.

Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào 22/09/2026 09:51 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.