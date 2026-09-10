Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Chị Nguyễn Thị Hạnh - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm (người áo đen) hỗ trợ người dân các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, phần việc chị Nguyễn Thị Hạnh, công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cũng nhiều lên đáng kể. Trước đây, chị chủ yếu theo dõi lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, thì hiện nay, công việc trải rộng sang phòng, chống thiên tai, quản lý đê điều, thủy lợi, môi trường, an toàn giao thông, thuế phi nông nghiệp, thuế xây dựng nhà ở tư nhân và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công thương. Phạm vi công việc rộng hơn khiến áp lực cũng tăng lên. Mỗi lĩnh vực có những quy định, quy trình và yêu cầu chuyên môn riêng; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ, quyền lợi của người dân.

Chị Nguyễn Thị Hạnh - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm chia sẻ: “Đảm nhận thêm những lĩnh vực trước đây chưa được đào tạo và trực tiếp thực hiện, thời gian đầu tôi khá áp lực. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản, tìm hiểu kỹ từng nội dung. Những vấn đề chưa rõ hoặc phát sinh vướng mắc, tôi chủ động trao đổi với các sở, ban, ngành để được hướng dẫn. Những việc cấp thiết tôi ưu tiên giải quyết trước; những phần việc mới, chưa có kinh nghiệm càng phải thận trọng, kiểm tra kỹ để hạn chế sai sót”.

Cùng với nghiên cứu, cập nhật kiến thức, chị Hạnh thường xuyên xuống các thôn để lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đó chuyển từ cách xử lý khi vấn đề đã phát sinh sang chủ động nhận diện, phối hợp giải quyết vấn đề. Qua thời gian làm việc, chị từng bước thích ứng với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chị Hạnh trực tiếp kiểm tra, đo đạc để khơi thông rãnh thoát nước tại khu dân cư.

Phạm vi công việc mở rộng cũng kéo theo yêu cầu thay đổi cách làm. Ở Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Hà, anh Lê Mạnh Hùng đang đảm nhận một khối lượng gồm các lĩnh vực như: báo chí, thư viện, thông tin đối ngoại, quảng cáo, du lịch, văn hóa - văn nghệ, gia đình... Thay vì xử lý công việc theo cách truyền thống, anh Hùng chú trọng ứng dụng công nghệ, khai thác các công cụ số để rút ngắn thời gian ở những phần việc mang tính kỹ thuật, dành thêm thời gian cho những nội dung đòi hỏi xử lý chuyên môn.

Cán bộ Phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Thạch Hà tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn.

Anh Lê Mạnh Hùng - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Hà, chia sẻ: "Những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn khiến nhiều cán bộ phải làm việc cả ban đêm, ngày nghỉ để kịp tiến độ. Tuy nhiên, đến nay, các quy trình từng bước được chuẩn hóa, sự phối hợp giữa các bộ phận ngày càng nhịp nhàng hơn. Khối lượng công việc tăng lên, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang từng bước thích ứng với cách làm mới. Môi trường làm việc hiện đại cùng việc ứng dụng công nghệ giúp cán bộ xử lý công việc nhanh và hiệu quả hơn. Với sự đồng hành của lãnh đạo địa phương, chúng tôi xác định phải chủ động học hỏi, linh hoạt trong công việc và không ngừng đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Anh Lê Mạnh Hùng (ngoài cùng bên trái) trực tiếp làm việc với thôn Nhân Hoà (xã Thạch Hà) về việc rà soát lại hệ thống truyền thanh thông minh ở cơ sở.

Từ áp lực ban đầu, tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đang trở thành động lực để đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Song, đa nhiệm chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng một phương thức tổ chức công việc phù hợp. Khi nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ cùng được triển khai ở cấp xã, phường, việc phân công rõ người, rõ việc, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát đến từng kết quả trở thành yêu cầu tất yếu.

Mỗi tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Hồng Lĩnh thực hiện gần 1.000 thủ tục hành chính cho người dân.

Theo ông Nguyễn Viết Khanh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, thời điểm này, địa phương đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong khi yêu cầu quản lý đô thị, hạ tầng ngày càng cao. Khối lượng công việc lớn, phạm vi nhiệm vụ rộng nên việc phân công, phối hợp và kiểm soát tiến độ được địa phương xác định là khâu then chốt. Với những nhiệm vụ khó hoặc phát sinh đột xuất, lãnh đạo phòng trực tiếp phối hợp cùng cán bộ chuyên môn để xử lý; những phần việc liên quan nhiều lĩnh vực được tăng cường trao đổi, phối hợp, hạn chế tình trạng công việc bị ách tắc khi một khâu chưa hoàn thành.

Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh chủ động xử lý công việc, thích ứng với yêu cầu mới.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là giao đúng việc mà còn phải bảo đảm các phần việc được phối hợp nhịp nhàng, xử lý kịp thời, chính xác, đúng tiến độ. Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, thời gian qua, phường chú trọng siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời xây dựng cách đánh giá theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đầu mỗi tháng, nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng cán bộ; giữa tháng kiểm tra, đôn đốc tiến độ; cuối tháng đánh giá kết quả thực hiện, trong đó áp dụng KPI đối với từng nhóm công việc.

Nhờ đó, phường Bắc Hồng Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công chức phụ trách công tác bồi thường thuộc các sở, ban, ngành, địa phương. (Ảnh: Quỳnh Sơn)

Dù còn nhiều khó khăn, áp lực, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã chủ động học hỏi, thích ứng với môi trường làm việc mới. Sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở đang góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.