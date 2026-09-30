Xây dựng Đảng

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Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. Từ nền tảng đó, chị cùng đội ngũ cán bộ thôn chủ động đưa dịch vụ, sản phẩm địa phương lên không gian số, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường.

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Cuối tháng 6/2026, hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường đối diện Nhà thờ Giáo xứ Nhượng Bạn, thôn Phúc Hải, nhiều lần bị xe tải hạng nặng đè vỡ, ảnh hưởng đến thoát nước, cảnh quan và đời sống người dân. Tại cuộc làm việc định kỳ với Nhân dân được Chi ủy, Ban Cán sự thôn Phúc Hải tổ chức vào đầu tháng 7, kiến nghị của bà con về vấn đề này được tiếp nhận và nhanh chóng xử lý.

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Hệ thống thoát nước hư hỏng được tiếp nhận, xử lý kịp thời sau phản ánh của người dân tại các cuộc làm việc định kỳ.

Bà Đoàn Thị Hồng chia sẻ: “Sau khi bà con phản ánh, lãnh đạo thôn đã xuống kiểm tra và yêu cầu đơn vị liên quan xử lý lại hệ thống cống thoát nước. Bà con thấy kiến nghị được quan tâm, giải quyết khá nhanh nên yên tâm và đồng tình. Qua đó, chúng tôi cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn, không để ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung”.

Từ ngày nhập thôn (1/7/2026) đến nay, Chi ủy, Ban Cán sự thôn Phúc Hải đã tổ chức 23 cuộc làm việc định kỳ với Nhân dân. Qua từng cuộc gặp, từng kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở, niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ mới được bồi đắp.

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Các cuộc làm việc định kỳ với Nhân dân giúp Chi ủy thôn Phúc Hải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nhiều vấn đề lớn nhỏ ngay tại cơ sở.

Sau sáp nhập thôn Chùa với thôn Phúc Hải cũ, thôn Phúc Hải mới có địa bàn rộng hơn, gồm 680 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu; trong đó khoảng 70% người dân theo đạo Công giáo.

Trước những khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt giữa các cộng đồng dân cư, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên đã lắng nghe, linh hoạt tìm cách tổ chức việc chung, từng bước tạo sự gắn kết, đồng thuận.

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Cộng đồng bà con giáo xứ Nhượng Bạn có nét đẹp văn hóa sinh hoạt riêng, giàu tính cộng đồng.

Tết Trung thu đầu tiên sau sáp nhập là một ví dụ. Trước đây, các thôn tổ chức vui Trung thu tại hội trường; trong khi bà con giáo dân thôn Phúc Hải cũ duy trì hoạt động đón Trung thu tại nhà thờ giáo xứ.

Tôn trọng những nét sinh hoạt riêng nhưng vẫn bảo đảm mọi trẻ em đều được tham gia hoạt động chung, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên cùng Chi ủy, Ban Cán sự thôn đã gặp gỡ, trao đổi với Hội đồng Giáo xứ Nhượng Bạn để thống nhất cách tổ chức.

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Chị Cẩm Liên cùng Chi ủy thôn Phúc Hải gặp gỡ Hội đồng Giáo xứ Nhượng Bạn để thống nhất kế hoạch tổ chức Tết Trung thu chu đáo.

Chương trình được bố trí vào 2 buổi tối khác nhau, nhờ đó trẻ em trong thôn có thể vui hội trăng rằm cả tại hội trường thôn và nhà thờ giáo xứ. Một sự điều chỉnh tưởng như nhỏ nhưng cho thấy cách cán bộ cơ sở dung hòa những nét sinh hoạt riêng, để cộng đồng mới vừa có điểm chung, vừa giữ được những giá trị đã trở thành nếp quen.

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Ông Nguyễn Tiến Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhượng Bạn, chia sẻ: “Điều chúng tôi ghi nhận là cán bộ thôn luôn tôn trọng những giá trị văn hóa mà cộng đồng giáo dân gìn giữ, đồng thời lắng nghe ý kiến của Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Có sự lắng nghe, thấu hiểu thì việc chung sẽ dễ tạo được sự đồng thuận”.

Để bắt nhịp với yêu cầu người đứng đầu thôn mới sau sắp xếp, chị Liên đã có quá trình rèn luyện, cống hiến. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng năm 2012, chị có 3 năm làm kế toán tại doanh nghiệp trước khi trở về quê lập gia đình và tham gia công tác phụ nữ ở thôn. Năm 2020, chị được kết nạp Đảng; đến năm 2024, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Chùa cũ.

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Nhiều hoạt động được khởi xướng, góp phần tạo “sức sống mới” cho làng biển Hà Tĩnh.

