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Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh

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Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Vinh (thứ 5 từ trái sang) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dưng. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Vinh (thứ 5 từ trái sang) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dưng. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chiều 22/9, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh bày tỏ sự tin tưởng với quá trình công tác hơn 30 năm, kinh qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó từng có thời gian nhất định gắn bó trực tiếp với công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình, dự án giao thông, ông Lê Hồng Vinh sẽ cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chỉ đạo điều hành hiệu quả, đưa ngành ngày càng phát triển.

“Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khoá XIV, ngành xây dựng đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy vậy, thời gian qua, toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đâu đó vẫn còn những khó khăn, đặc biệt trong quản lý đầu tư các dự án trọng điểm. Tôi kỳ vọng đồng chí Lê Hồng Vinh bằng năng lực, kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đảm nhận, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành Xây dựng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân giao phó", Bộ trưởng nói.

“Cá nhân tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề”, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chia sẻ tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ Xây dựng là bộ đa ngành, có quy mô, phạm vi hoạt động rộng lớn mang tính chiến lược quốc gia, từ công tác quy hoạch, phát triển đô thị, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

Triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, Bộ Xây dựng đang đứng trước vận hội mới, gánh vác trọng trách lịch sử to lớn.

“Đứng trước nhiệm vụ đó, tôi sẽ nỗ lực cùng cán bộ, công nhân viên chức đồng sức, đồng lòng, triển khai hiệu quả phương châm hành động của Bộ Xây dựng; Học tập, nghiên cứu thấu đáo, đầy đủ, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; chấp hành sự phân công của tổ chức, tận tâm, tận lực, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết, củng Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quyết liệt chỉ đạo công việc bảo đảm chất lượng, tiến độ; luôn lắng nghe, học hỏi các thế hệ đi trước, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành liên quan hoàn thành công việc được giao”, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chia sẻ thêm.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ngay trước khi nhận điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, từ ngày 17/11/2025 đến tháng 9/2026, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Theo Diệp Anh/vietnamplus.vn
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#Bộ Xây dựng #bổ nhiệm cán bộ

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