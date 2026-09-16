Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đang chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò “đầu kéo” nền kinh tế Hà Tĩnh. Trong nhịp sản xuất sôi động ấy, vai trò người đảng viên tiên phong được nhìn nhận từ những giá trị cụ thể: dám nhận việc khó, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp tiến bộ. Nhờ đó, đảng viên đã xác lập được vị thế “đi trước” trong dây chuyền sản xuất hiện đại, biến tinh thần tiên phong của cá nhân thành cảm hứng cho tập thể.

25 năm gắn bó với Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) là hành trình chị Đặng Thị Kim Lành trưởng thành từ một công nhân đến ca trưởng Phòng Sơ chế. Hành trình ấy được tạo nên bởi tinh thần tự học, tự rèn luyện và ý thức phải làm tốt hơn khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sáng kiến "Bàn soi kiểm tra tạp chất sản phẩm" của đảng viên Đặng Thị Kim Lành giúp Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2011, chị Lành trở thành đảng viên. Với chị, sự kiện ấy không chỉ đánh dấu về việc hoàn thành một mục tiêu mà còn là lời nhắc phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong trong công việc, nhất là việc mới, việc khó. Từ trăn trở đó, chị tìm tòi và có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào sản xuất, tiêu biểu là sáng kiến “Bàn soi kiểm tra tạp chất sản phẩm” (năm 2022). Khi đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản bị phản hồi do lẫn tạp chất, tại cuộc họp chi bộ, đảng viên Đặng Thị Kim Lành đề xuất lắp đèn soi dưới bàn kiểm tra sản phẩm. Sáng kiến giúp tăng hiệu quả sản xuất, được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận bằng “Lao động sáng tạo”. Đóng góp nổi trội trong sản xuất của chị Lành cho thấy, người đảng viên có thể tạo dấu ấn từ chính công việc hằng ngày, bằng trách nhiệm, gương mẫu và kết quả cụ thể đóng góp cho doanh nghiệp (DN).

18 NĂM ĐỨNG TRONG HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG, SỰ TIN TƯỞNG CỦA CẤP TRÊN, SỰ TÍN NHIỆM CỦA ĐỒNG NGHIỆP THÔI THÚC TÔI NỖ LỰC MỌI MẶT VÀ ĐỘNG VIÊN ANH EM CÙNG THAM GIA GỠ KHÓ CÔNG VIỆC, TỪ ĐÓ THẮT CHẶT TINH THẦN ĐOÀN KẾT. Anh Vương Khả Anh - Tổ trưởng Tổ Điều độ - Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng (Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt)

Nếu đảng viên Đặng Thị Kim Lành ghi dấu bằng tinh thần dám nhận việc khó và biến kinh nghiệm sản xuất thành giá trị chung cho tập thể thì đảng viên Vương Khả Anh - Tổ trưởng Tổ Điều độ - Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng (Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt) lại cho thấy khả năng tập hợp, xây dựng mối đoàn kết trong DN. Làm việc tại cảng Vũng Áng từ ngày đầu thành lập, anh Khả Anh khẳng định năng lực bằng nhiều sáng kiến xuất phát từ “điểm nghẽn” trong công việc. Năm 2025, khi lượng hàng qua cảng tăng, xe nâng không đủ chiều cao để xử lý hàng trên phương tiện vận chuyển, anh cùng đồng nghiệp đưa ra sáng kiến nối dài càng xe nâng, giúp xếp dỡ hàng hóa thuận lợi; vừa tăng năng suất, vừa giúp DN tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị. “Trong công việc, tôi thẳng thắn góp ý, lắng nghe đề xuất chính đáng của anh em và tham mưu lãnh đạo có giải pháp phù hợp. 18 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, sự tin tưởng của cấp trên, sự tín nhiệm của đồng nghiệp thôi thúc tôi nỗ lực mọi mặt và động viên anh em cùng tham gia gỡ khó công việc, từ đó thắt chặt tinh thần đoàn kết” - anh Khả Anh chia sẻ.

Sáng kiến nối dài càng xe nâng của đảng viên Vương Khả Anh và đồng nghiệp giúp xếp dỡ hàng hóa thuận lợi tại cảng Vũng Áng.

Anh Vương Khả Anh (Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt) chia sẻ về vai trò, vị trí của người đảng viên trong doanh nghiệp.