Từ công tác phụ nữ đến vai trò người đứng đầu chi bộ, mỗi phần việc giúp chị tích lũy thêm kinh nghiệm vận động Nhân dân, tổ chức phong trào và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại thôn Phúc Hải mới, địa bàn rộng hơn, cộng đồng dân cư đa dạng hơn, chị Liên không tránh khỏi áp lực, thậm chí có lúc cảm thấy “ngợp”. Trong số 52 đảng viên của Chi bộ, nhiều người từng là cán bộ cốt cán, có bề dày kinh nghiệm và thẳng thắn đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt. Với một nữ bí thư trẻ, đó vừa là áp lực, vừa là môi trường để học hỏi và tự khẳng định mình.

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“Thay vì né tránh, tôi chọn cách biến những góp ý ấy thành động lực để trưởng thành. Qua từng cuộc họp, từng phần việc cụ thể ở cơ sở, tôi chủ động lắng nghe, tiếp thu và chứng minh năng lực bằng hiệu quả công việc. Những điều chưa biết thì học hỏi, những cách làm chưa phù hợp thì điều chỉnh. Dần dần, từ những băn khoăn ban đầu, một số cán bộ, đảng viên chuyển sang động viên, khích lệ và đồng hành cùng tôi trong các hoạt động của thôn” - chị Liên tâm sự.

Để gần hơn với cộng đồng giáo dân, chị Liên chủ động tìm hiểu đời sống, văn hóa và những nét sinh hoạt tín ngưỡng của bà con. Chi bộ hiện có 4 đảng viên là người Công giáo - những “cầu nối” giữa tổ chức Đảng ở cơ sở với cộng đồng giáo dân.

Trong mỗi hoạt động, nữ Bí thư Chi bộ luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của những hạt nhân này trong tuyên truyền, vận động bà con tham gia đóng góp vào các phong trào, phần việc chung của thôn.

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Mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt chi bộ giúp nữ bí thư trẻ xã Thiên Cầm truyền tải chủ trương, chính sách đến gần hơn với đảng viên và Nhân dân.
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Ông Võ Quang Hoa, đảng viên người Công giáo, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Hải chia sẻ: “Không chỉ năng động, ứng dụng nhuần nhuyễn công nghệ số để kết nối, điều hành, đồng chí Liên luôn biết lắng nghe, khơi dậy tinh thần đoàn kết nên những việc chung trong thôn ngày càng có sự đồng thuận. Là người làm công tác ở cơ sở lâu năm, tôi thường xuyên trao đổi, hỗ trợ để bí thư trẻ có thêm kinh nghiệm, từng bước trưởng thành”.

Video: Chị Nguyễn Thị Cẩm Liên – Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải chia sẻ về quá trình xây dựng, gắn kết tình cảm lương – giáo sau khi sáp nhập thôn.
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Nằm bên bờ biển Thiên Cầm, thôn Phúc Hải có lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ nhưng những tiềm năng ấy chỉ thực sự tạo thêm sinh kế khi được kết nối với thị trường. Từ định hướng phát triển du lịch của xã, Chi bộ, Ban Cán sự thôn Phúc Hải khuyến khích người dân đầu tư cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ các hộ quảng bá, kết nối dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến.

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Thôn Phúc Hải có 70% dân số là bà con giáo dân, địa bàn giáp biển, đời sống kinh tế gắn với nhịp phát triển sôi động của du lịch.

Đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng Homestay Gió Biển, chị Nguyễn Thị Thúy là một trong những hộ mạnh dạn mở hướng phát triển dịch vụ lưu trú tại địa phương. Chị Thúy cho biết: “Từ việc thực hiện các thủ tục đến xây dựng fanpage, đăng tải hình ảnh phòng nghỉ, không gian lưu trú, giới thiệu dịch vụ ăn uống, trải nghiệm, tour, tuyến gắn với lợi thế biển Thiên Cầm, cơ sở đều nhận được sự động viên, đồng hành của cán bộ thôn. Hiện nay, hầu hết khách lưu trú tại Homestay Gió Biển đều đặt phòng qua fanpage hoặc từ khách quen giới thiệu”.

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Cán bộ thôn đồng hành cùng người dân phát triển dịch vụ lưu trú, quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

Trên địa bàn thôn Phúc Hải hiện có 20 khách sạn, homestay với quy mô khác nhau và 18 quán ăn, nhà hàng do người dân đầu tư. Mạng lưới dịch vụ ngày càng phát triển không chỉ nâng cao khả năng phục vụ du khách mà còn mở thêm không gian giới thiệu, tiêu thụ những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cùng với hỗ trợ quảng bá từng cơ sở, chị Liên cùng đội ngũ cán bộ thôn từng bước gợi mở sự kết nối giữa nơi lưu trú, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm và sản phẩm miền biển, giúp những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân có thêm cơ hội tiếp cận du khách và thị trường rộng hơn.

