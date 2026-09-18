Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ

Kiều Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sáng 18/9, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 9/2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 1.900 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; báo cáo viên tại các địa phương.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_77.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp, chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực; GDP toàn nền kinh tế đạt 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Quý III/2026 chưa có số liệu chính thức, song dự báo tăng trưởng tích cực.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay. Giải ngân đầu tư công được thúc đẩy với vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 509,6 nghìn tỷ đồng - bằng 49,8% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực như: thương mại và tiêu dùng; du lịch; phát triển doanh nghiệp và khu vực tư nhân; thu - chi ngân sách nhà nước; kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính đều có những tín hiệu tích cực.

Trong những tháng cuối năm, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính nhà nước; phát triển khoa học công nghệ; củng cố tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự xã hội…

bqbht_br_1.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng trong thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) Vũ Duy Thành đã cung cấp những thông tin khái quát tình hình thế giới; những chuyến thăm, làm việc quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các quốc gia khác.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất. Lĩnh vực ngoại giao kinh tế cũng được đẩy mạnh để phục vụ sự phát triển chung; công tác đối ngoại đa phương được nâng tầm...

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao trong thời gian tới được xác định như: triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; tranh thủ tối đa, tối ưu cục diện thuận lợi. Giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng. Chú trọng ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ để phục vụ đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tránh làm nóng các vấn đề nhạy cảm, tồn tại trong quan hệ giữa các nước trong thời gian diễn ra các hoạt động ngoại giao. Cùng với đó, truyền tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao: kiên định về nguyên tắc, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết; độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Đối với công tác tuyên truyền lĩnh vực kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung vào những kết quả, giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền các vấn đề văn hóa, xã hội; công tác vận hành bộ máy hành chính nhà nước; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; phòng chống thiên tai; an sinh xã hội.... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Báo cáo viên #Ban Tuyên giáo

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!