Từ kết quả công việc và tinh thần xây dựng tập thể, anh Vương Khả Anh tạo được uy tín với đồng nghiệp, trở thành nhân tố kết nối, thúc đẩy phong trào thi đua ở Tổ Điều độ, góp phần đưa Tổ đảng Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng thành đơn vị tiêu biểu của Chi bộ Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Cũng khẳng định phẩm chất người đảng viên và đặt lợi ích tập thể lên trên hết, anh Hoàng Thanh Dũng - Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I (Đảng bộ Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh) luôn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong tập thể, với 20 đảng viên luôn có sáng kiến hằng năm.

MUỐN CHI BỘ MẠNH, MỖI ĐẢNG VIÊN PHẢI MẠNH, DO VẬY, PHẢI KHƠI DẬY TINH THẦN ĐỔI MỚI, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN. Anh Hoàng Thanh Dũng - Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I (Đảng bộ Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh)

17 năm công tác, anh Dũng được đồng nghiệp gọi vui là “cây sáng kiến” với hơn 20 đề tài được áp dụng làm lợi cho DN hàng nghìn tỷ đồng. Với anh, giá trị của sáng kiến không chỉ về mặt kinh tế, mà còn là việc truyền lại kinh nghiệm cho kỹ sư trẻ. Trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, anh giúp đồng nghiệp hiểu hệ thống, làm chủ thiết bị. “Muốn chi bộ mạnh, mỗi đảng viên phải mạnh, do vậy, phải khơi dậy tinh thần đổi mới, nghiên cứu khoa học trong cán bộ, đảng viên. 7 năm qua, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I không ghi nhận sự cố thiết bị do lỗi của vận hành viên. Khi mỗi cá nhân cùng tiến bộ, sức mạnh của chi bộ cũng được cộng hưởng thành sức mạnh của cả nhà máy” - anh Dũng bày tỏ.

﻿ ﻿ 7 năm qua, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I không ghi nhận sự cố thiết bị do lỗi của vận hành viên.

Có thể thấy, trong môi trường DN, những đảng viên có năng lực, trách nhiệm đều trở thành “điểm tựa” cho tập thể. Phẩm chất của người đảng viên, bởi vậy, đã trở thành động lực để quần chúng noi gương và nỗ lực để được kết nạp vào Đảng. Kỹ sư Nguyễn Xuân Long (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I) cho hay: “Trong môi trường công nghiệp, tôi thấy rất nhiều đảng viên tiên phong, dám nghiên cứu và chấp nhận thất bại để bằng mọi cách tìm ra cách làm hiệu quả. Ý tưởng của họ không chỉ làm lợi cho nhà máy mà còn mang lại hiệu quả chung cho người lao động (NLĐ). Đó là động lực để tôi phấn đấu, mong muốn sớm được kết nạp vào Đảng”.

Tại KKT Vũng Áng, nhiều đảng viên đang trở thành những “hạt nhân” kết nối đồng nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ và biến tinh thần tiên phong thành kết quả cụ thể của tập thể. 7 năm làm việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, anh Lê Văn Xuân (sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tân Phương, Đảng bộ phường Hoành Sơn) đã khẳng định vai trò người đảng viên trong DN FDI. Ở bộ phận ngoại giao, anh thường xuyên tiếp xúc đối tác, khách hàng. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành quả phát triển KT-XH của Hà Tĩnh trở thành chất liệu để anh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng trong quá trình giao tiếp, hợp tác. Trong vai trò Ủy viên BCH Công đoàn, anh Xuân trở thành cầu nối giữa NLĐ với tổ chức công đoàn, giữa đảng viên với đảng viên, đảng viên với quần chúng.

﻿ ﻿ ﻿ Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

“Khi DN không có tổ chức đảng, vai trò của đảng viên càng phải phát huy trong kết nối, đồng hành cùng NLĐ. Tôi nhận thấy mình phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLĐ, chọn vấn đề phù hợp đề xuất cấp trên. Những thời điểm phát sinh sự việc như sự cố tại lò gió nóng xảy ra mới đây, người đảng viên phải bản lĩnh. Không chỉ nắm bắt thông tin, họ cần biết định hướng dư luận, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, giúp NLĐ hiểu đúng vấn đề, tránh tâm lý hoang mang hoặc phản ứng thiếu căn cứ” - đảng viên Lê Văn Xuân cho biết.