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Cơ sở OCOP nước mắm Lương Cẩn được cán bộ thôn động viên, hỗ trợ tiếp cận và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.

Bà Nguyễn Thị Cẩn - chủ cơ sở sản xuất nước mắm Lương Cẩn chia sẻ: “Trước đây, hoạt động tiêu thụ chủ yếu dựa vào các chợ truyền thống nên khả năng tiếp cận khách hàng mới khá hạn chế. Từ ngày Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên cùng cán bộ thôn đồng hành với chúng tôi kể câu chuyện nghề nước mắm trên không gian số, những hình ảnh, thông tin về sản phẩm được chia sẻ rộng rãi, giúp khách hàng biết đến nước mắm Lương Cẩn nhiều hơn”.

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Không chỉ cùng người dân quảng bá sản phẩm, chị Liên cùng Ban Cán sự thôn Phúc Hải còn đóng vai trò kết nối, gợi mở cách tiếp cận thị trường mới. “Du khách đến Thiên Cầm không chỉ cần một nơi lưu trú mà còn có nhu cầu thưởng thức đặc sản, trải nghiệm đời sống làng biển và tìm mua những sản phẩm đặc trưng để mang về. Chúng tôi không làm thay người dân mà hỗ trợ kết nối các homestay, cơ sở dịch vụ với sản phẩm địa phương để những tiềm năng sẵn có của làng biển có thêm cơ hội thị trường” - chị Nguyễn Thị Cẩm Liên chia sẻ.

Không gian số cũng được nữ bí thư 9X sử dụng để rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ thôn với người dân. Chị Liên trực tiếp quản trị fanpage “Thôn Phúc Hải - xã Thiên Cầm”, chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận; đồng thời thường xuyên cập nhật hoạt động của địa phương. Từ một kênh cung cấp thông tin, fanpage đang từng bước trở thành nơi tương tác, kết nối Chi bộ, Ban Cán sự thôn với Nhân dân, góp phần củng cố sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần cùng tham gia xây dựng quê hương trong cộng đồng dân cư.

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Gần dân, sát dân là cách nữ Bí thư Chi bộ trẻ tại Thiên Cầm tạo đồng thuận ở cơ sở.

Tại xã Thiên Cầm, việc giao trọng trách cho chị Nguyễn Thị Cẩm Liên nằm trong quá trình kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn sau sắp xếp. Từ 33 thôn giảm còn 15 thôn, xã đã kiện toàn 69 cấp ủy viên chi bộ; trong đó có 33 đồng chí thuộc thế hệ 8X, 9X, người trẻ nhất 30 tuổi. Có 31 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng; 24 đồng chí được đào tạo sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị. Những con số ấy phần nào cho thấy sự chuyển động trong xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với quy mô địa bàn và yêu cầu quản lý mới.

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Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đội ngũ cán bộ trẻ tại Thiên Cầm vững vàng chinh phục những mục tiêu mới.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết: “Sau sắp xếp, yêu cầu đối với cán bộ thôn ngày càng cao. Vì vậy, địa phương xác định trẻ hóa đội ngũ phải gắn với lựa chọn đúng người, giao đúng việc, coi trọng năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm. Trong số đó, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Liên là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, có tinh thần trách nhiệm, khá nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ và sáng tạo trong cách làm. Từ khi được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải, đồng chí đã chủ động học hỏi, lắng nghe, sâu sát địa bàn và từng bước khẳng định vai trò trong kết nối các lực lượng, các tầng lớp nhân dân”.

Video: Ông Từ Tuấn Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm chia sẻ về công tác cán bộ ở cơ sở.

Chia sẻ về dự định sau một thời gian đảm nhận nhiệm vụ mới, chị Liên cho biết: “Tôi mong lãnh đạo địa phương tạo điều kiện để được học liên thông đại học, tham gia thêm các khóa bồi dưỡng về công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực điều hành và hỗ trợ người dân tiếp cận những cách làm mới”. Với nữ bí thư chi bộ 9X, chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều điều phải học. Sự tin tưởng, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân sẽ là điểm tựa để chị vững vàng hơn, tiếp tục cùng bà con làm nên những đổi thay nơi làng biển Thiên Cầm.

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BÀI & ẢNH: NHÓM PV

THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC

(Còn nữa)

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Tags:

#Nữ bí thư Chi bộ #Bí thư chi bộ trẻ #Đội ngũ cán bộ trẻ Hà Tĩnh #Hà Tĩnh #Phát huy vai trò cán bộ trẻ #Xã Thiên Cầm

Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

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