Formosa Hà Tĩnh có hơn 5.500 lao động, BCH Công đoàn đã tham mưu nhiều giải pháp đưa hoạt động đi vào chiều sâu, từ xây dựng, giám sát nội quy, thỏa ước lao động tập thể đến đề xuất chế độ, chính sách cho NLĐ. Nhiều năm liền, Công đoàn Formosa Hà Tĩnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh khen thưởng. Kết quả ấy khẳng định dấu ấn của người đảng viên ở khả năng quy tụ, dẫn dắt và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong DN; qua đó, khẳng định vị thế của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trao đổi một số nhiệm vụ trong sản xuất - kinh doanh.

CHÚNG TÔI MUỐN NGƯỜI LAO ĐỘNG HIỂU RẰNG, VÀO ĐẢNG KHÔNG PHẢI CÓ THÊM CHỨC DANH, MÀ LÀ NHẬN THÊM TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẶT RA TRÁCH NHIỆM CAO HƠN VỚI CHÍNH MÌNH. Ông Lê Quang Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh

Nếu ở DN chưa có tổ chức đảng, đảng viên là “hạt nhân” kết nối thì đơn vị đã có chi bộ, sức mạnh ấy được nhân lên từ vai trò nêu gương của người đứng đầu. Ông Lê Quang Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh nêu quan điểm: “Trong môi trường DN, làm tốt công tác Đảng sẽ tạo động lực lớn trong phát triển sản xuất. Chúng tôi muốn NLĐ hiểu rằng, vào Đảng không phải có thêm chức danh, mà là nhận thêm trách nhiệm và đặt ra trách nhiệm cao hơn với chính mình. Đảng viên có năng lực, bản lĩnh được Chi bộ tạo điều kiện phát huy, bố trí vị trí phù hợp và được hưởng chính sách riêng, tạo gắn kết giữa DN và NLĐ. Bởi vậy, khi nhiều DN đang ghi nhận tình trạng lao động “nhảy việc” thì công ty chúng tôi vẫn duy trì đội ngũ ổn định”.

Ông Lê Quang Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh chia sẻ về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh đã đầu tư lĩnh vực giáo dục tư thục với hệ thống Trường Mầm non Ngôi sao xanh và Trường THPT Nguyễn Trọng Bình.

Vai trò người đứng đầu chi bộ còn thể hiện ở quyết sách mở hướng phát triển DN. Từ một đơn vị môi trường công ích, đồng chí Lê Quang Hòa cùng cấp ủy bàn bạc, mở rộng các lĩnh vực: thiết kế - tư vấn xây dựng, đầu tư lĩnh vực giáo dục tư thục với hệ thống Trường Mầm non Ngôi sao xanh và Trường THPT Nguyễn Trọng Bình; đưa doanh thu công ty lên 28-30 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 112 lao động. Đặc biệt hơn, với vai trò của tổ chức đảng và người đứng đầu được phát huy, Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh đang chuẩn bị để chuyển từ chi bộ lên đảng bộ, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Như vậy, trong môi trường DN, khi đảng viên nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, những giá trị ấy sẽ lan tỏa, khẳng định hình ảnh người đảng viên, góp phần xây dựng văn hóa DN và tạo động lực để tập thể cùng tiến bước.

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn sôi động, quy tụ nhiều dự án lớn, nhiều tập đoàn, DN FDI với lực lượng lao động đa dạng. Trong môi trường sản xuất hiện đại, yêu cầu với người đảng viên cũng cao hơn: không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ mà phải tiên phong trong chuyên môn, làm chủ công nghệ, hình thành tác phong công nghiệp. Tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia càng đặt rõ yêu cầu đó; đòi hỏi đảng viên phải chủ động đổi mới, nâng cao năng suất, trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển đổi của DN.

﻿ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Nhiều năm làm việc xa nhà, anh Lê Xuân Dũng được tuyển vào làm việc tại nhà thầu phụ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Đây là bước ngoặt khi lần đầu anh làm việc trong môi trường DN FDI. “Ngoại ngữ của tôi mai một do nhiều năm không sử dụng. Công việc mới buộc tôi học lại từ đầu. Có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng lòng tự trọng của một người đảng viên không cho phép tôi để mình bị “gạt ra khỏi cuộc chơi”. Tôi học ngoại ngữ, cập nhật công nghệ và rèn kỹ năng. Tôi đặt yêu cầu bản thân phải làm chủ thiết bị nếu không muốn bị đào thải” - anh Dũng tiết lộ.

Tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, đảng viên Lê Xuân Chiến (sinh hoạt tại Chi bộ Lâm Xuân, Đảng bộ xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) cũng trải qua một cuộc “đổi mới” bản thân. Khi bước vào dây chuyền sản xuất tự động, yêu cầu cao về quy trình và lập trình, những kinh nghiệm tích lũy trước đây chưa đủ. Để không bị tụt hậu, anh Chiến học nghiêm túc, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng vận hành. Sau quá trình DN đào tạo, anh học ở đồng nghiệp, tham vấn chuyên gia để làm chủ công nghệ.

Đảng viên Lê Xuân Chiến - công nhân Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

KKT Vũng Áng có đặc thù so với nhiều khu, cụm công nghiệp bởi tập trung các dự án lớn với nhiều DN FDI; lực lượng lao động quê ở nhiều tỉnh, thành, thậm chí ở quốc gia khác; môi trường sản xuất có tính liên kết và tương tác quốc tế cao. Sự đa dạng ấy tạo điều kiện để tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị và tác phong công nghiệp, song cũng đặt yêu cầu cao hơn về tư tưởng, ý thức kỷ luật, khả năng nắm bắt tình hình và bản lĩnh của đội ngũ đảng viên.

Thực tiễn từng cho thấy, tại địa bàn tập trung đông công nhân và các dự án lớn, khi xuất hiện vấn đề phức tạp, tác động xã hội có thể lan nhanh. Sự việc liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 là một bài học về công tác chính trị, tư tưởng và vận động quần chúng tại các khu công nghiệp có đông lao động, có người nước ngoài.

Bài học ấy càng cho thấy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên phải thể hiện sinh động ngay tại nhà máy, phân xưởng, tổ sản xuất, đặc biệt là trong cách người đảng viên ứng xử trước thông tin, vấn đề nhạy cảm có thể tác động tiêu cực đến NLĐ. Từ đây, càng đặt ra vấn đề phải phát triển hơn nữa đội ngũ đảng viên trong KKT Vũng Áng.

﻿ Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CẦN ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG VIỆC LÀM CỤ THỂ: BIẾT PHÂN BIỆT ĐÚNG - SAI, KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN THIẾU KIỂM CHỨNG; KHÔNG ĐỂ CẢM XÚC CÁ NHÂN BỊ “DẪN DẮT” BỞI THÔNG TIN CÓ TÍNH KÍCH ĐỘNG, GÂY CHIA RẼ VÀ PHẢI BÌNH TĨNH XỬ LÝ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ THỰC TIỄN SẢN XUẤT. Anh Lê Đình Hải, công nhân Công ty TNHH Vận hành và Kinh doanh MCC Việt Nam (phường Hoành Sơn)

Từ bản lĩnh chính trị của người đảng viên, anh Lê Đình Hải, công nhân Công ty TNHH Vận hành và Kinh doanh MCC Việt Nam (phường Hoành Sơn) - một người thường xuyên làm việc với người nước ngoài bày tỏ: “Bản lĩnh chính trị của người đảng viên cần được thể hiện bằng việc làm cụ thể: biết phân biệt đúng - sai, không chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng; không để cảm xúc cá nhân bị “dẫn dắt” bởi thông tin có tính kích động, gây chia rẽ và phải bình tĩnh xử lý vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất. Cùng với đó, người đảng viên phải chủ động tuyên truyền, giải thích để đồng nghiệp hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh táo trước thông tin xấu độc, sai lệch. Đó là phương diện quan trọng của yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

﻿ ﻿ Nhịp điệu sản xuất sôi động tại KKT Vũng Áng.

Thực tiễn sinh động tại KKT Vũng Áng cho thấy, vị thế của người đảng viên luôn được khẳng định rõ nét. Việc phát triển đảng viên tại môi trường sôi động này càng cần phải được tập trung hơn nữa. Đó là đòi hỏi tất yếu khách quan, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng tại KKT Vũng Áng, thúc đẩy hoạt động SXKD đảm bảo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thế nhưng, giữa KKT tập trung hàng vạn lao động, nhiều DN vẫn “trống” tổ chức đảng. Đây là vấn đề cần sớm có giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và DN.

BÀI, ẢNH: THU PHƯƠNG - NGỌC LOAN - MẠNH HÀ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(còn nữa)